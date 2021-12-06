مش هتشتريها تاني... المطاطية الجبنة الموتزاريلا بنفس الطعم الاصلي بطريقة المصانع

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مش هتشتريها تاني… المطاطية الجبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن التي يتم استخدامها بشكل مستمر أثناء تحضير الطعام، وهذا من أجل العمل على إعطاء شدة مطاطية أثناء تناول الأكلات المختلفة منها البيتزا والمكرونة الباشميل وغيرها من الأكلات التي يتم تحضيرها، وقد تباع في المحلات بسعر عالي للغاية فمن الممكن من تحضيرها في المنزل بطريقة صحية ومضمونة مائة في المائة من خلال بعض المكونات والطرق التي تساعد في تحضيرها بشكل مميز وعالي الجودة وذات طعم مثل الموجود في المحلات من خلال استخدام الحليب كمكون أساسي لتحضيرها.
المطاطية الجبنة الموتزاريلا بنفس الطعم الاصلي
يمكنك الآن تحضير جبن الموتزريلا في المنزل من خلال خطوات بسيطة تساعد في إتمام عملية التحضير بشكل مميز وعالي الجودة، وهذا من خلال استخدام المكونات التالية وهي:
- نصف كوب خل
- كمية من الحليب بمقدار اثنين كيلو
- نصف كوب من عصير الليمون
يتم تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي تتمثل في تحضير الحليب ووضعه على النار وتركه كمية من الوقت حتى يسخن ومن ثم اشعال الفرن والقيام بالخطوات التالية:
- بداية يتم وضع الخل والليمون على الحليب وهو موجود على النارز
- واستخدام ملعقة خشبية في التقليب الجيد حتى يبدأ الحليب في تكوين كرات
- ويجب أن يتم اختيار نوع حليب كامل الدسم حتى يتم الحصول على هذه الجبنة ذات المذاق الجيد والتأثير الجيد على الوجبة.
- يمكنك بعدها العمل على التقليب حتى تبدأ تظهر بعض الكرات المطاطية ومن ثم العمل على وضعها في كمية من الماء المثلج.
- وبعدها يتم عجن المكونات جيدا ومن ثم وضعها في الماء المتبقية من الحليب بعد ذلك.
- وتركها قليلا وإزالتها وتوضع في الماء البارد بعد ذلك
- ويتم بعد ذلك تشكيلها على حسب الرغبة ووضعها في كيس من البلاستيك النظيف.
- ومن ثم يتم وضعها في الفريزر حتى يحين موعد الاستخدام
- ويتم اخراج قطعة بسيطة منها والبدء في بشرها على البيتزا.
- أو على المعجنات المختلفة والمكرونات حتى تعطيها مذاق مميز وجميل
- فهذه الطريقة فعالة في التمتع بشدة أصلية على الوجبات مثل المحلات
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مش هتشتريها تاني… المطاطية الجبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن التي يتم استخدامها بشكل مستمر أثناء تحضير الطعام، وهذا من أجل العمل على إعطاء شدة مطاطية أثناء تناول الأكلات المختلفة منها البيتزا والمكرونة الباشميل وغيرها من الأكلات التي يتم تحضيرها، وقد تباع في المحلات بسعر عالي للغاية فمن الممكن من تحضيرها في المنزل بطريقة صحية ومضمونة مائة في المائة من خلال بعض المكونات والطرق التي تساعد في تحضيرها بشكل مميز وعالي الجودة وذات طعم مثل الموجود في المحلات من خلال استخدام الحليب كمكون أساسي لتحضيرها.
المطاطية الجبنة الموتزاريلا بنفس الطعم الاصلي
يمكنك الآن تحضير جبن الموتزريلا في المنزل من خلال خطوات بسيطة تساعد في إتمام عملية التحضير بشكل مميز وعالي الجودة، وهذا من خلال استخدام المكونات التالية وهي:
- نصف كوب خل
- كمية من الحليب بمقدار اثنين كيلو
- نصف كوب من عصير الليمون
يتم تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي تتمثل في تحضير الحليب ووضعه على النار وتركه كمية من الوقت حتى يسخن ومن ثم اشعال الفرن والقيام بالخطوات التالية:
- بداية يتم وضع الخل والليمون على الحليب وهو موجود على النارز
- واستخدام ملعقة خشبية في التقليب الجيد حتى يبدأ الحليب في تكوين كرات
- ويجب أن يتم اختيار نوع حليب كامل الدسم حتى يتم الحصول على هذه الجبنة ذات المذاق الجيد والتأثير الجيد على الوجبة.
- يمكنك بعدها العمل على التقليب حتى تبدأ تظهر بعض الكرات المطاطية ومن ثم العمل على وضعها في كمية من الماء المثلج.
- وبعدها يتم عجن المكونات جيدا ومن ثم وضعها في الماء المتبقية من الحليب بعد ذلك.
- وتركها قليلا وإزالتها وتوضع في الماء البارد بعد ذلك
- ويتم بعد ذلك تشكيلها على حسب الرغبة ووضعها في كيس من البلاستيك النظيف.
- ومن ثم يتم وضعها في الفريزر حتى يحين موعد الاستخدام
- ويتم اخراج قطعة بسيطة منها والبدء في بشرها على البيتزا.
- أو على المعجنات المختلفة والمكرونات حتى تعطيها مذاق مميز وجميل
- فهذه الطريقة فعالة في التمتع بشدة أصلية على الوجبات مثل المحلات
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