الطريقة الصحيحة لعمل السحلب بالنشا مثل الكافيهات

طريقة عمل السحلب، يعتبر السحلب من أكثر المشروبات الشتوية المفضلة لدى الجميع سواء الكبار أو الصغار نظرا لما يتمتع به من طعم رائع وشهي بالأضافة الى قيمته الغذائية العالية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل السحلب باكثر من طريقة. طريقة عمل السحلب بالنشا المكوّنات لتر من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الكاسترد.

كوب من السكر.

كوب ونصف من حليب البودرة.

القليل من فصوص المستكة أو ماء الزهر حسب الرغبة

ملعقتان من المكسرات

ملعقتان من جوز الهند طريقة التحضير نحضر أناء ونضع به اللبن ونضعه على النار حتى يسخن اللبن

نحضر وعاء ونضع به النشا والكاستر ثم نضيف اللبن الساخن اليه ثم نقوم بالتقليب حتى يذوب النشا.

ثم نقوم بأضافة المستكة وماء الزهر مع التقليب ثم نقوم بوضع هذه المكونات على النار حتى يغلي الخليط جيدا ويكثف.

ثم نقوم بصب السحلب في كاسات التقديم ويمكن تزيينه بالمكسرات وجوز الهند. السحلب الصحي بالنشا طريقة عمل السحلب بالنشا المكوّناتطريقة التحضيرالسحلب الصحي بالنشا المكوّنات ثلاثة أكواب من الحليب خالي الدسم.

نصف كوب من السكر البودرة لايت.

نصف كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

رشة من الهيل.

رشة من جوز الهند. طريقةُ التحضير نقوم بوضع الحليب في قدر على النار للتسخين

نحضر وعاء ونضع به النشا ثم نضع عليه اللبن الساخن ثم تقليبه جيدا بالمشبك اليدوي حتى بذوب النشا.

ثم نقوم بإضافة السكر الى النشا والحليب مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط كثيف.

ثم نقوم بوضع السحلب في كاسات التقديم ورش عليها الهيل وجوز الهند وتقديمه مباشرة. فوائد السحلب طريقةُ التحضيرفوائد السحلب يتميز السحلب ان به الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للأنسان ومن اهم فوائده ما يلي : علاج الكثير من مشكلات البشرة مثل حب الشباب والطفح الجلدي.

علاج بعض المشكلات الجنسية الخاصة بالرجال مثل: مشكلة ضعف الانتصاب.

يستخدم السحلب في طرد البلغم

يمنح البشرة النضارة والحيوية والنشاط ويساعد في شد الجلد

يساعد السحلب على الشعور بالاسترخاء والتخلص من القلق.

تنظيم الدورة الشهرية وعلاج الامها. الوسوم

طريقة عمل السحلب، يعتبر السحلب من أكثر المشروبات الشتوية المفضلة لدى الجميع سواء الكبار أو الصغار نظرا لما يتمتع به من طعم رائع وشهي بالأضافة الى قيمته الغذائية العالية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل السحلب باكثر من طريقة. طريقة عمل السحلب بالنشا المكوّنات لتر من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الكاسترد.

كوب من السكر.

كوب ونصف من حليب البودرة.

القليل من فصوص المستكة أو ماء الزهر حسب الرغبة

ملعقتان من المكسرات

ملعقتان من جوز الهند طريقة التحضير نحضر أناء ونضع به اللبن ونضعه على النار حتى يسخن اللبن

نحضر وعاء ونضع به النشا والكاستر ثم نضيف اللبن الساخن اليه ثم نقوم بالتقليب حتى يذوب النشا.

ثم نقوم بأضافة المستكة وماء الزهر مع التقليب ثم نقوم بوضع هذه المكونات على النار حتى يغلي الخليط جيدا ويكثف.

ثم نقوم بصب السحلب في كاسات التقديم ويمكن تزيينه بالمكسرات وجوز الهند. السحلب الصحي بالنشا طريقة عمل السحلب بالنشا المكوّناتطريقة التحضيرالسحلب الصحي بالنشا المكوّنات ثلاثة أكواب من الحليب خالي الدسم.

نصف كوب من السكر البودرة لايت.

نصف كوب من الماء

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

رشة من الهيل.

رشة من جوز الهند. طريقةُ التحضير نقوم بوضع الحليب في قدر على النار للتسخين

نحضر وعاء ونضع به النشا ثم نضع عليه اللبن الساخن ثم تقليبه جيدا بالمشبك اليدوي حتى بذوب النشا.

ثم نقوم بإضافة السكر الى النشا والحليب مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط كثيف.

ثم نقوم بوضع السحلب في كاسات التقديم ورش عليها الهيل وجوز الهند وتقديمه مباشرة. فوائد السحلب طريقةُ التحضيرفوائد السحلب يتميز السحلب ان به الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للأنسان ومن اهم فوائده ما يلي : علاج الكثير من مشكلات البشرة مثل حب الشباب والطفح الجلدي.

علاج بعض المشكلات الجنسية الخاصة بالرجال مثل: مشكلة ضعف الانتصاب.

يستخدم السحلب في طرد البلغم

يمنح البشرة النضارة والحيوية والنشاط ويساعد في شد الجلد

يساعد السحلب على الشعور بالاسترخاء والتخلص من القلق.

تنظيم الدورة الشهرية وعلاج الامها.

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