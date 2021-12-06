ألذ طريقة لعمل مشروب الكاكاو بالحليب في المنزل بكل سهولة

يعد مشروب الكاكاو من ضمن المشروبات الساخنة التي تساعد علي تدفئة الجسم في الجو البارد لذلك عادة يتناوله الناس في فصل الشتاء حيث أنه من المشروبات المفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص، ومن أكثر الأشخاص الذين يحبون تناول مشروب الكاكاو بكثرة هم الأطفال وهذا بسبب احتواء هذا المشروب علي نسبة عالية جدا من الشوكولاته، وعلي الرغم من وجود مشروبات شتوية كثيرة مثل السحلب والقهوة وغيرهم العديد إلا أن مشروب الكاكاو هو المحبب لديهم فهو يعتبر من ضمن المشروبات الصحية والمفيدة لصحة الأطفال لأنه يحتوي الشوكولاته حيث أنها غنية بالعناصر الغذائية وتعطي طاقة عالية للأطفال، ويحتوي أيضا هذا المشروب علي الحليب سواء كان السائل أو البودر فهو معروف بأنه مغذي جدا بسبب احتوائه علي نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات والحديد. مكونات عمل مشروب الكاكاو ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو البودر الخام.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر. طريقة عمل مشروب الكاكاو نقوم تجهيز وعاء عميق و نضع في هذا الوعاء ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو البودر الخام ثم نضيف إلي الكاكاو ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ثم نضع كوب واحد كبير من الحليب السائل، وبعد ذلك نقوم بتقليب كل هذه المكونات حتي يتم تذويب السكر ثم نقوم بوضع هذا الوعاء علي النار بشرط أن تكون النار متوسطة.

وبعد ذلك نترك الوعاء علي النار لمدة ثلاث دقائق ولا نتركه حتي الغليان.

وقبل غليان مشروب الكاكاو نقوم بتحضير كوب مناسب أو فنجان ثم يتم رفع الوعاء من علي النار ثم نضع مشروب الكاكاو به ويتم تقديمه مباشرة وهو ساخن. ومن الممكن أن نقوم بعمل مشروب الكاكاو بطريقة أخري ولكن بنفس المكونات وهذا من خلال وضع إناء عميق علي النار ونضع به كوب كبير من الحليب السائل ونتركه علي النار حتي غليان الحليب، ثم نقوم بتجهيز كوب مناسب ونضع في هذا الكوب ثلاث ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ثم نضيف الحليب المغلي ويتم تقليبهم وتقديمه مباشرة.

مكونات عمل مشروب الكاكاوطريقة عمل مشروب الكاكاو الوسوم

يعد مشروب الكاكاو من ضمن المشروبات الساخنة التي تساعد علي تدفئة الجسم في الجو البارد لذلك عادة يتناوله الناس في فصل الشتاء حيث أنه من المشروبات المفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص، ومن أكثر الأشخاص الذين يحبون تناول مشروب الكاكاو بكثرة هم الأطفال وهذا بسبب احتواء هذا المشروب علي نسبة عالية جدا من الشوكولاته، وعلي الرغم من وجود مشروبات شتوية كثيرة مثل السحلب والقهوة وغيرهم العديد إلا أن مشروب الكاكاو هو المحبب لديهم فهو يعتبر من ضمن المشروبات الصحية والمفيدة لصحة الأطفال لأنه يحتوي الشوكولاته حيث أنها غنية بالعناصر الغذائية وتعطي طاقة عالية للأطفال، ويحتوي أيضا هذا المشروب علي الحليب سواء كان السائل أو البودر فهو معروف بأنه مغذي جدا بسبب احتوائه علي نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات والحديد. مكونات عمل مشروب الكاكاو ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو البودر الخام.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر. طريقة عمل مشروب الكاكاو نقوم تجهيز وعاء عميق و نضع في هذا الوعاء ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاكاو البودر الخام ثم نضيف إلي الكاكاو ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ثم نضع كوب واحد كبير من الحليب السائل، وبعد ذلك نقوم بتقليب كل هذه المكونات حتي يتم تذويب السكر ثم نقوم بوضع هذا الوعاء علي النار بشرط أن تكون النار متوسطة.

وبعد ذلك نترك الوعاء علي النار لمدة ثلاث دقائق ولا نتركه حتي الغليان.

وقبل غليان مشروب الكاكاو نقوم بتحضير كوب مناسب أو فنجان ثم يتم رفع الوعاء من علي النار ثم نضع مشروب الكاكاو به ويتم تقديمه مباشرة وهو ساخن. ومن الممكن أن نقوم بعمل مشروب الكاكاو بطريقة أخري ولكن بنفس المكونات وهذا من خلال وضع إناء عميق علي النار ونضع به كوب كبير من الحليب السائل ونتركه علي النار حتي غليان الحليب، ثم نقوم بتجهيز كوب مناسب ونضع في هذا الكوب ثلاث ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام ثم نضيف إليه ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ثم نضيف الحليب المغلي ويتم تقليبهم وتقديمه مباشرة.

مكونات عمل مشروب الكاكاوطريقة عمل مشروب الكاكاو

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