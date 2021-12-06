مش هتشتريها تاني... المطاطية الجبنة الموتزاريلا بنفس الطعم الاصلي بطريقة المصانع

مش هتشتريها تاني… المطاطية الجبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن التي يتم استخدامها بشكل مستمر أثناء تحضير الطعام، وهذا من أجل العمل على إعطاء شدة مطاطية أثناء تناول الأكلات المختلفة منها البيتزا والمكرونة الباشميل وغيرها من الأكلات التي يتم تحضيرها، وقد تباع في المحلات بسعر عالي للغاية فمن الممكن من تحضيرها في المنزل بطريقة صحية ومضمونة مائة في المائة من خلال بعض المكونات والطرق التي تساعد في تحضيرها بشكل مميز وعالي الجودة وذات طعم مثل الموجود في المحلات من خلال استخدام الحليب كمكون أساسي لتحضيرها.

المطاطية الجبنة الموتزاريلا بنفس الطعم الاصلي

يمكنك الآن تحضير جبن الموتزريلا في المنزل من خلال خطوات بسيطة تساعد في إتمام عملية التحضير بشكل مميز وعالي الجودة، وهذا من خلال استخدام المكونات التالية وهي:

نصف كوب خل

كمية من الحليب بمقدار اثنين كيلو

نصف كوب من عصير الليمون

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل

يتم تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي تتمثل في تحضير الحليب ووضعه على النار وتركه كمية من الوقت حتى يسخن ومن ثم اشعال الفرن والقيام بالخطوات التالية: