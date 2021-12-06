بطريقة صحية اعملي القرنبيط المقلي المقرمش بدون بيض وبطعم ومذاق رائع ولذيذ

يعتبر القرنبيط من أكثر الوجبات التي يفضلها الكثير من الناس، حيث يعتبر القرنبيط من المأكولات الشتوية المرغوبة لدي كثير من الناس سواء الكبار او الصغار، حيث يعتبر هذا النوع من الطعام يمكن تناوله في وجبات الغذاء والعشاء مع العديد من المقبلات أو الإضافات الأخرى مثل الفول أو البطاطس او الفلفل، لأن القرنبيط ينتمي إلى المأكولات الشعبية الشهيرة لدي كثير من الناس، حيث تعمل هذه الوجبة على إمداد الجسم بالعديد من المعادن والفيتامينات والعناصر الكبرى التي يحتاجها الجسم لتكوين العضلات والانسجة لذلك يجب على تناوله والمداومة علي عمله حتي نكتسب جميع القيمة الغذائية التي توجد به، ومن المعروف عادة أن القرنبيط من المأكولات المتعددة الطرق لتحضيره، حيث تعتبر الطريقة الشهيرة لتحضيره هي عمله بالبيض حتي يكتسب القرمشة اللذيذة الشهية التي يقبل عليها الكثير من الأطفال والكبار.

طريقة عمل القرنبيط المقلي بدون بيض

علي الرغم من وجود الكثير من الكبار لا يفضلون ولا يرغبون بنكهة البيض في هذا الطعام، ويعتقدون أنه لايمكن ومن المتسحيل عمل القرنبيط بدون هذا البيض، ولا يمكن الحصول علي قرمشة بدون البيض، ولكن كل هذه المعتقدات والظنون خاطئة، ويمكن عمل القرنبيط بدون بيض وتجعلكي تحصلين علي قرمشة لذيذة وشهية بإستخدام بعض المكونات البديلة عن البيض وتجعلكي تحصلين علي قرمشة مدهشة ولذيذة.

المكونات

ثمرة متوسطة الحجم من القرنبيط.

نصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب من البقسماط البودرة.

قومي اولا بغسل ثمرة القرنبيط المتوسطة الحجم، وقومي بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم.

بعد تقطيع القرنبيط إلى هذه القطع، قومي بتحضير إناء وضعي بنصفه ماء وضعيه علي نار عالية الحرارة وضيفي إلى الماء ملعقة واحدة صغيرة من الملح وثلاث ملاعق كبيرة من الزيت واتركيها حتي تغلي.

بعد غليان الماء قومي بوضع قطع القرنبيط، لمدة من سبعة إلى عشر دقائق حتي تتم عمليه السلق الجيد لهذا القرنبيط.

بعد سلق القرنبيط جيدا، قومي بتحضير مصفاة وقومي برفع القرنبيط من على النار وضعيه في المصفاة واتركيه حتي يتم تصفيته من الماء.

ثم احضري طبق متوسط الحجم وضعي به نصف كوب من الماء وضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق وملعقة واحدة كبيرة من النشا وقومي بتقليب هذين المكونين جيدا ببعضمها حتي يتم الحصول على عجينة شبه سائلة.

بعد الحصول على عجينة شبه سائلة قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا ببعضهما.

بعد ذلك أحضري طبق آخر وضعي به نصف كوب من البقسماط المطحون، وأحضري مقلاة عميقة وضعيها علي النار وضعي بها كمية غزيرة من الزيت لقلي القرنبيط وأتركي الزيت علي النار حتي يسخن جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع قطع القرنبيط في هذه الخلطة التي تم تحضيرها من الدقيق والماء والملح وبعض البهارات والتوابل، وقومي بغمسها جيدا في هذه الخلطة، ثم ضعيها في طبق البقسماط المطحون ثم قومي بوضعها في مقلاة الزيت بعد شخونته جيدا.

عليكي بتكرير هذه الطريقة حتي يتم نفاذ كمية وقطع القرنبيط، وقومي بوضعها في المقلاة.

بعد وصول القرنبيط لمرحلة النضج جيدا وإكتسابه اللون الذهبي قومي برفعه من على النار.

بعد وصول القرنبيط لمرحلة النضج جيدا وإكتسابه اللون الذهبي قومي برفعه من على النار. أحضري طبق وضعي به كمية من مناديل المطبخ الخالية من الروائح وقومي برص قطع القرنبيط التي تم نضجها وقومي بتقديمها بألذ واشهي طعم لتناولها.

طريقة التحضير