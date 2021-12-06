أسهل طريقة لعمل القرنبيط المقرمش بخلطات مختلفة وبدون مايشرب زيت

القرنبيط من الذ انواع الخضراوات التي يكثر وجودها في فصل الشتاء فهي من الخضراوات المفيدة والتي تحتوي علي كميات كبيرة من العناصر الغذائية ومنها الفيتامينات والبروتينات والحديد، وهو من الاكلات التي يحبها جميع المصريين فيمكن ان نقوم بعمل وصفات كثيرة ومتعددة من القرنبيط وجميعها تكون مميزة بمذاق رائع ولذيذ، لذلك نوضح في هذا المقال طريقة عمل القرنبيط بمكوات سهلة وبسيطة متوفرة في كل بيت.

فمن ضمن وصفات القرنبيط هي القرنبيط المقلي وصينية القرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل والقرنبيط البانيه ومخلل القرنبيط، ولكن الوصفة المفضلة بين الناس والاكثر تناولا هي القرنبيط المقلي فهي من الوصفات الاقتصادية الغير مكلفة والتي لا تحتوي علي مقادير كثيرة وكذلك لا تحتاج الي وقت او جهد في تحضيرها فيمكن تناولها في وجبة.

قرنبيط.

كمية مناسبة من الماء لسلق القرنبيط.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الابيض.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري والكركم.

كمية مناسبة من البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المهروس.

كمية مناسبة من الزيت لقلي القرنبيط.

نقوم في البداية بوضع وعاء عميق علي النار وبه كمية مناسبة من الماء لسلق القرنبيط، ثم يتم تقطيع القرنبيط علي شكل زهرات بالحجم المرغوب فيه وعند غليان الماء نقوم بوضع القرنبيط بها ونضيف كمية من الملح والكمون ونتركه حتي يتم سلق القرنبيط جيدا.

ثم نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الابيض ونضيف اليها ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الاسود والكمون، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم ويتم خلط كل هذه المكونات، ثم نضع كمية مناسبة من البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت المفروم ناعم ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المهروس ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات حتي يتم الحصول علي عجينة لينة ومتجانسة.

ثم يتم تجهيز طاسة عميقة ونضعها علي النار وبها كمية مناسبة من الزيت ثم يتم وضع القرنبيط في العجينة وبعد تسخين الزيت يتم وضع القرنبيط ونتركه حتي ياخذ اللون الذهبي.

مكونات القرنبيط المقلي بدون بيضطريقة تحضير القرنبيط المقلي بدون بيضطريقة عمل القرنبيط بالبيض

المكونات

قرنبيط مسلوق

3 بيض

كوب دقيق

معلقة نشا

معلقة بيكنج بودرتخلط

بهارات

كزبرة خضراء مفرومة

طريقة التحضير