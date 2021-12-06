ودعي المكياج للأبد خلطة تبييض وتفتيح الوجه وتحمير الخدود وتوريدها في 5 دقائق

يتميز الجمال عند الفتيات بوجود علامات له في الوجه ومنها الخدود الوردية وتجعلها تظهر بمظهر جميل وتظهر كأنها شابة صغيرة، وأن كان يدل على شئ فيدل على أن وجود الخدود الوردية مؤشر على وجود صحة سليمة، فهناك من السيدات من يلجأ إلى عمليات التجميل وتكون مكلفة جدا وهناك من يلجأ إلى وجود مستحضرات التجميل مثل كريم التنت وكريمات أخرى لجعل الخدود وردية ولكن بمجرد غسيل الخدود يزيل اللون نهائي، فتبحث عن الوصفات الطبيعية التي تعطي لون الخدود تجعلها تظهر بشكل طبيعي.

وصفة لتبييض الوجه واحمرار الخدود بدون مكياج

يعد مشكلة قلة احمرار الخدود وظهور الوجه بمظهر شاحب هو مشكلة كبيرة يعاني منها كثير من الفتيات، فتريد كل فتاة أن تظهر بمظهر جميل جذاب فيكون بشرتها متوحدة في اللون وذات خدود وردية جميلة، فتلجأ كل الفتاة إلى أساليب طبيعية ووصفات صحية من خلالها تعمل على توحيد لون البشرة وتوريد الخدود باقل تكلفه وبأبسط الطرق.

وصفة الشمندر والجزر

المقادير

ملعقتين كبيرتين من الجزر المسلوق.

ملعقتين كبيرتين من الشمندر المسلوق.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

علبة بلاستيكية فارغة.

طريقة التحضير

نحضر ملعقتين كبيرتين من الجزر بعد تقطيعه ووضعه في كمية من الماء لسلقة وأيضا نقوم يسلق ملعقتين كبيرتين من الشمندر نصفهم من الماء و نهرسهم جيدا.

ناتي ببولة صغيرة ونضع الجزر الشمندر بها ونضيف عليها ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند و ندمجهم مع بعض جيدا.

نضع كمية الوصفة في علبة بلاستيكية فارغة محكمة الغلق ويمكن حفظها في الثلاجة واستخراجها وقت الحاجه فقط.

ندلك البشرة بخلطة الجزر الشمندر ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

نتبع استخدامها لمدة مرتين علي الأقل كل أسبوع.

وصفة السكر وماء الورد

المقادير

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

زجاجة بلاستيكية بخاخة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقتين من السكر الأبيض ثم نضيف ملعقتين من ماء الورد او ممكن نزيد من كمية مياه الورد ونضعها في زجاجة بلاستيكية ونقلبهم و ندمجهم مع بعض.

نضع وصفه السكر وماء الورد بشكل يومي على البشرة ونتركه وقت كافي ثم نفركه من على الوجه.

نغسل الوجه بالماء الفاتر واستخدام غسول المناسب للبشرة.

وصفة خل التفاح

المقادير

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير