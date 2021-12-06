تعالى أقولك أزاي تعملي الجبنة الرومي بالبطاطس بطريقة سهله وهتعملى كمية كبيرة في البيت

أزاي تعملي الجبنة الرومي بالبطاطس، يعتبر الجبن الرومي من أنواع الجبن المفضلة عند الكثير من الأشخاص، ولكنها تكون باهظة الثمن ولا يستطيع الجميع شرائها، ولذلك يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى البحث عن طريقة يتم بها صنع الجبن الرومي في المنزل بكل سهولة، كما أن الجبن الرومي من أنواع الأجبان المفيدة للجسم والتي تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة له، وسوف نوضح كيفية عملها في المنزل في السطور التالية. أزاي تعملي الجبنة الرومي بالبطاطس أزاي تعملي الجبنة الرومي بالبطاطس يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على جبن رومي مميز في الطعم والمذاق ولكن يجب معرفة أن عمل الجبن الرومي في المنزل يأخذ وقتاً طويلاً في صنعه وإليكم الطريقة: في إناء على النار يتم إضافة اللبن، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم تهدئة النار والانتظار قليلاً حتى يتم التخلص من جميع الميكروبات الموجودة في اللبن.

بعد ذلك يتم وضع كوب من الزبادي إلى اللبن مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بإطفاء النار على اللبن ويتم وضع ⅓ كوب من الماء المثلج، مع ملعقة الفلفل الأسود والملح والقشطة.

يتم مزج كل المكونات مع بعضها البعض والتقليب جيداً حل الوصول إلى قوام ناعم.

ويتم وضع الخليط السابق في قطعة من الشاش ووضعها في مصفاة وأسفلها طبق للتخلص من كمية الماء الموجودة بالجبن كلها، ويمكن وضع شيء ثقيل على الجبن الرومي لمساعدته في التخلص من الماء.

لمساعدته في التخلص من الماء. يتم وضع الجبن الرومي داخل قوالب وتركه إلى أن يبرد تماما وحتى يتجمد، ثم بعد ذلك يتم تقطيعه. عمل الجبن الرومي بالبطاطس عمل الجبن الرومي بالبطاطس سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الجبن الرومي بالبطاطس مكونات الجبن الرومي بالبطاطس علبة زبادي.

كيلو من اللبن.

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

⅓ كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من القشطة. مكونات الجبن الرومي بالبطاطس طريقة تحضير الجبن الرومي بالبطاطس طريقة تحضير الجبن الرومي بالبطاطس يجب اتباع هذه الخطوات بطريقة صحيحة لكي يتم عمل الجبنة الرومي بطريقة صحيحة في البيت . يتم وضع اللبن في إناء على النار، ووضع علبة من الزبادي مع التقليب بشكل مستمر حتى يتم التخلص من كمية الهواء.

إطفاء النار ووضع كلاً من الفلفل الأسود والملح والماء المثلج في إناء آخر والتقليب حتى يذوب الملح، ثم يتم إضافة الخليط إلى اللبن.

يتم التقليب بشكل مستمر لتفادي تكون أي كتل في الجبن.

ويتم وضع البطاطس المهروسة والقشطة إلى اللبن حتى يتكون خليط سميك القوام.

يتم وضعه داخل قطعة من الشاش للتخلص من كمية الماء الموجودة بالجبن الرومي لمدة لا تقل عن 10 ساعات.

لمدة لا تقل عن 10 ساعات. ويتم تكرار الخطوة السابقة بقطعة شاش نظيفة، ثم يتم تقطيع الجبن والاحتفاظ به داخل الثلاجة. الوسوم

أزاي تعملي الجبنة الرومي بالبطاطس، يعتبر الجبن الرومي من أنواع الجبن المفضلة عند الكثير من الأشخاص، ولكنها تكون باهظة الثمن ولا يستطيع الجميع شرائها، ولذلك يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى البحث عن طريقة يتم بها صنع الجبن الرومي في المنزل بكل سهولة، كما أن الجبن الرومي من أنواع الأجبان المفيدة للجسم والتي تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة له، وسوف نوضح كيفية عملها في المنزل في السطور التالية. أزاي تعملي الجبنة الرومي بالبطاطس أزاي تعملي الجبنة الرومي بالبطاطس يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على جبن رومي مميز في الطعم والمذاق ولكن يجب معرفة أن عمل الجبن الرومي في المنزل يأخذ وقتاً طويلاً في صنعه وإليكم الطريقة: في إناء على النار يتم إضافة اللبن، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم تهدئة النار والانتظار قليلاً حتى يتم التخلص من جميع الميكروبات الموجودة في اللبن.

بعد ذلك يتم وضع كوب من الزبادي إلى اللبن مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بإطفاء النار على اللبن ويتم وضع ⅓ كوب من الماء المثلج، مع ملعقة الفلفل الأسود والملح والقشطة.

يتم مزج كل المكونات مع بعضها البعض والتقليب جيداً حل الوصول إلى قوام ناعم.

ويتم وضع الخليط السابق في قطعة من الشاش ووضعها في مصفاة وأسفلها طبق للتخلص من كمية الماء الموجودة بالجبن كلها، ويمكن وضع شيء ثقيل على الجبن الرومي لمساعدته في التخلص من الماء.

لمساعدته في التخلص من الماء. يتم وضع الجبن الرومي داخل قوالب وتركه إلى أن يبرد تماما وحتى يتجمد، ثم بعد ذلك يتم تقطيعه. عمل الجبن الرومي بالبطاطس عمل الجبن الرومي بالبطاطس سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الجبن الرومي بالبطاطس مكونات الجبن الرومي بالبطاطس علبة زبادي.

كيلو من اللبن.

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

⅓ كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من القشطة. مكونات الجبن الرومي بالبطاطس طريقة تحضير الجبن الرومي بالبطاطس طريقة تحضير الجبن الرومي بالبطاطس يجب اتباع هذه الخطوات بطريقة صحيحة لكي يتم عمل الجبنة الرومي بطريقة صحيحة في البيت . يتم وضع اللبن في إناء على النار، ووضع علبة من الزبادي مع التقليب بشكل مستمر حتى يتم التخلص من كمية الهواء.

إطفاء النار ووضع كلاً من الفلفل الأسود والملح والماء المثلج في إناء آخر والتقليب حتى يذوب الملح، ثم يتم إضافة الخليط إلى اللبن.

يتم التقليب بشكل مستمر لتفادي تكون أي كتل في الجبن.

ويتم وضع البطاطس المهروسة والقشطة إلى اللبن حتى يتكون خليط سميك القوام.

يتم وضعه داخل قطعة من الشاش للتخلص من كمية الماء الموجودة بالجبن الرومي لمدة لا تقل عن 10 ساعات.

لمدة لا تقل عن 10 ساعات. ويتم تكرار الخطوة السابقة بقطعة شاش نظيفة، ثم يتم تقطيع الجبن والاحتفاظ به داخل الثلاجة.

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