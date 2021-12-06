وصفة الفازلين لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في 3 أيام فقط وداعاً للرموش الاصطناعية

وجدنا لكم الحل السحري لجميع الفتيات و السيدات وصفة الفازلين لتطويل الرموش و الحواجب من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع السيدات والبنات هو وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب وتكثيفها في أسرع وقت، لهذا بحثنا كثيراً حتي وجدنا لكن الوصفة السحرية الطبيعية بمكونات آمنه و متوفرة في جميع المنازل كما أنها غير مكلفة تساعدك هذه الوصفة لتكثيف الرموش و الحواجب و تطويها في ثلاث أيام فقط لن تتخيلي النتيجة التي ستحصلين عليها من استخدام هذه الوصفة، كما أن الفازلين يحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد التي تحافظ على لون شعر رموشك والحواجب لن تلجأ لاستخدام مستحضرات التجميل بعد الآن.مكونات وصفة الفازلين لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب
من المؤكد أن جميع الفتيات يحلمون بتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في أقرب وقت دون استخدام مستحضرات التجميل والأدوية المكلفة، إليكم وصفة الفازلين ومكوناتها هي:
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي النوع الأصلي.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الخام.
- ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
هذه هي فقط مكونات وصفتنا السحرية لتطويل وتكثيف الرموش و الحواجب في 3 أيام فقط.طريقة تحضير وصفة الفازلين لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها
كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا مكونات طبيعية وغير مكلفة وأيضاً سهلة في التحضير و الاستخدام، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً نأتي بطبق صغير و نضيف بداخله ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي لابد من اختيار النوع الأصلي من الفازلين الخالي من الألوان.
- بعد ذلك نضيف عليه 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الخام، لابد أن يكون زيت الزيتون أصلي لكي تحصلين على نتيجة فعالة ومضمونة.
- نبدأ في تحريك المكونات ونخلطها حتى تتجانس المكونات.
- نضع ملعقة من القهوة على خليط الفازلين ونقوم بضرب جميع المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط كريمي.
- أولا قومي بتنظيف الرموش والحواجب بمناديل مبلل للتخلص من مستحضرات التجميل و الأتربة.
- قومي بإحضار فرشاة مسكرة و ضعيها في خليط الفازلين ثم وزعيها على الحواجب والرموش.
- لابد من التوزيع الجيد لكي تحصلين على أفضل نتيجة.
- تستخدم هذه الوصفة يوميًا قبل النوم لكي تبقي أكثر وقت ممكن على الحواجب و الرموش.
- خلال 3 أيام فقط ستلاحظين الفرق تكثيف وتطويل الرموش والحواجب بشكل ملحوظ.
الوسوم
وجدنا لكم الحل السحري لجميع الفتيات و السيدات وصفة الفازلين لتطويل الرموش و الحواجب من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع السيدات والبنات هو وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب وتكثيفها في أسرع وقت، لهذا بحثنا كثيراً حتي وجدنا لكن الوصفة السحرية الطبيعية بمكونات آمنه و متوفرة في جميع المنازل كما أنها غير مكلفة تساعدك هذه الوصفة لتكثيف الرموش و الحواجب و تطويها في ثلاث أيام فقط لن تتخيلي النتيجة التي ستحصلين عليها من استخدام هذه الوصفة، كما أن الفازلين يحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد التي تحافظ على لون شعر رموشك والحواجب لن تلجأ لاستخدام مستحضرات التجميل بعد الآن.مكونات وصفة الفازلين لتطويل و تكثيف الرموش و الحواجب
من المؤكد أن جميع الفتيات يحلمون بتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في أقرب وقت دون استخدام مستحضرات التجميل والأدوية المكلفة، إليكم وصفة الفازلين ومكوناتها هي:
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي النوع الأصلي.
- 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الخام.
- ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
هذه هي فقط مكونات وصفتنا السحرية لتطويل وتكثيف الرموش و الحواجب في 3 أيام فقط.طريقة تحضير وصفة الفازلين لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها
كما شاهدنا فإن جميع مكونات وصفتنا مكونات طبيعية وغير مكلفة وأيضاً سهلة في التحضير و الاستخدام، وطريقة تحضيرها هي:
- أولاً نأتي بطبق صغير و نضيف بداخله ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي لابد من اختيار النوع الأصلي من الفازلين الخالي من الألوان.
- بعد ذلك نضيف عليه 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الخام، لابد أن يكون زيت الزيتون أصلي لكي تحصلين على نتيجة فعالة ومضمونة.
- نبدأ في تحريك المكونات ونخلطها حتى تتجانس المكونات.
- نضع ملعقة من القهوة على خليط الفازلين ونقوم بضرب جميع المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط كريمي.
- أولا قومي بتنظيف الرموش والحواجب بمناديل مبلل للتخلص من مستحضرات التجميل و الأتربة.
- قومي بإحضار فرشاة مسكرة و ضعيها في خليط الفازلين ثم وزعيها على الحواجب والرموش.
- لابد من التوزيع الجيد لكي تحصلين على أفضل نتيجة.
- تستخدم هذه الوصفة يوميًا قبل النوم لكي تبقي أكثر وقت ممكن على الحواجب و الرموش.
- خلال 3 أيام فقط ستلاحظين الفرق تكثيف وتطويل الرموش والحواجب بشكل ملحوظ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الفازلين لتطويل الرموش والحواجب وتكثيفها في 3 أيام فقط وداعاً للرموش الاصطناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.