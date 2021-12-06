لو عندك فازلين تعالي اقولك هيخلي شعرك طويل وكثيف أزاي ملعقة واحدة هينمو بدون توقف

تنفق السيدات مبالغ مالية ضخمة على منتجات العناية بالشعر للحصول على شعر طويل وصحي وتعتبر الخلطات الطبيعية أفضل طريقة للعناية بالشعر وجعله طويل وناعم وكثيف، وفي الآونة الأخيرة أثبت الفازلين فعاليته في تطويل الشعر وفرده ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الفازلين لتطويل الشعر فتابعونا.خلطة الفازلين لتطويل الشعر
- الفازلين والماء:
نقوم بتذويب كمية مناسبة من الفازلين على حمام ماء ساخن ونقلب جيدا حتى يذوب تماما ثم ندهنه على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف ويترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ويجفف ومع الاستمرار عليها سوف تندهشي من النتيجة.
- الفازلين والثوم:
نحضر وعاء ونطحن به 3 حبات من الثوم الأحمر ثم نضيف كمية مناسبة من الفازلين الطبيعي ونقلب المكونات حتى تمتزج ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ ويجفف.
ندهن الشعر بهذه الخلطة مع التدليك لمدة 5 دقائق ثم يغطي الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة وبعد ذلك يغسل بالماء والشامبو.
ثم يوضع بلسم ويمكن أيضا غسل الشعر بالماء والقهوة للتخلص من رائحة الثوم تستخدم هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل.
يحتوي الفازلين على مكونات طبيعية تساعد على تطويل الشعر ومليء الفراغات ومنع تساقطه أما الثوم يعالج الصلع ويجعل الشعر كثيف وقوي.
- الفازلين وزيت الخروع:
في وعاء نخلط كمية متساوية من زيت الخروع مع الفازلين ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم ندلك الشعر بهذا المزيج بداية من جذور الشعر وحتى الأطراف.
بعد ذلك نغطي الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يغسل الشعر بالماء والشامبو تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل.تطويل الشعر بالفازلين وزيت الزيتون
- نخلط بيضة في وعاء مع كمية مناسبة من الفازلين وربع كوب من زيت الزيتون ونضع الخليط على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف.
- ثم يترك لمدة ساعة ونغسل الشعر بالماء والشامبو ويجب أن يكون الماء بارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل وناعم وتساعد على تكثيف وجعله أكثر صحة ولمعان.
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تنفق السيدات مبالغ مالية ضخمة على منتجات العناية بالشعر للحصول على شعر طويل وصحي وتعتبر الخلطات الطبيعية أفضل طريقة للعناية بالشعر وجعله طويل وناعم وكثيف، وفي الآونة الأخيرة أثبت الفازلين فعاليته في تطويل الشعر وفرده ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الفازلين لتطويل الشعر فتابعونا.خلطة الفازلين لتطويل الشعر
- الفازلين والماء:
نقوم بتذويب كمية مناسبة من الفازلين على حمام ماء ساخن ونقلب جيدا حتى يذوب تماما ثم ندهنه على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف ويترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ويجفف ومع الاستمرار عليها سوف تندهشي من النتيجة.
- الفازلين والثوم:
نحضر وعاء ونطحن به 3 حبات من الثوم الأحمر ثم نضيف كمية مناسبة من الفازلين الطبيعي ونقلب المكونات حتى تمتزج ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ ويجفف.
ندهن الشعر بهذه الخلطة مع التدليك لمدة 5 دقائق ثم يغطي الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة وبعد ذلك يغسل بالماء والشامبو.
ثم يوضع بلسم ويمكن أيضا غسل الشعر بالماء والقهوة للتخلص من رائحة الثوم تستخدم هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل.
يحتوي الفازلين على مكونات طبيعية تساعد على تطويل الشعر ومليء الفراغات ومنع تساقطه أما الثوم يعالج الصلع ويجعل الشعر كثيف وقوي.
- الفازلين وزيت الخروع:
في وعاء نخلط كمية متساوية من زيت الخروع مع الفازلين ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم ندلك الشعر بهذا المزيج بداية من جذور الشعر وحتى الأطراف.
بعد ذلك نغطي الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يغسل الشعر بالماء والشامبو تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل.تطويل الشعر بالفازلين وزيت الزيتون
- نخلط بيضة في وعاء مع كمية مناسبة من الفازلين وربع كوب من زيت الزيتون ونضع الخليط على الشعر بداية من فروة الرأس وحتى الأطراف.
- ثم يترك لمدة ساعة ونغسل الشعر بالماء والشامبو ويجب أن يكون الماء بارد تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل وناعم وتساعد على تكثيف وجعله أكثر صحة ولمعان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك فازلين تعالي اقولك هيخلي شعرك طويل وكثيف أزاي ملعقة واحدة هينمو بدون توقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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