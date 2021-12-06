دهنه واحدة قبل النوم من كريم البانثينول مع زبدة الشيا لفرد الشعر الخشن المجعد هيكون زي الحرير من أول استخدام

كريم البانثينول مع زبدة الشيا لفرد الشعر الخشن المجعد، الشعر الخشن مشكلة من المشاكل التي تواجه عدد كبير من الأشخاص ويريدون التخلص منها وحلها، حيث أن الشعر من أهم علامات الجمال عند المرأة ويجب الاهتمام والعناية له لكي يصبح جميلاً وصحياً، كما أن الأشخاص الذين يعانون من الشعر الخشن يبحثون عن طرق مختلفة لتنعيم الشعر من دون أن يتسبب ذلك في أي أذى أو تلف للشعر، ومن ضمن هذه الطرق استخدام البانثينول لفرد الشعر.

المعروف عن كريم بانثينول أن له الكثير من الفوائد الصحية للجلد فهو يعمل على ترطيب البشرة بعمق، ولكن هل يمكن استخدامه للشعر، فلقد أثبتت التجارب المختلفة أن استخدام البانثينول للشعر يعمل على منع تساقطه وزيادة نعومته، وإليكم طريقة استخدامه للشعر:

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زبدة الشيا.

أنبوبة من كريم بانثينول.

ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت الجلسرين.

مكونات البانثينول لفرد الشعر الخشن

يتم مزج كل المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، حتى يتكون خليط متجانس.

ويتم الاحتفاظ بالخليط في عبوة مغلقة بإحكام.

يتم استخدام الخليط ووضعه على الشعر ويجب التركيز على المناطق الجافة في الشعر، و تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي وتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

ويتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

وسوف تلاحظ الفرق في فرد الشعر الخشن المجعد .

يتم مزج زيت جوز الهند مع كريم بانثينول.

زيت جوز الهند من الزيوت المفيدة للشعر والتي تساعد على تغذية الشعر وفرده.

يتم تطبيق خليط البانثينول مع زيت جوز الهند على الشعر وتغطية الشعر وتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

عند استخدام هذا الخليط على الشعر بشكل منتظم فإن ذلك يساعد على تنعيم الشعر وفرده.

يساهم استخدام هذا الخليط ايضاً على علاج التلف والضرر الذي يحدث في الشعر نتيجة تعريض الشعر للحرارة بسبب استخدام مكواة الشعر والاستشوار لفرد الشعر.

طريقة تحضير البانثينول لفرد الشعر الخشنكريم بانثينول للشعر مع زيت جوز الهند

وفي نهاية المقال نكون قد وضحنا إليكم طريقة استخدام البانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه، كما يمكن تطبيق هذه الطرق من أجل الحصول على شعر ناعم مفرود من دون أن يكون هناك أي تأثير ضار على الشعر.