طاجن الشتاء الدافئ طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل والتوابل المختلفة بطعم لذيذ

طاجن العكاوي بالبصل والطماطم تعتبر أكلة من الأكلات المصرية المشهورة والشعبية وعادة يتناولونها الناس في الأعياد وبالتحديد في عيد الأضحي المبارك، فقد تتميز هذه الأكلة بطعم رائع وجذاب وبسبب شدة جمال طعمها يتناولها الجميع في أي وقت في أيام السنة. مكونات عمل طاجن العكاوي بالبصل والطماطم عكاوي.

ربع كيلو من البصل المفروم ناعم.

حبتان كبيرتان من الطماطم المبشور.

كمية مناسبة من فلفل ألالوان ألاحمر وألاخضر وألاصفر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الثوم المهروس.

عود قرفة.

ثلاث ورقات من الورق اللوري.

ملعقة واحدة من الزنجبيل.

ربع كوب من السمنة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ثلاث فصوص من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل إلاسود. طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل والطماطم في البداية نقوم بغسل العكاوي جيدا بالماء ثم يتم تقطيعها ونقوم بتصفيتها، وبعد ذلك نقوم بوضع إناء علي النار ونضع في هذا الإناء ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ونتركها حتي تسخن ثم نضيف اليها العكاوي.

وبعد ذلك يتم تقليب العكاوي ونستمر في التقليب حتي يتغير لونها، ثم نضيف ثلاث فصوص من الحبهان ونضع ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الإسود وملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من الملح ثم نضيف اليهم ثلاث ورقات من الورق اللوري.

ثم نقوم بتقليب كل هذه المكونات حوالي خمس دقائق وهي علي النار لكي تتشرب العكاوي كل هذه التوابل، ثم نضع طاسة عميقة علي النار وبها ملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع بها ربع كيلو من البصل المفروم ونضيف ثلاث ملاعق صغيرة من الثوم المهروس ونقوم بتقليبهم حوالي دقيقتين وبعد ذلك نضع فلفل الألوان ويتم تقليبهم مرة اخري ثم نضيف اليهم العكاوي ونقوم بتقليبهم.

وبعد ذلك نضع حبتان كبيرتان من الطماطم المبشور ونضع كمية مناسبة من المرقة، ويتم تقليبهم ونتركهم علي النار لمدة ساعة ونصف تقريبا حتي يتم تسويتها.

وبعد تسوية العكاوي نقوم بوضعها في الطاجن ثم يتم إدخال الطاجن في الفرن، ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يتم اخراجه وتقديمه مباشرة وهو ساخن. مكونات عمل طاجن العكاوي بالبصل والطماطمطريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل والطماطم الوسوم

طاجن العكاوي بالبصل والطماطم تعتبر أكلة من الأكلات المصرية المشهورة والشعبية وعادة يتناولونها الناس في الأعياد وبالتحديد في عيد الأضحي المبارك، فقد تتميز هذه الأكلة بطعم رائع وجذاب وبسبب شدة جمال طعمها يتناولها الجميع في أي وقت في أيام السنة. مكونات عمل طاجن العكاوي بالبصل والطماطم عكاوي.

ربع كيلو من البصل المفروم ناعم.

حبتان كبيرتان من الطماطم المبشور.

كمية مناسبة من فلفل ألالوان ألاحمر وألاخضر وألاصفر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الثوم المهروس.

عود قرفة.

ثلاث ورقات من الورق اللوري.

ملعقة واحدة من الزنجبيل.

ربع كوب من السمنة.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ثلاث فصوص من الحبهان.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل إلاسود. طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل والطماطم في البداية نقوم بغسل العكاوي جيدا بالماء ثم يتم تقطيعها ونقوم بتصفيتها، وبعد ذلك نقوم بوضع إناء علي النار ونضع في هذا الإناء ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ونتركها حتي تسخن ثم نضيف اليها العكاوي.

وبعد ذلك يتم تقليب العكاوي ونستمر في التقليب حتي يتغير لونها، ثم نضيف ثلاث فصوص من الحبهان ونضع ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة ثم نضيف ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الإسود وملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من الملح ثم نضيف اليهم ثلاث ورقات من الورق اللوري.

ثم نقوم بتقليب كل هذه المكونات حوالي خمس دقائق وهي علي النار لكي تتشرب العكاوي كل هذه التوابل، ثم نضع طاسة عميقة علي النار وبها ملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع بها ربع كيلو من البصل المفروم ونضيف ثلاث ملاعق صغيرة من الثوم المهروس ونقوم بتقليبهم حوالي دقيقتين وبعد ذلك نضع فلفل الألوان ويتم تقليبهم مرة اخري ثم نضيف اليهم العكاوي ونقوم بتقليبهم.

وبعد ذلك نضع حبتان كبيرتان من الطماطم المبشور ونضع كمية مناسبة من المرقة، ويتم تقليبهم ونتركهم علي النار لمدة ساعة ونصف تقريبا حتي يتم تسويتها.

وبعد تسوية العكاوي نقوم بوضعها في الطاجن ثم يتم إدخال الطاجن في الفرن، ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يتم اخراجه وتقديمه مباشرة وهو ساخن. مكونات عمل طاجن العكاوي بالبصل والطماطمطريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل والطماطم

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