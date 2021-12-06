معجزة ملعقة نشا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر بالنشا هي أحد الوصفات الشهيرة التي تنتشر عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن النشا هو بوردة مستخلصة من نبات الذرة، فهو يحتوي على الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن المفيدة، لذلك يتم الاعتماد عليه تجميل البشرة والشعر، فالشعر الناعم هو حلم كل السيدات، فتحدثت بعضهن عن وصفة فرد الشعر بالنشا، حيث قالوا أن النشا يقوم بترطيب وتنعيم الشعر، ويفضل استخدام النشا بشكل صحيح حتى لا يتسبب في جفاف الشعر وزيادة تجاعيده.

معجزة ملعقة نشا لفرد الشعر الخشن

تعد هذه الوصفة من أسهل وأكثر الوصفات أماناً لفرد الشعر، حيث أن المواد الكيميائية التي تستخدمها البنات في فرد شعرهن تقوم بفرد الشعر لفترة مؤقتة، ولكن بعد ذلك تتسبب في حرق بصيلات الشعر وتساقطه بشكل كبير وملحوظ، ولذلك تعد الوصفات الطبيعية آمنة تماما، ويتم تطبيق الوصفة التالية للحصول على النتيجة المطلوبة لفرد الشعر، وهي كالتالي:

المكونات

4 كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة التحضير

نقوم بإحضار طبق عميق، ويتم خلط هذه المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متماسك يشبه الكريم.

نقوم بغسل الشعر جيدا قبل تطبيق الوصفة بالماء والشامبو، ثم نقوم بتجفيف الشعر جيدا، حيث أن الماء يجعل هذا الخليط لا يثبت على الشعر.

نقوم بفرد الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ولابد أن يصل الخليط إلى كل خصلات الشعر.

يتم ترك الماسك على الشعر لمدة ساعة.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة عدة أشهر حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد النشا للشعر

يوجد الكثير من الفوائد لوضع النشا على الشعر، ومنها ما يلي: