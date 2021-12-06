عمل فطائر الدجاج بالفرن بالعجينة القطنية الهشة بمكونات موجودة في كل بيت مش هتبطلي تعمليها

عمل فطائر الدجاج بالفرن بالعجينة القطنية الهشة، تعتبر فطائر الدجاج من الأكلات السهلة والشهية والتي يمكن عملها في المنزل بطريقة سهلة، بدلاً من شرائها من الخارج ودفع مبالغ باهظة الثمن من أجل الحصول عليها، حيث يمكن عمل فطائر الدجاج من بقايا الدجاج الموجودة في المنزل، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن عمل فطائر الدجاج في المنزل بكل بساطة، ولذلك تابعوا القراءة. عمل فطائر الدجاج بالفرن بالعجينة القطنية الهشة عمل فطائر الدجاج بالفرن بالعجينة القطنية الهشة يمكن تحضير فطائر الدجاج في الفرن عن طريق اتباع الخطوات التالية : مكونات فطائر الدجاج بالفرن مكونات فطائر الدجاج بالفرن طريقة تحضير فطائر الدجاج بالفرن في إناء نضع الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر والخل ونمزجهم جيداً ونتركهم على جنب حتى تتفاعل الخميرة.

في إناء آخر نضع الدقيق مع البيكنج بودر والملح والزيت ثم نقوم بوضع خليط اللبن مع الخميرة إلى باقي المكونات و خلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بدهن العجينة بملعقة من الزيت وتغطيتها وتركها ما تختمر ويتضاعف حجمها حوالي 30 دقيقة أو حسب درجة حرارة الجو.

بملعقة من الزيت وتغطيتها وتركها ما تختمر ويتضاعف حجمها حوالي 30 دقيقة أو حسب درجة حرارة الجو. في صينية للفرن نقوم بدهن قاعها بالزيت ونفرد العجينة بداخلها.

لصنع حشو الدجاج نحتاج طاسة على النار ونضيف إليها ملعقة من الزيت وعندما تصبح ساخنة نضيف إليها قطع الدجاج ونقوم بتشويحها جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة قطع من البصل والفلفل وملعقة صغيرة من الثوم، وملح وفلفل أسود وكمون.

نترك الدجاج حتى تمام النضج.

نقوم بإضافة قطع الدجاج على العجينة التي قمنا بفَردها في الصينية.

التي قمنا بفَردها في الصينية. نقوم بتوزيع الدجاج بشكل متساوي على العجينة.

بعد ذلك يتم إدخال العجينة فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط ونتركها حتى تمام النضج.

مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط ونتركها حتى تمام النضج. بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ورش بعض من حبة البركة إليها. طريقة تحضير فطائر الدجاج بالفرن وفي نهاية المقال نكون قد تناولنا معكم كيفية عمل فطائر الدجاج بالفرن في المنزل بشكل مميز وبسيط وسهل، وسوف تنال إعجاب كل من يقوم بتجربتها. الوسوم

عمل فطائر الدجاج بالفرن بالعجينة القطنية الهشة، تعتبر فطائر الدجاج من الأكلات السهلة والشهية والتي يمكن عملها في المنزل بطريقة سهلة، بدلاً من شرائها من الخارج ودفع مبالغ باهظة الثمن من أجل الحصول عليها، حيث يمكن عمل فطائر الدجاج من بقايا الدجاج الموجودة في المنزل، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن عمل فطائر الدجاج في المنزل بكل بساطة، ولذلك تابعوا القراءة. عمل فطائر الدجاج بالفرن بالعجينة القطنية الهشة عمل فطائر الدجاج بالفرن بالعجينة القطنية الهشة يمكن تحضير فطائر الدجاج في الفرن عن طريق اتباع الخطوات التالية : مكونات فطائر الدجاج بالفرن مكونات فطائر الدجاج بالفرن طريقة تحضير فطائر الدجاج بالفرن في إناء نضع الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر والخل ونمزجهم جيداً ونتركهم على جنب حتى تتفاعل الخميرة.

في إناء آخر نضع الدقيق مع البيكنج بودر والملح والزيت ثم نقوم بوضع خليط اللبن مع الخميرة إلى باقي المكونات و خلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بدهن العجينة بملعقة من الزيت وتغطيتها وتركها ما تختمر ويتضاعف حجمها حوالي 30 دقيقة أو حسب درجة حرارة الجو.

بملعقة من الزيت وتغطيتها وتركها ما تختمر ويتضاعف حجمها حوالي 30 دقيقة أو حسب درجة حرارة الجو. في صينية للفرن نقوم بدهن قاعها بالزيت ونفرد العجينة بداخلها.

لصنع حشو الدجاج نحتاج طاسة على النار ونضيف إليها ملعقة من الزيت وعندما تصبح ساخنة نضيف إليها قطع الدجاج ونقوم بتشويحها جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة قطع من البصل والفلفل وملعقة صغيرة من الثوم، وملح وفلفل أسود وكمون.

نترك الدجاج حتى تمام النضج.

نقوم بإضافة قطع الدجاج على العجينة التي قمنا بفَردها في الصينية.

التي قمنا بفَردها في الصينية. نقوم بتوزيع الدجاج بشكل متساوي على العجينة.

بعد ذلك يتم إدخال العجينة فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط ونتركها حتى تمام النضج.

مسخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط ونتركها حتى تمام النضج. بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ورش بعض من حبة البركة إليها. طريقة تحضير فطائر الدجاج بالفرن وفي نهاية المقال نكون قد تناولنا معكم كيفية عمل فطائر الدجاج بالفرن في المنزل بشكل مميز وبسيط وسهل، وسوف تنال إعجاب كل من يقوم بتجربتها.

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