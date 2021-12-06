طريقة عمل صدور دجاج محشية خطوة بخطوة وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبطعم لذيذ

تعتبر صدور الدجاج المحشية هي من الأطباق الجديدة جدا كتنوع في تقديم الدجاج وشكل مختلف له مذاق خاص، حيث تسعى كل ربة منزل إلى تقديم كل مختلف وجميل في الاكلات التي تقدمها لأبنائها، فيعد طبق صدور الدجاج المحشية هي من أفضل الأطباق التي يتناولها الجميع ويعشقون طعمها المميز، كما أيضا نستفيد من الدجاج حيث يحتوي علي قيمة غذائية مفيدة للجسم.

إحضار نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية.

ملعقتين كبيرتين من اللحم المفروم.

حبة واحدة من البصل المبشور.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

حبتان من الجزر المبشور.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من المشروم المقطع إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نقوم بتقشير حبتان من الجزر وبشره ثم نضيف عليه ثلاث من فصوص الثوم المفروم في إناء ونقلبهم مع بعض في إناء منفصل.

ناتي اناء ونضع به حبة واحدة من البصل المبشور مع ربع كوب من المشروم ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من اللحم المفروم و ندمجهم مع بعض على نار هادئة مع وضع قليل من الزيت النباتي ونستمر في تقليبه علي النار.

نضيف على خليط اللحم ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزعتر ونقلبهم مع بعض حتي يتم تتبيل اللحم ونتركه وقت كافي على النار ثم ننزلها ونتركها.

نغسل صدور الدجاج المخلية بشكل جيد بالملح والليمون والخل ونقوم بفتح الصدور الي نصفين حتي يتم حشوها.

نقوم حشو صدور الدجاج نضع قليل من خليط اللحم والبصل في داخل الصدور ونضيف عليه الجزر المبشور والثوم.

ونقوم بلف صدور الدجاج مثل الرول دائري.

نستمر علي ذلك حتي ننتهي من كمية الصدور الموجودة لدينا ناتي بصينية وندهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي ونقوم برص صدور الدجاج بداخلها.

نجهز الفرن على درجة حرارة عالية ثم نضع صينية الدجاج بها ونتركها مدة لا تقل عن نصف ساعة حتي تنضج.

عندما نلاحظ نضج صدور الدجاج نخرج الصينية من الفرن ونقطعها ونقدمها.

مكونات عمل صدور دجاج محشيةطريقة التحضير

تعتبر الدجاج المحشية من الأكلات المحببة للعديد من الناس، حيث تعددت طرق إعدادها وبأشكال مختلفة، فهي من الأكلات اللذيذة والتي تعدها سيدة المنزل بشكل متكرر، حيث اشتهرت طريقة عمل صدور دجاج محشية، ويمكن إعدادها في المنزل، وبطريقة سهلة وبسيطة، كما أن مكوناتها غير مكلفة تماماً وموجودة في المنزل بشكل مستمر.