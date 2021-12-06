عجينة الكريب Crepe الحلو والحادق باسرار نجاحها 100%

عجينة الكريب الحلو والحادق Crepe، الكريب من المعجنات الفرنسية المشهورة التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة منها الحلو والحادق أيضا، يتم تناوله في الحلو بالشكولاتة النوتيلا والفرولة أو بالشكولاتة والموز، كما يمكن تناوله بالعسل الأبيض أيضا، بينما عند تناوله حادق بنكهات عديدة وكثيرة بالدجاج واللحم المفروم والبسطرمة والسجق والهوت دوج، وأيضا بالسلامي.

عجينة الكريب الحادق والحلو:

يعتبر الكريب من أكثر أنواع المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فمكونات الكريب لا يخلو المنزل منها على الإطلاق، فيتم تحضير الكريب بأكثر من طريقة سواء الحلو أو الحادق وتجهل الكثير من السيدات طريقة تحضير عجينة الكريب وذلك ما دفعنا في ذلك المقال بأن نقدم إليكم طريقة تحضير عجينة الكريب في المنزل.

مقادير طريقة تحضير عجينة الكريب في المنزل:

يتم تحضير عجينة الكريب في المنزل بمكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل وإليكم في السطور تلك المقادير:

كأس واحد من اللبن.

كأس واحد من الدقيق.

بيضة.

رشة من الملح.

كمية قليلة من الفلفل.

زيت نباتي.

طريقة تحضير عجينة الكريب في المنزل:

يتم تحضير عجينة الكريب في المنزل بخطوات بسيطة ومقادير بسيطة وبعد أن تعرفنا على المقادير سوف نقدم إليكم الخطوات بكل سهولة لضمان نجاحها مائة بالمائة:

الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كافة المقادير السابقة فيما عدى الزيت، يتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض لحين أن يتشكل لديكم مزيج متماسك. الحصول على صينية ويتن تسخينها ووضع فيها كمية قليلة من الزيت وتشكيل العجينة على شكل ثلث وتركها في الصينية لحين أن يتحمر الوجهين.

طريقة تحضير الكريب الحادق بالجبنة الرومي:

يتم تحضير الكريب الحادق بمقادير بسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير، بالبيض والحليب والملح، ومن خلال السطور التالية سنوضحها بالتفصيل:

بيضة.

كوب من الحليب.

كوب من الطحين.

رشة من الملح

جبنة رومي.

كأس من الجبن الموتزاريلا.

ثمرتان من الطماطم.

فلفل أخضر.

مقادير الحشو:خطوات تحضير الكريب الحادق بالجبن الرومي:

لمن يرغب في تحضير الكريب الحادق بالجبن الرومي في المنزل عليه أن يتبع الخطوات السابقة:

الحصول على إناء الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلًا من البيضة والملح والطحين مع نصف كمية الحليب يتم خلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض لحين أن تتجانس. بعد ذلك يتم إضافة الكمية المتبقية من الحليب ويتم خلط المكونات لحين أن يتشكل لديكم عجين. الحصول على مقلاة ويتم دهنها بالزيت ثم يتم إشعال النار تحتها. وضع المزيج في المقلاة. يتم الانتظار لدقيقة ثم التقليب وإخرجها من المقلاة. يتم تقطيع الفلفل والطماطم. الحصول على طبق ويتم خلط فيه الجبن الرومي مع الموتزاريلا مع الطماطم والفلفل. ثم يتم حشو الكريب بالمقادير التي ذكرناها من قبل ويتم غلقها على هيئة دائرة. يتم تسخين الكريب لحين أن تذوب الجبنة تماما.

طريقة تحضير الكريب بحشو اللحمة المفرومة:

يتم تحضير اللحمة المفرومة في الكريب بطريقة سهلة وبسيطة وسنوضحها الآن من خلال السطور القادمة، ويتم تحضير مكوناتها بكل سهولة كل ما عليكم فقط أتباع الخطوات والمقادير.

ربع كيلو من اللحم المفروم البلدي.

بصلة واحدة متوسطة مفرومة.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت النباتي.

فلفل أسود، وملح، بهارات لحمة.

مقادير الحشو باللحم المفروم للكريب: