حضري الخيار المخلل المقرمش السريع في يومين

مخلل الخيار الحار، يعتبر المخلل من المقبلات الجانبية التي يفضل أن تكون متواجدة دائمًا بجانب كافة المأكولات الرئيسية، فيعتبر مخلل الخيار واحد من الأطباق الجانبية التي يفضل تناولها نظرًا لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والسريعة وإليكم في السطور الأتية خطوات تحضير مخلل الخيار في المنزل.

طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل:

يتم تحضير مخلل الخيار بطريقة سهلة وسريعة والمقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير مخلل الخيار في المنزل:

نصف كيلو من الخيار.

أربعة فصوص من الثوم.

كأس من المياه.

ملعقة كبيرة ونصف من الملح.

رقة غاز.

كمية صغيرة من الشبت الأخر ويمكن استخدام بذور الشبت المجففة بديل عن ذلك.

نصف ملعقة من رقائق الفلفل الأحمر ويمكن أن يتم استخدام ملعقة صغيرة من حباب الفلفل الأسود كبديل عنه.

كأس من الخل الطبيعي على سبيل المثال خل التفاح الطبيعي ويفضل اختيار نوع جيد.

خطوات تحضير مخلل الخيار:

يتم تحضير مخلل الخيار في المنزل بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات: