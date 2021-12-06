ألذ تشيكن استربس طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بتتبيلة وطعم زي أشهر المطاعم

أصابع الدجاج المقرمشة من الأكلات السريعة والتي تتميز بطعمها الشهي خاصة إذا تم تقدميها مع عيش فينو وخيار مخلل شرائح من الخس، ويعد الدجاج من اللحوم التي لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد وصفات شهية وموفرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة فتابعونا. طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة المكونات: 4 قطع صدور دجاج فيليه.

حبة بصل.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة بابريكا.

ملعقة كزبرة ناشفة مطحونة.

2 ملعقة من الخل.

2 ملعقة من عصير الليمون الطازج.

4 حبات ثوم. مكونات خليط الدقيق: كوب دقيق.

كوب نشا.

2 ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

كمون.

كزبرة ناشفة مطحونة.

2 بيضة.

زيت للقلي. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بغسل الدجاج جيدا تحت الماء الجاري ثم تقطع بالسكين على هيئة أصابع طويلة ونضعها في وعاء كبير. نحضر الكبة ونضع بها البصل مع الثوم وعصير الليمون ونضيف أيضا الخل مع البهارات ونخفق المكونات للحصول على مزيج متجانس. نترك الدجاج في التتبيلة لمدة 30 دقيقة وفي وعاء أخر نخلط الدقيق مع النشا مع باقي المكونات الأخرى ما عدا البيض. نقلب المكونات حتى تتجانس ثم نخفق البيض مع رشة من الملح والفلفل الأسود ونجهز مقلاة عميق على النار بها كمية غزيرة من الزيت. نغمر أصابع الدجاج في خليط الدقيق ثم البيض ثم خليط الدقيق مرة أخرى ونضعها في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونها ذهبي. عندما تخرج من النار نضعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم تقدم وبالهنا والشفا. طريقة عمل الفراخ الاستربس طريقة عمل الفراخ الاستربس المكونات: صدور دجاج مقطعة شرائح.

ماء بصل.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

2 بيضة.

كوب لبن.

250 جرام دقيق. طريقة التحضير: نحضر بولة عميقة ونضع بها ماء البصل مع رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات مشكلة ونقلب المكونات مع أصابع الدجاج. ندخل الدجاج إلى الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتشرب من طعم التتبيلة في وعاء أخر نخفق البيض مع الحليب والملح والفلفل الأسود. في وعاء أخر نخلط الدقيق مع البهارات نغمر أصابع الدجاج في خليط البيض والحليب ثم الدقيق وتقلي في وعاء بها زيت غزير. عندما يصبح لون الدجاج ذهبي ترفع من النار وتقدم مع بقدونس مفروم وكاتشاب ومايونيز وبالهنا والشفا. الوسوم

أصابع الدجاج المقرمشة من الأكلات السريعة والتي تتميز بطعمها الشهي خاصة إذا تم تقدميها مع عيش فينو وخيار مخلل شرائح من الخس، ويعد الدجاج من اللحوم التي لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد وصفات شهية وموفرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة فتابعونا. طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة المكونات: 4 قطع صدور دجاج فيليه.

حبة بصل.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة بابريكا.

ملعقة كزبرة ناشفة مطحونة.

2 ملعقة من الخل.

2 ملعقة من عصير الليمون الطازج.

4 حبات ثوم. مكونات خليط الدقيق: كوب دقيق.

كوب نشا.

2 ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

كمون.

كزبرة ناشفة مطحونة.

2 بيضة.

زيت للقلي. طريقة التحضير: في البداية يجب أن نقوم بغسل الدجاج جيدا تحت الماء الجاري ثم تقطع بالسكين على هيئة أصابع طويلة ونضعها في وعاء كبير. نحضر الكبة ونضع بها البصل مع الثوم وعصير الليمون ونضيف أيضا الخل مع البهارات ونخفق المكونات للحصول على مزيج متجانس. نترك الدجاج في التتبيلة لمدة 30 دقيقة وفي وعاء أخر نخلط الدقيق مع النشا مع باقي المكونات الأخرى ما عدا البيض. نقلب المكونات حتى تتجانس ثم نخفق البيض مع رشة من الملح والفلفل الأسود ونجهز مقلاة عميق على النار بها كمية غزيرة من الزيت. نغمر أصابع الدجاج في خليط الدقيق ثم البيض ثم خليط الدقيق مرة أخرى ونضعها في زيت غزير وساخن حتى يصبح لونها ذهبي. عندما تخرج من النار نضعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم تقدم وبالهنا والشفا. طريقة عمل الفراخ الاستربس طريقة عمل الفراخ الاستربس المكونات: صدور دجاج مقطعة شرائح.

ماء بصل.

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

2 بيضة.

كوب لبن.

250 جرام دقيق. طريقة التحضير: نحضر بولة عميقة ونضع بها ماء البصل مع رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات مشكلة ونقلب المكونات مع أصابع الدجاج. ندخل الدجاج إلى الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتشرب من طعم التتبيلة في وعاء أخر نخفق البيض مع الحليب والملح والفلفل الأسود. في وعاء أخر نخلط الدقيق مع البهارات نغمر أصابع الدجاج في خليط البيض والحليب ثم الدقيق وتقلي في وعاء بها زيت غزير. عندما يصبح لون الدجاج ذهبي ترفع من النار وتقدم مع بقدونس مفروم وكاتشاب ومايونيز وبالهنا والشفا.

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