حضري الخيار المخلل المقرمش السريع في يومين

مخلل الخيار الحار، يعتبر المخلل من المقبلات الجانبية التي يفضل أن تكون متواجدة دائمًا بجانب كافة المأكولات الرئيسية، فيعتبر مخلل الخيار واحد من الأطباق الجانبية التي يفضل تناولها نظرًا لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والسريعة وإليكم في السطور الأتية خطوات تحضير مخلل الخيار في المنزل.طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل:
يتم تحضير مخلل الخيار بطريقة سهلة وسريعة والمقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير مخلل الخيار في المنزل:
- نصف كيلو من الخيار.
- أربعة فصوص من الثوم.
- كأس من المياه.
- ملعقة كبيرة ونصف من الملح.
- رقة غاز.
- كمية صغيرة من الشبت الأخر ويمكن استخدام بذور الشبت المجففة بديل عن ذلك.
- نصف ملعقة من رقائق الفلفل الأحمر ويمكن أن يتم استخدام ملعقة صغيرة من حباب الفلفل الأسود كبديل عنه.
- كأس من الخل الطبيعي على سبيل المثال خل التفاح الطبيعي ويفضل اختيار نوع جيد.
يتم تحضير مخلل الخيار في المنزل بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:
- الحصول على مرطبان ويكون حجمه مناسب ليتم وضع الخيار فيه.
- القيام بغسل الخيار بصورة جيدة ثم يتم فركه تحت المياه جيدًا من أجل التخلص من كافة الأتربة التي تكون متواجدة على الخيار.
- القيام بإزالة جميع الأجزاء الباقية من الساق أو الزهور المتواجدة على حبات الخيار وفي حالة إذا كانت ثمرة الخيار حجمها كبير فيتم تقطيعها بصورة طولية لتكون سهلة التخلل.
- القيام بهرس فصوص الثوم ثم يتم وضعها في المرطبان مع إضافة كلًا من الشبت ورقائق الفلفل الأحمر الحار مع ورقة الغاز المجفف.
- بعد ذلك يتم إضافة الملح في كأس من المياه ويتم التقليب لحين أن يذوب.
- الحصول على إناء صغير ويتم رفعه على نار متوسطة ثم يتم إضافة كأس المياه وكأس خل التفاح الطبيعي ويتم التقليب بصورة مستمرة لحين أن يبدأ في الغليان ثم يتم إبعاده عن النار.
- يتم وضع الخليط الساخن إلى المرطبان ويتم التقليب ثم يتم إضافة الخيار وذلك بعد أن يبرد.
- يتم التأكد من المياه تملأ المرطبان ثم يتم تركه جانبًا لمدة تتراوح من يومين إلى أربعة أيام لحين أن يبرد.
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مخلل الخيار الحار، يعتبر المخلل من المقبلات الجانبية التي يفضل أن تكون متواجدة دائمًا بجانب كافة المأكولات الرئيسية، فيعتبر مخلل الخيار واحد من الأطباق الجانبية التي يفضل تناولها نظرًا لمذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة والسريعة وإليكم في السطور الأتية خطوات تحضير مخلل الخيار في المنزل.طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل:
يتم تحضير مخلل الخيار بطريقة سهلة وسريعة والمقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير مخلل الخيار في المنزل:
- نصف كيلو من الخيار.
- أربعة فصوص من الثوم.
- كأس من المياه.
- ملعقة كبيرة ونصف من الملح.
- رقة غاز.
- كمية صغيرة من الشبت الأخر ويمكن استخدام بذور الشبت المجففة بديل عن ذلك.
- نصف ملعقة من رقائق الفلفل الأحمر ويمكن أن يتم استخدام ملعقة صغيرة من حباب الفلفل الأسود كبديل عنه.
- كأس من الخل الطبيعي على سبيل المثال خل التفاح الطبيعي ويفضل اختيار نوع جيد.
يتم تحضير مخلل الخيار في المنزل بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:
- الحصول على مرطبان ويكون حجمه مناسب ليتم وضع الخيار فيه.
- القيام بغسل الخيار بصورة جيدة ثم يتم فركه تحت المياه جيدًا من أجل التخلص من كافة الأتربة التي تكون متواجدة على الخيار.
- القيام بإزالة جميع الأجزاء الباقية من الساق أو الزهور المتواجدة على حبات الخيار وفي حالة إذا كانت ثمرة الخيار حجمها كبير فيتم تقطيعها بصورة طولية لتكون سهلة التخلل.
- القيام بهرس فصوص الثوم ثم يتم وضعها في المرطبان مع إضافة كلًا من الشبت ورقائق الفلفل الأحمر الحار مع ورقة الغاز المجفف.
- بعد ذلك يتم إضافة الملح في كأس من المياه ويتم التقليب لحين أن يذوب.
- الحصول على إناء صغير ويتم رفعه على نار متوسطة ثم يتم إضافة كأس المياه وكأس خل التفاح الطبيعي ويتم التقليب بصورة مستمرة لحين أن يبدأ في الغليان ثم يتم إبعاده عن النار.
- يتم وضع الخليط الساخن إلى المرطبان ويتم التقليب ثم يتم إضافة الخيار وذلك بعد أن يبرد.
- يتم التأكد من المياه تملأ المرطبان ثم يتم تركه جانبًا لمدة تتراوح من يومين إلى أربعة أيام لحين أن يبرد.
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