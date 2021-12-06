ألذ صينية هتاكليها طريقة عمل صينية البطاطا بالمهلبية في الفرن بطعم ومذاق لذيذ

البطاطا من الأكلات المفضلة لدي الكبار والأطفال خاصة في فصل الشتاء وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها، وتعد من الوجبات المغذية لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم ومنها الألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة لعمل البطاطا بالمهلبية فى الفرن فتابعونا. طريقة عمل البطاطا بالمهلبية فى الفرن طريقة عمل البطاطا بالمهلبية فى الفرن المكونات: بطاطا حلوة.

لتر حليب.

4 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ربع كوب من الماء.

فانيليا.

زبيب.

4 ملاعق كبيرة حليب مكثف محلي. طريقة التحضير: نقوم بغسل البطاطا جيدا للتخلص من الأتربة العالقة بها ثم نقوم بسلقها في ماء مغلي حتى تنضج أو نشويها داخل الفرن على حسب الرغبة. في وعاء على النار نضع السكر مع الحليب ونقلب حتى يغلي ثم نضيف النشا المذوبة في الماء مع الفانيليا. نترك المكونات على النار للحصول على قوام ثقيل ثم يرفع جانبا ونحضر بولة متوسطة ونهرس البطاطا بها. مع الحليب المكثف المحلي وربع كوب من خليط المهلبية ونقلب حتى تتجانس المكونات جيدا. نحضر صينية بيركس ونضع بها البطاطا مع الزبيب وتغطي بطبقة من المهلبية ثم ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي وبالهنا والشفا. طريقة عمل بطاطا بالبشاميل طريقة عمل بطاطا بالبشاميل المكونات: كيلو ونصف بطاطا حلوة.

نصف كيلو حليب.

نصف كوب دقيق.

2 ملعقة سمنة.

كوب سكر.

مكسرات حسب الرغبة.

فانيليا. طريقة التحضير: نغسل البطاطا ثم تسلق وتقشر وبعد ذلك تقطع على شكل حلقات ونتركها جانبا حتى ترتاح. في وعاء نضيف السمنة ونرفعه على النار حتى تذوب ثم نحمر الدقيق ونضع الحليب مع السكر والمكسرات. نقلب جميع المكونات جيدا مع بعض على نار متوسطة حتى يصبح القوام سميك ونضع ملعقة من الفانيليا. نرفع البشاميل من النار ونحضر صينية مدهونة بالسمنة وفي القاع طبقة بسيطة من البشاميل فوقها طبقة البطاطا. ثم طبقة أخرى من البشاميل ندخل الصينية إلى فرن ساخن لمدة ساعة وعندما تخرج من الفرن نتركها حتى تبرد. بعد ذلك تقطع وتقدم وهي باردة مع رشة من المكسرات على الوجه أو ملعقة من العسل الأبيض بالمكسرات وبالهنا والشفا. الوسوم

البطاطا من الأكلات المفضلة لدي الكبار والأطفال خاصة في فصل الشتاء وتوجد طرق مختلفة لعملها ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص الذي يميزها، وتعد من الوجبات المغذية لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم ومنها الألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة لعمل البطاطا بالمهلبية فى الفرن فتابعونا. طريقة عمل البطاطا بالمهلبية فى الفرن طريقة عمل البطاطا بالمهلبية فى الفرن المكونات: بطاطا حلوة.

لتر حليب.

4 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ربع كوب من الماء.

فانيليا.

زبيب.

4 ملاعق كبيرة حليب مكثف محلي. طريقة التحضير: نقوم بغسل البطاطا جيدا للتخلص من الأتربة العالقة بها ثم نقوم بسلقها في ماء مغلي حتى تنضج أو نشويها داخل الفرن على حسب الرغبة. في وعاء على النار نضع السكر مع الحليب ونقلب حتى يغلي ثم نضيف النشا المذوبة في الماء مع الفانيليا. نترك المكونات على النار للحصول على قوام ثقيل ثم يرفع جانبا ونحضر بولة متوسطة ونهرس البطاطا بها. مع الحليب المكثف المحلي وربع كوب من خليط المهلبية ونقلب حتى تتجانس المكونات جيدا. نحضر صينية بيركس ونضع بها البطاطا مع الزبيب وتغطي بطبقة من المهلبية ثم ندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي وبالهنا والشفا. طريقة عمل بطاطا بالبشاميل طريقة عمل بطاطا بالبشاميل المكونات: كيلو ونصف بطاطا حلوة.

نصف كيلو حليب.

نصف كوب دقيق.

2 ملعقة سمنة.

كوب سكر.

مكسرات حسب الرغبة.

فانيليا. طريقة التحضير: نغسل البطاطا ثم تسلق وتقشر وبعد ذلك تقطع على شكل حلقات ونتركها جانبا حتى ترتاح. في وعاء نضيف السمنة ونرفعه على النار حتى تذوب ثم نحمر الدقيق ونضع الحليب مع السكر والمكسرات. نقلب جميع المكونات جيدا مع بعض على نار متوسطة حتى يصبح القوام سميك ونضع ملعقة من الفانيليا. نرفع البشاميل من النار ونحضر صينية مدهونة بالسمنة وفي القاع طبقة بسيطة من البشاميل فوقها طبقة البطاطا. ثم طبقة أخرى من البشاميل ندخل الصينية إلى فرن ساخن لمدة ساعة وعندما تخرج من الفرن نتركها حتى تبرد. بعد ذلك تقطع وتقدم وهي باردة مع رشة من المكسرات على الوجه أو ملعقة من العسل الأبيض بالمكسرات وبالهنا والشفا.

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