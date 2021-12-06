وداعاً للسويت مع كريم لبان الذكر والترمس الرهيب لإزالة شعر الجسم نهائياً بدون ألم

كريم لبان الذكر والترمس ، من الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة شعر الجسم والوجه بشكل رائع، فمشكلة الشعر الزائد من أكبر المشاكل التي تواجه النساء والفتيات وتسبب لهم الأحراج، ويعمل على تقليل نمو الشعر ومنع إنباته مرة أخرى، ويعمل على شد البشرة والتخلص من شعر الجسم من الجذور، كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات في المناطق الحساسة ويقلل من الشعور بالحكة وعدم الراحة، ويعمل على تفتيح البشرة بطريقة فعالة ويساعد على القضاء على التجاعيد نهائياً مما يجعل البشرة مشدودة وناعمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والترمس السحري لتخلص من شعر الجسم والوجه نهائياً بدون ألم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم لبان الذكر والترمس الرهيب مكونات كريم لبان الذكر والترمس الرهيب يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تقضي على الشعر الزائد نهائياً وهى كما يلي:- ثلاث ملاعق كبيرة من مطحون لبان الذكر. ملعقة كبيرة من مطحون الترمس. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من الماء المغلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والترمس السحري للقضاء على الشعر الزائد ومنع نموه مرة أخرى وهى كما يلي:- نقوم بوضع جميع المكونات في الماء المغلي ونقلبهم مع بعض جيداً.

نضع الوعاء على نار هادئة، ونقلب حتى يصبح ثقيل القوام.

نرفع الوعاء ونضعه جانباً حتى يبرد تماماً.

نقوم بفرد الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها بكل سهولة.

نترك الكريم على البشرة حتى يجف تماماً، بعد ذلك نحضر قطعة من القماش المبلل ثم نقوم بفرد الجسم بحركة دائرية في عكس نمو الشعر حتى نزيل الشعرات الصغيرة نهائياً.

بعد ذلك نقوم بشطف الكريم بالماء البارد وسوف تلاحظي النتائج سوف تبهرك. فوائد لبان الذكر لإزالة الشعر الزائد هناك الكثير من الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم سوف نذكرها لكم وهى كما يلي:- يساعد على تقليل نمو الشعر ويمنع ظهرة مرة أخرى. يساعد على علاج جفاف الجلد وتهيج البشرة. كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم في المناطق الحساسة. يعمل على تفتيح المناطق الحساسة بشكل رائع. يقضي على الخلايا الميتة نهائياً ويعيد أصلحها من جديد. كما يعمل على تأخير نمو الشعر في المناطق الحساسة. وصفة زيت لبان الذكر والعسل لإزالة الشعر وصفة زيت لبان الذكر والعسل لإزالة الشعر تعد هذه الوصفة من الوصفات الرائعة لإزالة الشعر الزائد من الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نقوم بخلط ملعقتيم من العسل الأبيض، مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ثم نضعهم على نار هادئة حتى يذوب الخليط تماماً. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه القليل من زيت لبان الذكر ونقلبهم مع بعض جيداً. نترك الخليط يبرد ثم نقوم بفرده بعكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر نهائياً. الوسوم

كريم لبان الذكر والترمس ، من الكريمات الطبيعية التي تعمل على إزالة شعر الجسم والوجه بشكل رائع، فمشكلة الشعر الزائد من أكبر المشاكل التي تواجه النساء والفتيات وتسبب لهم الأحراج، ويعمل على تقليل نمو الشعر ومنع إنباته مرة أخرى، ويعمل على شد البشرة والتخلص من شعر الجسم من الجذور، كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات في المناطق الحساسة ويقلل من الشعور بالحكة وعدم الراحة، ويعمل على تفتيح البشرة بطريقة فعالة ويساعد على القضاء على التجاعيد نهائياً مما يجعل البشرة مشدودة وناعمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والترمس السحري لتخلص من شعر الجسم والوجه نهائياً بدون ألم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم لبان الذكر والترمس الرهيب مكونات كريم لبان الذكر والترمس الرهيب يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تقضي على الشعر الزائد نهائياً وهى كما يلي:- ثلاث ملاعق كبيرة من مطحون لبان الذكر. ملعقة كبيرة من مطحون الترمس. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من الماء المغلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والترمس السحري للقضاء على الشعر الزائد ومنع نموه مرة أخرى وهى كما يلي:- نقوم بوضع جميع المكونات في الماء المغلي ونقلبهم مع بعض جيداً.

نضع الوعاء على نار هادئة، ونقلب حتى يصبح ثقيل القوام.

نرفع الوعاء ونضعه جانباً حتى يبرد تماماً.

نقوم بفرد الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها بكل سهولة.

نترك الكريم على البشرة حتى يجف تماماً، بعد ذلك نحضر قطعة من القماش المبلل ثم نقوم بفرد الجسم بحركة دائرية في عكس نمو الشعر حتى نزيل الشعرات الصغيرة نهائياً.

بعد ذلك نقوم بشطف الكريم بالماء البارد وسوف تلاحظي النتائج سوف تبهرك. فوائد لبان الذكر لإزالة الشعر الزائد هناك الكثير من الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم سوف نذكرها لكم وهى كما يلي:- يساعد على تقليل نمو الشعر ويمنع ظهرة مرة أخرى. يساعد على علاج جفاف الجلد وتهيج البشرة. كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم في المناطق الحساسة. يعمل على تفتيح المناطق الحساسة بشكل رائع. يقضي على الخلايا الميتة نهائياً ويعيد أصلحها من جديد. كما يعمل على تأخير نمو الشعر في المناطق الحساسة. وصفة زيت لبان الذكر والعسل لإزالة الشعر وصفة زيت لبان الذكر والعسل لإزالة الشعر تعد هذه الوصفة من الوصفات الرائعة لإزالة الشعر الزائد من الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نقوم بخلط ملعقتيم من العسل الأبيض، مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ثم نضعهم على نار هادئة حتى يذوب الخليط تماماً. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه القليل من زيت لبان الذكر ونقلبهم مع بعض جيداً. نترك الخليط يبرد ثم نقوم بفرده بعكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر نهائياً.

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