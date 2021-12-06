طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بمقادير مظبوطة وبقوام متماسك ومن غير ما تفك

كفتة الأرز بالصلصة تعتبر من أكثر الأصناف انتشارا في الدول العربية، لأنها تتميز بطعمها الشهي و رائحتها اللذيذة، ويمكن تحضيرها في وقت قصير، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال، طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة في الخلاط. طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة مكونات كفتة الأرز بالصلصة 500 حرام لحم جملي مفروم ناعم.

حزمة كبيرة من الكزبرة الطازجة.

حزمة كبيرة من البقدونس الطازج.

نصف حزمة كبيرة من الشبت الطازج.

بصلة كبيرة الحجم.

ربع رأس كبيرة من الثوم.

10 جرام بيكنج صودا.

50 مل من الماء.

400 جرام من الأرز المطحون.

خمسة جرام من الكمون الناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

10 جرام من السبع بهارات.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات صلصة الكفتة كيلو وربع عصير طماطم فريش.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

10 جرام من الكزبرة المجففة.

5 جرام من الكمون الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

7 جرام من الملح.

20 جرام من الزبدة.

نصف كوب صغير من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور. طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة اخلطي الثوم مع نصف مقدار الماء في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم البصل، ثم قومي بفرمهم جيدا. ضيفي الشبت، وحزمة البقدونس، والكزبرة إلى خليط البصل والثوم، ثم افرمي جميع المكونات مع بعضها البعض. ضعي مقدار اللحم فوق خليط الكزبرة، ثم إمزجيهم لمدة كافية، حتى يندمجوا. امزجي الكمون مع مقدار الأرز المطحون، والبهارات، والبيكنج صودا، والملح، الكزبرة، وباقي البهارات،ثم ضفيهم إلى خليط الكزبرة، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس ومتماسك. قومي بتشكيل خليط الكفتة حسب الرغبة، ثم قومي بتحميرها بزيت غزير، ثم ضعيها على أوراق المطبخ. بعد ذلك احضري وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعي بهةالزبدة والبصل، ثم ضعيها على النار حتى يذبل البصل. اسكبي باقي مكونات الصلصة فوق البصل، ثم اخلطيهم واتركيهم حتى يتسبك الخليط، وتصبح صلصة الكفتة جاهزة. وزعي الكفتة في وعاء الصلصة، ثم أتركيهم على النار لمدة 6 دقائق، حتى تصبح كفتة الأرز بالصلصة في الخلاط جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة الوسوم

كفتة الأرز بالصلصة تعتبر من أكثر الأصناف انتشارا في الدول العربية، لأنها تتميز بطعمها الشهي و رائحتها اللذيذة، ويمكن تحضيرها في وقت قصير، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال، طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة في الخلاط. طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة مكونات كفتة الأرز بالصلصة 500 حرام لحم جملي مفروم ناعم.

حزمة كبيرة من الكزبرة الطازجة.

حزمة كبيرة من البقدونس الطازج.

نصف حزمة كبيرة من الشبت الطازج.

بصلة كبيرة الحجم.

ربع رأس كبيرة من الثوم.

10 جرام بيكنج صودا.

50 مل من الماء.

400 جرام من الأرز المطحون.

خمسة جرام من الكمون الناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

10 جرام من السبع بهارات.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات صلصة الكفتة كيلو وربع عصير طماطم فريش.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

10 جرام من الكزبرة المجففة.

5 جرام من الكمون الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

7 جرام من الملح.

20 جرام من الزبدة.

نصف كوب صغير من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور. طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة اخلطي الثوم مع نصف مقدار الماء في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم البصل، ثم قومي بفرمهم جيدا. ضيفي الشبت، وحزمة البقدونس، والكزبرة إلى خليط البصل والثوم، ثم افرمي جميع المكونات مع بعضها البعض. ضعي مقدار اللحم فوق خليط الكزبرة، ثم إمزجيهم لمدة كافية، حتى يندمجوا. امزجي الكمون مع مقدار الأرز المطحون، والبهارات، والبيكنج صودا، والملح، الكزبرة، وباقي البهارات،ثم ضفيهم إلى خليط الكزبرة، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس ومتماسك. قومي بتشكيل خليط الكفتة حسب الرغبة، ثم قومي بتحميرها بزيت غزير، ثم ضعيها على أوراق المطبخ. بعد ذلك احضري وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعي بهةالزبدة والبصل، ثم ضعيها على النار حتى يذبل البصل. اسكبي باقي مكونات الصلصة فوق البصل، ثم اخلطيهم واتركيهم حتى يتسبك الخليط، وتصبح صلصة الكفتة جاهزة. وزعي الكفتة في وعاء الصلصة، ثم أتركيهم على النار لمدة 6 دقائق، حتى تصبح كفتة الأرز بالصلصة في الخلاط جاهزة للتقديم. طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة

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