مش هتبطلي تعمليها بسبوسة الشوكولاتة الخطيرة لازم تجربيها 

بسبوسة الشوكولاتة الخطيرة، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث يكون لها مذاق وطعم مميز تجعل من يتذوقها يسعى إلى تجربتها مرة أخرى، بالإضافة إلى معرفة طريقة صنعها، واليوم من خلال هذا المقال سوف نسرد إليكم خطوات عمل البسبوسة بحشو الشيكولاتة المميز، والذي سوف يغير فكرتك حول البسبوسة العادية وسَتلجأ إلى صنع البسبوسة بشكل دائم. وصفة بسبوسة الشوكولاتة الخطيرة وصفة بسبوسة الشوكولاتة الخطيرة يجب اتباع الخطوات التالية من أجل عمل البسبوسة المحشية بالشوكولاتة بطريقة صحيحة : مكونات البسبوسة المحشية بالشوكولاتة كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب من الزبادي .

نصف كوب من السكر.

3 بيضات كبيرة.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

150 جرام من الشوكولاتة.

⅛ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من اللبن.

ملعقتين من الدقيق.

⅛ ملعقة من البيكنج صودا. طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالشوكولاتة قبل البدء في تحضير البسبوسة يجب إشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط.

يجب إشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط. في إناء قومي بوضع دقيق السميد والسكر والبيكنج بودر والبيض والملح والفانيليا وبيكربونات الصودا والزيت والزبادي، ويتم مزج كل المكونات مع بعضها عن طريق المضرب الكهربائي، وأن تكون السرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوام سميك للبسبوسة.

في صينية للفرن نقوم بدهنها بالسمنة ثم تبطينها بالدقيق، ويفضل أن تكون الصينية مقاس 9 بوصة، يتم وضع نصف مقدار البسبوسة في الصينية.

يتم إدخال البسبوسة الفرن حتى يتماسك سطح البسبوسة فقط لمدة عشر دقائق، ثم يتم إخراجها.

في وعاء آخر يتم وضع اللبن والدقيق والنشا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات.

بعد ذلك يتم وضع الإناء على نار متوسطة مع التقليب حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويكون متماسكاً، وبعدها يتم وضع قطه الشوكولاته على الخليط وتقليبها إلى أن تذوب تماماً.

يتم إضافة مزيج الشوكولاتة على سطح البسبوسة وتوزيعه بشكل جيد على سطح البسبوسة بالكامل.

وتوزيعه بشكل جيد على سطح البسبوسة بالكامل. يتم إدخال الصينية مرة أخرى إلى الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تنضج البسبوسة وتصبح باللون الذهبي.

بعد إخراج البسبوسة من الفرن قومي بإضافة كوب من الشيرة إليها، ثم تركها حتى تبرد تماماً قبل تقديمها. مكونات البسبوسة المحشية بالشوكولاتةطريقة تحضير البسبوسة المحشية بالشوكولاتة الوسوم

بسبوسة الشوكولاتة الخطيرة، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث يكون لها مذاق وطعم مميز تجعل من يتذوقها يسعى إلى تجربتها مرة أخرى، بالإضافة إلى معرفة طريقة صنعها، واليوم من خلال هذا المقال سوف نسرد إليكم خطوات عمل البسبوسة بحشو الشيكولاتة المميز، والذي سوف يغير فكرتك حول البسبوسة العادية وسَتلجأ إلى صنع البسبوسة بشكل دائم. وصفة بسبوسة الشوكولاتة الخطيرة وصفة بسبوسة الشوكولاتة الخطيرة يجب اتباع الخطوات التالية من أجل عمل البسبوسة المحشية بالشوكولاتة بطريقة صحيحة : مكونات البسبوسة المحشية بالشوكولاتة كوب من دقيق السميد الناعم.

كوب من الزبادي .

نصف كوب من السكر.

3 بيضات كبيرة.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

150 جرام من الشوكولاتة.

⅛ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من اللبن.

ملعقتين من الدقيق.

⅛ ملعقة من البيكنج صودا. طريقة تحضير البسبوسة المحشية بالشوكولاتة قبل البدء في تحضير البسبوسة يجب إشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط.

يجب إشعال الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط. في إناء قومي بوضع دقيق السميد والسكر والبيكنج بودر والبيض والملح والفانيليا وبيكربونات الصودا والزيت والزبادي، ويتم مزج كل المكونات مع بعضها عن طريق المضرب الكهربائي، وأن تكون السرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات ونحصل على قوام سميك للبسبوسة.

في صينية للفرن نقوم بدهنها بالسمنة ثم تبطينها بالدقيق، ويفضل أن تكون الصينية مقاس 9 بوصة، يتم وضع نصف مقدار البسبوسة في الصينية.

يتم إدخال البسبوسة الفرن حتى يتماسك سطح البسبوسة فقط لمدة عشر دقائق، ثم يتم إخراجها.

في وعاء آخر يتم وضع اللبن والدقيق والنشا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات.

بعد ذلك يتم وضع الإناء على نار متوسطة مع التقليب حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويكون متماسكاً، وبعدها يتم وضع قطه الشوكولاته على الخليط وتقليبها إلى أن تذوب تماماً.

يتم إضافة مزيج الشوكولاتة على سطح البسبوسة وتوزيعه بشكل جيد على سطح البسبوسة بالكامل.

وتوزيعه بشكل جيد على سطح البسبوسة بالكامل. يتم إدخال الصينية مرة أخرى إلى الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تنضج البسبوسة وتصبح باللون الذهبي.

بعد إخراج البسبوسة من الفرن قومي بإضافة كوب من الشيرة إليها، ثم تركها حتى تبرد تماماً قبل تقديمها. مكونات البسبوسة المحشية بالشوكولاتةطريقة تحضير البسبوسة المحشية بالشوكولاتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتبطلي تعمليها بسبوسة الشوكولاتة الخطيرة لازم تجربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.