أسرع طريقة لعمل بسكويت العشردقائق في المنزل بنكهات مختلفة زى المخابز خلال دقائق

كثير من الأشخاص يفضلون تناول الحلويات في أي وقت علي مدار اليوم وبالتحديد يفضلون تناولها بعد تناول الوجبات الأساسية فقد تتعدد وتكثر أصناف الحلويات فمنها الكيك والبسبوسة والجلاش والبسكويت وغير ذلك العديد، ولكن الأكثر تناولا بين الناس هو البسكويت فهو من المخبوزات اللذيذة والشهية والمحببة لدي كل الأطفال وأيضا الكبار، فالبسكويت من أنواع الحلويات الخفيفة علي المعدة وتكون مناسبة جدا لصغار السن فهم يتناولونه دائما كنوع من أنواع السناكس أو من الممكن يتم تناوله بجانب كوب من الحليب أو كوب من الشاي أو القهوة أو العصير.

يوجد عدد من السيدات يقومون بإضافة النكهات المختلفة للبسكويت مثل البرتقال أو الكاكاو أو الزبدة وغير ذلك الكثير، فتكثر أنواع البسكويت وتتعدد ولكن من الأسهل والمفضل لدي الكثير هو بسكويت العشر دقائق حيث أن مقاديره بسيطة ومتوافرة ولا يحتوي علي المواد الحافظة مثل الذي يباع جاهز في المحلات، لذلك من الأفضل أن نقوم بعمله في البيت للمحافظة علي صحة الأطفال.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

رشة بسيطة من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

نصف كوب كبير من الزبدة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل.

قومي بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ونضيف إليه رشة بسيطة من الفانيليا البودر، ثم يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونقوم بتقليب المكونات جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب كبير من السكر البودر ثم نضيف إليهم نصف كوب كبير من الزبدة، ونقوم بعجن كل هذه المكونات بطريقة جيدة حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة.

وبعد ذلك نضع غطاء علي العجينة ونتركها جانبا حتي ترتاح قليلا ثم نقوم بفرد العجينة لتكون علي شكل دائرة وسمكها رقيق إلي حد ما، ثم نقوم بتشكيل العجينة بالشكل المرغوب فيه وهذا من خلال إستخدام أشكال معينة مثل الدائرة أو المثلث.

ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية حتي يتم تسخين الفرن ولابد من تشغيلها قبل عمل البسكويت حتي تكون ساخنة جدا.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز صينية ونضع بها ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة ثم نضع قطع البسكويت بها، ثم يتم إدخال الصينية في الفرن ونتركه حوالي عشرون دقيقة حتي يأخذ لون ذهبي فاتح ثم يتم إخراجه من الفرن ونتركه حتي يبرد ثم نقوم بتقديمه.

هناك بعض الملاحظات والنصائح عند القيام بعمل بسكويت العشر دقائق للحصول علي أفضل النتائج وهي:

استخدام الدقيق الخاص بالحلويات او المعجنات

تشكيل العجينة باللون البني او الابيض حسب الرغبة

يجب ان تكون المكونات بدرجة حرارة المطبخ.

استخدام الزبدة بدلا من الزيت.

استخدام السكر الناعم وليس الخشن لسهولة اذابتة.

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