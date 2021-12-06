صفوف اليانسون اللبنانية الشهية جربيها مع كوب من الشاى أو القهوة

تعتبر صفوف اليانسون اللبنانية من أنواع الحلويات الصحية، فهى قريبة جداً فى عملها من الكيك وهى تتميز بالطعم اللذيذ ويتم تحضيرها بطريقة بسيطة وغير مكلفة فى الوقت ولا المجهود، وجميع مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وتتميز بلونها الأصفر الجميل، كما أن مكوناتها كلها صحية ومفيدة للجسم وخصوصاً فى هذه الأيام التى تكثر بها نزلات البرد والأمراض التى مقاومتها تحتاج إلى مناعة قوية، فهذه المكونات تساعدك فى تقوية المناعة لذلك عليك عملها لأطفالك وأسرتك لكى يتمتعوا بصحة جيدة، وتعتبر من الأكلات الجديدة نوعاً ما فئه تحتوي على السمسم والكركم ودقيق السميد والدقيق العادى، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير صفوف اليانسون اللبنانية بالتفصيل. مكونات صفوف اليانسون اللبنانية مكونات صفوف اليانسون اللبنانية تتكون صفوف اليانسون اللبنانية من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهى كالتالي : كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الكركم.

2 كوب من السميد.

٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من حبوب اليانسون.

١/٤ كوب من الزيت النباتي.

٣ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

١/٢ ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

١/٤ كوب من السمسم.

ملعقة كبيرة من الطحينة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل صفوف اليانسون اللبنانية سهلة جداً يمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: فى وعاء على النار نضع الماء وعليه حبوب اليانسون، ونتركه حتى يغلي لمدة دقيقة ونتركه جانباً لمدة ١٠ دقائق حتى يبرد. ثم نقوم بتصفية الحبوب ونضيف إليه السكر ونقلب حتى يذوب تماماً. بعد ذلك نضيف اليه الزيت ونتركه جانباً. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والمحلب المطحون واليانسون المطحون والكركم. نقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم نضيف ماء اليانسون عليهم مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط تماماً. نحضر صينية وندهنها بملعقة كبيرة من الطحينة. نصب الخليط فى الصينية ونرش على وجهها سمسم. ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها احمر. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا. فوائد اليانسون يعتبر من الأعشاب المفيدة جداً لصحة الإنسان وله العديد من الفوائد أهمها مايلى: يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي. يستخدم فى علاج تقلصات البطن وعلاج التشنجات. يعمل مفاتح للشهية للناس الذين يعانون من قلة الأكل. يعتبر مضاد للالتهاب العظام والروماتيزم والتهاب المفاصل فى جميع أجزاء الجسم. يساعد تناول اليانسون على النوم لأنه يعالج اضطرابات النوم والأرق. فوائد الكركم فوائد الكركم يحتوى الكركم على العديد من الفوائد للجسم ونتعرف على بعضها وهى كمايلي: يقلل مستوي الكولسترول فى الدم. يساعد فى السيطرة على مرض السكرى. يساعد فى خسارة الوزن وحرق الدهون. مفيد جداً لصحة الكبد ونبقى الجسم من السموم. يعمل على مكافحة الخلايا السرطانية. يعتبر مضاد قوى جداً للالتهابات فى حالات كثيرة فى الجسم فى العظام والجلد والانفلونزا. يحفز عمل جهاز المناعة فى الجسم. فوائد دقيق السميد فوائد دقيق السميد يحتوي دقيق السميد على فوائد متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يساعد على التحكم فى مستوى السكر فى الدم. يساعد فى إنقاص الوزن وذلك لأنه يمتص فى المعدة ببطء ويعطى احساس كبير بالشبع لفترة طويلة. يعمل على تعزيز إنتاج الطاقة فى الجسم. يعد مصدر غنى بالحديد ويساعد فى إنتاج الهيموجلوبين الذى يوفر الأكسجين لخلايا الجسم. فوائد السمسم هناك العديد من الفوائد الصحية السمسم وسوف نتعرف على بعض هذه الفوائد فى هذا المقال وهى كالتالي: يساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك. يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي يحمي من امراض القلب. يعمل على تقليل الدهون الثلاثية الدم بنسبة قليلة. يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الخلايا، ومنع تكون الخلايا السرطانية الوسوم

تعتبر صفوف اليانسون اللبنانية من أنواع الحلويات الصحية، فهى قريبة جداً فى عملها من الكيك وهى تتميز بالطعم اللذيذ ويتم تحضيرها بطريقة بسيطة وغير مكلفة فى الوقت ولا المجهود، وجميع مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وتتميز بلونها الأصفر الجميل، كما أن مكوناتها كلها صحية ومفيدة للجسم وخصوصاً فى هذه الأيام التى تكثر بها نزلات البرد والأمراض التى مقاومتها تحتاج إلى مناعة قوية، فهذه المكونات تساعدك فى تقوية المناعة لذلك عليك عملها لأطفالك وأسرتك لكى يتمتعوا بصحة جيدة، وتعتبر من الأكلات الجديدة نوعاً ما فئه تحتوي على السمسم والكركم ودقيق السميد والدقيق العادى، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير صفوف اليانسون اللبنانية بالتفصيل. مكونات صفوف اليانسون اللبنانية مكونات صفوف اليانسون اللبنانية تتكون صفوف اليانسون اللبنانية من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهى كالتالي : كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الكركم.

2 كوب من السميد.

٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من حبوب اليانسون.

١/٤ كوب من الزيت النباتي.

٣ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

١/٢ ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

١/٤ كوب من السمسم.

ملعقة كبيرة من الطحينة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل صفوف اليانسون اللبنانية سهلة جداً يمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: فى وعاء على النار نضع الماء وعليه حبوب اليانسون، ونتركه حتى يغلي لمدة دقيقة ونتركه جانباً لمدة ١٠ دقائق حتى يبرد. ثم نقوم بتصفية الحبوب ونضيف إليه السكر ونقلب حتى يذوب تماماً. بعد ذلك نضيف اليه الزيت ونتركه جانباً. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والمحلب المطحون واليانسون المطحون والكركم. نقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم نضيف ماء اليانسون عليهم مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط تماماً. نحضر صينية وندهنها بملعقة كبيرة من الطحينة. نصب الخليط فى الصينية ونرش على وجهها سمسم. ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها احمر. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا. فوائد اليانسون يعتبر من الأعشاب المفيدة جداً لصحة الإنسان وله العديد من الفوائد أهمها مايلى: يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسي. يستخدم فى علاج تقلصات البطن وعلاج التشنجات. يعمل مفاتح للشهية للناس الذين يعانون من قلة الأكل. يعتبر مضاد للالتهاب العظام والروماتيزم والتهاب المفاصل فى جميع أجزاء الجسم. يساعد تناول اليانسون على النوم لأنه يعالج اضطرابات النوم والأرق. فوائد الكركم فوائد الكركم يحتوى الكركم على العديد من الفوائد للجسم ونتعرف على بعضها وهى كمايلي: يقلل مستوي الكولسترول فى الدم. يساعد فى السيطرة على مرض السكرى. يساعد فى خسارة الوزن وحرق الدهون. مفيد جداً لصحة الكبد ونبقى الجسم من السموم. يعمل على مكافحة الخلايا السرطانية. يعتبر مضاد قوى جداً للالتهابات فى حالات كثيرة فى الجسم فى العظام والجلد والانفلونزا. يحفز عمل جهاز المناعة فى الجسم. فوائد دقيق السميد فوائد دقيق السميد يحتوي دقيق السميد على فوائد متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يساعد على التحكم فى مستوى السكر فى الدم. يساعد فى إنقاص الوزن وذلك لأنه يمتص فى المعدة ببطء ويعطى احساس كبير بالشبع لفترة طويلة. يعمل على تعزيز إنتاج الطاقة فى الجسم. يعد مصدر غنى بالحديد ويساعد فى إنتاج الهيموجلوبين الذى يوفر الأكسجين لخلايا الجسم. فوائد السمسم هناك العديد من الفوائد الصحية السمسم وسوف نتعرف على بعض هذه الفوائد فى هذا المقال وهى كالتالي: يساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك. يساهم فى خفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي يحمي من امراض القلب. يعمل على تقليل الدهون الثلاثية الدم بنسبة قليلة. يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الخلايا، ومنع تكون الخلايا السرطانية

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