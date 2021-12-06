عجينة الحليب الهشه في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق فقط اعملى احلى معجنات

عجينة الحليب الهشه في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق ننشر لكم في مقالنا اليوم طريقة عمل عجينة الحليب في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق فقط فهي من العجائن التي لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها ويمكنك عمل العديد من المعجنات باستخدام عجينة العشر دقائق مثل البيتزا والفطائر الخفيفة في وجبة الإفطار أو تحضيرها لأطفالك لأخذها إلى المدرسة وهناك طريقتين لعمل العجينة إحداهما بواسطة الحليب السائل والأخرى بواسطة حليب البودرة وسنقدم لكم طريقة عملها في السطور التالية. عجينة الحليب الهشه في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق عجينة الحليب الهشه في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق هناك طريقتان لعمل عجينة العشر دقائق وسنوضح لكم كل طريقة على حدة. مكونات العجينة بالحليب البودرة 5 كوب دقيق

ربع كوب حليب بودرة

نصف كوب زيت ذرة

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كبان من الماء الدافئ.

رشة من الملح. خطوات عمل الطريقة قومي بخلط أكواب الدقيق الأبيض مع الخميرة الفورية والسكر والملح الحليب البودرة مع الماء الدافئ.

قلبي المكونات مع بعضها البعض واعجنيها حتى تحصلي على قوام عجينة متماسكة وطرية وناعمة.

غطي وعاء العجينة بقماشة نظيفة لمدة عشر دقائق حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

ضعي كمية الزيت والدقيق الأبيض إلى العجينة المختمرة واعجنيها مرة أخرى حتى تصبح أكثر تماسكًا. الطريقة الثانية لعمل العجينة بواسطة الحليب السائل مكونات الطريقة:- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ربع كوب من زيت الذرة. خطوات طريقة عمل العجينة بالحليب السائل في وعاء مناسب لخلط المكونات قومي بوضع كوب الدقيق مع السكر والخميرة الفورية.

قومي بصب الحليب السائل بالتدريج على الخليط السابق وقلبي جيدًا حتى يتجانس ويصبح خليط واحد.

غطي وعاء العجينة جيدًا لمدة عشر دقائق بواسطة غطاء بلاستيكي أو قماشة نظيفة حتى يتضاعف حجم العجينة .

. أضيفي الزيت والملح والدقيق للعجينة المغطاة واعجنيها بيدك مرة أخرى حتى تتماسك أكثر ويصبح قوامها أقوى غير انسيابي. مكونات العجينة بالحليب البودرةخطوات عمل الطريقةالطريقة الثانية لعمل العجينة بواسطة الحليب السائل مكونات الطريقة:-خطوات طريقة عمل العجينة بالحليب السائل بكلا الطريقتين قومي بتحضير أفضل المعجنات اللذيذة لأطفالك بواسطة عجينة العشر دقائق. الوسوم

عجينة الحليب الهشه في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق ننشر لكم في مقالنا اليوم طريقة عمل عجينة الحليب في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق فقط فهي من العجائن التي لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها ويمكنك عمل العديد من المعجنات باستخدام عجينة العشر دقائق مثل البيتزا والفطائر الخفيفة في وجبة الإفطار أو تحضيرها لأطفالك لأخذها إلى المدرسة وهناك طريقتين لعمل العجينة إحداهما بواسطة الحليب السائل والأخرى بواسطة حليب البودرة وسنقدم لكم طريقة عملها في السطور التالية. عجينة الحليب الهشه في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق عجينة الحليب الهشه في المنزل بخطوات بسيطة في 10 دقائق هناك طريقتان لعمل عجينة العشر دقائق وسنوضح لكم كل طريقة على حدة. مكونات العجينة بالحليب البودرة 5 كوب دقيق

ربع كوب حليب بودرة

نصف كوب زيت ذرة

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كبان من الماء الدافئ.

رشة من الملح. خطوات عمل الطريقة قومي بخلط أكواب الدقيق الأبيض مع الخميرة الفورية والسكر والملح الحليب البودرة مع الماء الدافئ.

قلبي المكونات مع بعضها البعض واعجنيها حتى تحصلي على قوام عجينة متماسكة وطرية وناعمة.

غطي وعاء العجينة بقماشة نظيفة لمدة عشر دقائق حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

ضعي كمية الزيت والدقيق الأبيض إلى العجينة المختمرة واعجنيها مرة أخرى حتى تصبح أكثر تماسكًا. الطريقة الثانية لعمل العجينة بواسطة الحليب السائل مكونات الطريقة:- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ربع كوب من زيت الذرة. خطوات طريقة عمل العجينة بالحليب السائل في وعاء مناسب لخلط المكونات قومي بوضع كوب الدقيق مع السكر والخميرة الفورية.

قومي بصب الحليب السائل بالتدريج على الخليط السابق وقلبي جيدًا حتى يتجانس ويصبح خليط واحد.

غطي وعاء العجينة جيدًا لمدة عشر دقائق بواسطة غطاء بلاستيكي أو قماشة نظيفة حتى يتضاعف حجم العجينة .

. أضيفي الزيت والملح والدقيق للعجينة المغطاة واعجنيها بيدك مرة أخرى حتى تتماسك أكثر ويصبح قوامها أقوى غير انسيابي. مكونات العجينة بالحليب البودرةخطوات عمل الطريقةالطريقة الثانية لعمل العجينة بواسطة الحليب السائل مكونات الطريقة:-خطوات طريقة عمل العجينة بالحليب السائل بكلا الطريقتين قومي بتحضير أفضل المعجنات اللذيذة لأطفالك بواسطة عجينة العشر دقائق.

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