سر عمل السينابون في المنزل بطريقة مميزة وغير مكلفة بالصوص الأبيض اللذيذ مثل الجاهز

يعتبر السينابون من ألذ المأكولات التي يرغب بتناولها العديد من الناس الكبار والصغار، حيث يعتبر السينابون من الحلويات الشهية التي تقوم العديد من السيدات بشرائها من محلات المخبوزات والمحلات التجارية الأخرى رغم إرتفاع أسعاره وذلك لنتيجة طعمه اللذيذ الجذاب، حيث يمكن تناوله في العديد من الوجبات منها تناوله في وجبات الإفطار مع الشاي أو اللبن أو العصائر، وكذلك يمكن تناوله كنوع من أنواع الحلو بعد تناول وجبات الغذاء، حيث يعتبر هذا النوع من الحلويات خفيف على المعدة سهل الهضم والإمتصاص، حيث يبحث العديد من السيدات على الطريقة الصحيحة لعمل السينابون في المنزل. طريقة عمل السينابون في المنزل طريقة عمل السينابون في المنزل المكونات أربعة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

أربعة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الزبدة السائلة.

كوب إلا ربع من السكر.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح. طريقة التحضير أحضري وعاد عميق وضعي به بيضة واحدة مع كوب إلا ربع من السكر، ثم قومي بتحضير المضرب الكهربائي اليدوي وقومي بتشغيله وعليكي بخفق البيض مع السكر جيدا.

بعد الخفق الجيد للبيض والسكر بواسطة المضرب الكهربائي قومي بوضع كوب إلا ربع من الزبدة السائلة ونصف كوب من الحليب وأربعة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بخفق جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق تدريجيا حتي ان تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة وجيدة القوام وطرية.

اتركي هذه العجينة بعد عجنها جيدا لكي ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة على حسب الشكل الذي ترغبين به.

ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة، وقومي برص السينابون بعد تقطيعه.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية واتركيها حتي تسخن تماما، ثم قومي بإدخال صينية السينابون.

أتركي هذه الصينية لمدة تصل إلى خمسة وثلاثون دقيقة حتي ان يتم النضج الجيد لهذه العجينة، بعد ذلك قومي بإخراجها وتناولها بأشهى وألذ طعم. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر السينابون من ألذ المأكولات التي يرغب بتناولها العديد من الناس الكبار والصغار، حيث يعتبر السينابون من الحلويات الشهية التي تقوم العديد من السيدات بشرائها من محلات المخبوزات والمحلات التجارية الأخرى رغم إرتفاع أسعاره وذلك لنتيجة طعمه اللذيذ الجذاب، حيث يمكن تناوله في العديد من الوجبات منها تناوله في وجبات الإفطار مع الشاي أو اللبن أو العصائر، وكذلك يمكن تناوله كنوع من أنواع الحلو بعد تناول وجبات الغذاء، حيث يعتبر هذا النوع من الحلويات خفيف على المعدة سهل الهضم والإمتصاص، حيث يبحث العديد من السيدات على الطريقة الصحيحة لعمل السينابون في المنزل. طريقة عمل السينابون في المنزل طريقة عمل السينابون في المنزل المكونات أربعة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

أربعة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الزبدة السائلة.

كوب إلا ربع من السكر.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح. طريقة التحضير أحضري وعاد عميق وضعي به بيضة واحدة مع كوب إلا ربع من السكر، ثم قومي بتحضير المضرب الكهربائي اليدوي وقومي بتشغيله وعليكي بخفق البيض مع السكر جيدا.

بعد الخفق الجيد للبيض والسكر بواسطة المضرب الكهربائي قومي بوضع كوب إلا ربع من الزبدة السائلة ونصف كوب من الحليب وأربعة ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة واحدة صغيرة من الملح وقومي بخفق جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق تدريجيا حتي ان تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة وجيدة القوام وطرية.

اتركي هذه العجينة بعد عجنها جيدا لكي ترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة على حسب الشكل الذي ترغبين به.

ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة، وقومي برص السينابون بعد تقطيعه.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة عالية واتركيها حتي تسخن تماما، ثم قومي بإدخال صينية السينابون.

أتركي هذه الصينية لمدة تصل إلى خمسة وثلاثون دقيقة حتي ان يتم النضج الجيد لهذه العجينة، بعد ذلك قومي بإخراجها وتناولها بأشهى وألذ طعم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل السينابون في المنزل بطريقة مميزة وغير مكلفة بالصوص الأبيض اللذيذ مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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