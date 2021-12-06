اصنعي بنفسك الطحينة البيضاء في المنزل بمكونات طبيعية وسريعة التحضير

الطحينة البيضاء هي من الأكلات الشهيرة جدا واللذيذة، كما أنها تدخل في كثير من الأطعمة التي تضيف للوجبة مذاق شهي، ومن خلالها نحصل على الكثير من المقبلات والسلطات العديدة حيث أنها لها أكثر من اسم على حسب كل مكان، وتدخل أيضا في كثير من أنواع السندوتشات، حيث المذاق اللذيذ ويصنع منها الحلاوة الطحينية المشهورة جدا، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا طريقة تحضيرها بكل سهولة.

الطحينة البيضاء

لها فوائد عديدة جدا، وذلك لاحتوائها على المكون الأساسي، وهو السمسم التي يحتوي على عناصر غذائيّة كثيرة، والجدير بالذكر هنا أن أول من صنعها هي مدينة نابلس ومنها تم انتشارها في العالم العربي، وفي مقالنا هذا نتعرف سويا على طريقة إعدادها في المنزل.

طريقة عمل الطحينة البيضاء

طريقة إعداد الطحينة البيضاء سهلة جدا وبسيطة، ويمكنك إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

كوب من الزيت النباتي.

كوب صغير من السمسم.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

نحضر وعاء عميق متوسط الحجم.

نقوم بوضع كلا من الزيت والسمسم والدقيق الأبيض والملح داخل الوعاء ويتم تسخينها على نار هادئة.

ثم نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ويتم خلطهم جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس وناعم.

يتم إضافة زيت زيتون على الخليط ويقلب حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم وضع الخليط في برطمان ويغلق جيدا حتى لا يفسد الخليط.

طريقة إعداد الطحينة البيضاءفوائد الطحينة البيضاء

الطحينة لها فوائد كثيرة جدا لجسم الإنسان، ومن أهمها ما يلي:

تعمل على الوقاية من جميع أمراض القلب وتساعد في علاج تصلب الشرايين.

تحتوي الطحينة البيضاء على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن.

تعمل على تقوية حاسة السمع.

تقوي المناعة للحماية من الأمراض.

تحمي البشرة من ظهور التجاعيد.

طريقة عمل سلطة الطحينة البيضاء

المكونات

كوب من الطحينة البيضاء.

نصف كوب صغير من الماء الفاتر.

2 ملعقة من عصير الليمون.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

وضع الطحينة في وعاء عميق ثم نضيف إليه الماء تدريجيا.

نضع الليمون تدريجيا حتى نحصل على قوام متماسك.

نقوم برش الفلفل والملح ويتم التقليب جيدا.

طريقة التحضير