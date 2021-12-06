من غير ما تمتص زيوت نهائي طريقة صحية لعمل الباذنجان المحمر المقرمش بطعم لذيذ

الباذنجان من أكثر الخضروات التي تعمل علي إفادة الجسم وإمداده بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة واللازمة في بناء الجسم، لأنه غني بالحديد الذي يحتاجه الجسم، حيث يساعد الباذنجان عند تناوله في تفتيح لون البشرة ونضارتها نتيجة لما يحتويه من معادن وعناصر كبرى المتخصصة في تفتيح البشرة ونضارتها، وكذلك يعمل علي الحماية من أمراض فقر ونقص الدم، وكذلك يستخدمه البعض من الناس في بعض الأنظمة الغذائية، حيث يعتبر الباذنجان بديل عن بعض الوجبات الأخرى لأنه من الوجبات المتكاملة بالعناصر الكبري، حيث يعتبر الباذنجان من المأكولات الشعبية التي يتم تناولها مع العديد من المقبلات مثل البطاطس او الفول وبعض الإضافات الشعبية الأخرى، حيث تعتبر الطريقة الشائعة والشهيرة عند عمل الباذنجان هي قليه في الزيت، حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تعمل علي الإصابة بالعديد من الأمراض والأزمات القلبية وكذلك تعمل علي إنسداد الشرايبن التي توجد في القلب نتيجة لما يحتويه الباذنجان علي كمية كبيرة من الزيت أثناء القلي.

طريقة عمل الباذنجان في الفرن

حيث يعتقد الكثير من السيدات أن لا توجد طريقة لعمل الباذنجان بدون وجود به كمية كبيرة من الزيت، مع العلم أنه عند عمل الباذنجان المقلي توجد العديد من الطرق للتخلص من الزيت الممتص وتعتبر الطريقة الشهيرة المستخدمة في شفط الزيوت التي توجد في الباذنجان هي مناديل المطبخ، وسوف نقدم لكي طريقة عمل الباذنجان بطريقة صحية خالية من الزيوت نهائيا وأمنة علي صحتنا.

المكونات

ثلاث حبات متوسطة الحجم من الباذنجان.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

قومي اولا بتحضير ثلاث حبات الباذنجان متوسطة الحجم، وقومي بغسله جيدا بالماء من اي ملوثات متعلقة به.

بعد ذلك قومي بتقطيعه بالطريقة التي ترغبين بها وتفضلينها.

ثم احضري صينية وقومي بدهنها بكمية قليلة من الزيت، وقومي برص قطع الباذنجان التي قومتي بتقطيعها.

بعد رص الباذنجان في هذه الصينية قومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الكمون على هذه القطع وقومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت علي سطح قطع الباذنجان.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية واتركيها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونية الفرن جيدا، قومي بإدخال صينية الباذنجان بها واتركيها لمدة من خمسة عشر دقيقة إلى خمسة وعشرون دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت وبعد أن تم نضجها، قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلا، وبذلك تصبح جاهزة لتناولها بألذ واشهي طعم وبطريقة صحية وأمنة على صحتنا و خالية من الزيت.

طريقة التحضير