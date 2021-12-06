اجمل واحلى صبغ حواجب بطريقة سهلة ومذهلة وصحية وباللون البني والاسود وتقشير الحواجب

صبغ الحواجب من أهم ما تبحث عنه الفتيات وهو أفضل من التاتو والأشكال الأخري التي تبدو بشكل غير مناسب ومقبول، وصبغ الحواجب عنوان جمال الوجه وأهم عامل لأظهار جمال العينين وهو ما يطلبه ويفضله جميع السيدات والفتيات، ويجب أن يكون لون صبغة الحواجب مماثل للون الشعر كما يجب أن تكون الصبغة لونها مناسب للون البشرة أيضا، ولابد من مراعاة عدم ملامسة الصبغة للعين والتي يكون لها أضرار بالغة علي العينين، لذلك يجب تجنب الصبغات الكيميائية والتي يكون لها نتائج كارثية علي العين في حالة تلامسها مع العينين، وهناك الكثير من الفتيات والسيدات التي تحلم بالتمتع بحواجب مرسومة وجذابة وتكون بشكل طبيعي، ويلجأن الكثير من الفتيات والسيدات إلى مراكز التجميل لصبغ الحواجب بألوان عديدة منها اللون الأسود، واللون البني، ولكن يمكنك الآن أن تحصلي على اللون الذي تحلمين به كل ذلك سوف تحصلين عليه في المنزل وبأسهل الطرق الغير ضاره، وبذلك سوف تحصلين سيدتي علي أفضل صبغ للحواجب.

ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار.

قرص فحم مطحون جيدا.

في وعاء صغير أخلطي ملعقة واحدة من الكاكاو، وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من جيل الصبار مع تقليب المكونين جيدا للحصول على قوام جيد.

نفرغ عليهم قرص الفحم المطحون وهو السبب في الحصول على اللون الأسود مع تقليب المكونات مرة أخرى.

نقوم بإحضار فرشاة ماسكرا قديمه، ونضع على شعر الحاجب لمدة عشرون دقيقة، ثم اشطفيها بالماء جيدا، وتجنب ملامسة العينين.

نكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على اللون المطلوب. يمكننا الاحتفاظ بهذه الكمية في الثلاجة لمدة أن تصل إلى ثلاث أسابيع.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

نقوم بخلط ملعقتان كبيرتان من القهوة مع ملعقة صغيرة واحدة من الكاكاو في إناء نظيف، ونضيف إليهم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونقلب هذه المكونات جيدا في هذا الإناء.

نضيف ملعقة كبيرة واحدة من العسل مع تقليبهم جيدا ببعض. نحضر فرشاة ماسكرا قديمة ونضع هذه الوصفة على الحواجب لمده خمس وعشرون دقيقة، ثم اغسليها بعد ذلك.

كرري هذه الوصفة حتى الحصول على النتيجة المطلوبة واللون الذي تريديه.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نحضر طبق ونضيف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونضيف نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نقلب المكونين جيدا ببعضهما، ونضعهم على شعر الحواجب ونمشطها جيدا باستخدام فرشاة الماسكرا القديمة.

نترك هذه الوصفة على شعر الحواجب لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر.

نضع هذه الوصفة يوميا للوصول إلى درجة التشقير المناسبة.

وللملاحظة يراعى عند استخدام هذه الوصفة يجب أن نضع كمية قليله أولا لمدة عشر دقائق إذا حدث تهيج أو احمرار في منطقة الحاجب يجب غسله على الفور ولا يجب أن تزيد الفترة عن عشر دقائق، وإذا لم يحدث التهاب أو أحمرار ضعيه لمدة عشرون دقيقة للوصول للنتيجة المطلوبة.

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