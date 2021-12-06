طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية في المنزل خطوة بخطوة

واحدة من اكثر الوصفات التي تلقي اهتمام كبير جداً من جانب السيدات وهي طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية. واليوم من خلال هذا الموضوع الشامل سوف نوفر لكم أسهل واسرع طريقة لعمل دجاج كنتاكي في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة دون الكثير من التكاليف. وسوف تحصلين علي وجبة رائع ذات مذاق شهي ورائع.

طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية

يعد دجاج كنتاكي أحد اشهر وجبات الدجاج حول العالم حيث توفر كنتاكي الكثير من الفروع في كافة الدول العربية والغربية. ويرجع ذلك إلي انها تمتلك وصفة مذهلة ومختلفة تماما لعمل الدجاج المقرمش بنكهة مميزة جداً. لذلك يهتم عدد كبير جداً من السيدات لمعرفة هذه الوصفة للقيام بها في المنزل وتوفير الكثير من الأموال.

افخاذ دجاج 1 كيلو جرام ويمكنك أيضا وضع صدور دجاج.

كوب واحد كبير من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

مكونات التتبيلة: رشة من الملح أو ثلث ملعقة.

ربع ملعقة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة كبيرة مجففة من الريحان.

نصف ملعقة صغيرة من أوريغانو.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الكرفس.

2 ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الخردل المجفف.

ملعقة كبيرة من ثوم البوردة.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف كبيرة من الفلفل الأبيض المطحون والناعم.

احضري وعاء وقومي بوضع كل من الزعتر والملح والريحان وملح الكرفس والأوريغانو والخردل والفلفل الأسود والبابريكا وثوم البودرة بالملح والفلفل الأبيض المطحون والزنجبيل.

قومي بخلط كافة هذه المكونات مع بعضها جيداً وبعد ذلك أضيفي الدقيق اليم واستمري في تقليب المكونات حتي تتداخل مع بعضها.

احضري قدر وضعي به الحليب المخثر ثم احضري فخاذ الدجاج وقومي بتغميسه بالحليب ثم في الدقيق وضعيها في طبق اخر.

استمري في القيام بذلك حتي تنتهي كافة قطع الدجاج وبعد ذلك احضري الزيت للقلي.

ضعي المقلاة علي النار وضعي بها قطع الدجاج واتركيها لمدة عشر دقائق حتي يصبح لونها ذهبي من جميع الجوانب.

قدمي الدجاج الان بجانب البطاطس المقلية.

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