طريقة عمل عجينة الزلابية الهشة مثل القطن بمقادير سهلة وطعم ذهبي ومقرمش

الزلابية أو كما تسمى أيضًا في العديد من البلاد لقمة القاضي، ولها العديد من الأسماء الأخرى، فهي من أهم الحلويات الموجودة في العديد من البلاد العربية، ولكن مصدرها الأساسى هي بلاد الشام، وهي من الحلويات سريعة التحضير والغير مكلفة تمامًا ولذلك يمكن تجهيزها في المنزل بشكل دائم، حتى تسعدي اولادك بها، والان سوف نتعرف على طريقة عمل الزلابية فى المنزل من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة الزلابية

يمكنك الآن تجهيز كرات الزلابيا الهشة اللذيذ، والذي يمكن سقيها بالشربات، أو بالشكولاته أو بالسكر البودرة، وذلك يتوقف على حسب الرغبة، والآن سنتعرف على طريقة عمل الزلابية الآن وطريقة التحضير كالأتي:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح صغيرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة فانليا لإعطاء الزلابية رائحة مميزة.

ملعقتين من اي زيت نباتي خفيف.

كوب من الماء الدافيء

مكونات الشربات

كوب كبير من السكر.

كوب واحد من الماء.

ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي المركز.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الشربات

اخلطي السكر مع المياة في قدر مناسب.

قلبي المكونين جيدًا.

ارفعي القدر على النار اتركيه يغلي قليلًا أضيفي قطرات الليمون.

ثم الفانيليا، واتركيه يغلي مرة أخرى حتى يثقل قوامه.

احضري كوب من المياه الدافيء.

أضيفي بداخله ملعقة من السكر الآن وقلبي جيدًا.

بعد ذوبان السكر أضيفي إليه الخميرة الفورية.

اتركي المكونات حتى يتم تخميرها قليلًا.

الآن أحضري وعاء مناسب الحجم.

أضيفي إليه باقي المكونات الجافة من الدقيق والنشا، واضيفي بداخلها الملح.

واضيفي الفانيليا أيضًا والزيت.

قلبي كل المكونات جيدًا.

الان بعد مرور عشرة دقائق أضيفي كوب الماء بالخميرة.

قومي بعجن المكونات مع بعض جيدًا.

حتى الحصول على عجينة سائلة، وإذا احتاجت لمزيد من المياه يمكن إضافة القليل.

الان اتركي العجينة لمدة ساعة حتى تختمر.

قومي بتجهيز مقلاه بها زيت غزير، اتركيه حتى يسخن.

الان بمعلقة بها زيت أضيفي كرات الزلابية الصغيرة.

اتركيها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد تمام نضجها قومي بتصفية الزلابية من الزيت جيدًا.

ضعيها مباشرًة في الشربات البارد وهي ساخنة.

قومي بتصفيتها مرة أخرى من الشربات ثم ضعيها في طبق التقديم، وأصبحت جاهزة الان.

طريقة تحضير الزلابية