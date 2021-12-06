بكوب سمنة اصنعي الغريبة الناعمة أحلى من الجاهزة بكتير وتعرفي على سر نجاحها

الغريبة الناعمة ، من الحلويات الجميلة المحببة لدى الكثير من الناس، وهى حلوى مغربية يرجع أصلها إلي بلاد المغرب، ويطلق عليها العديد من الأسماء، وتتميز بطعمها الشهي وقوامها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وكثير من الناس يفضلون تناولها في أوقات العصاري بجانب كوب من الشاي، ويمكن تزيينها بالمكسرات اللذيذة التي تعطي له طعم ورائحة مختلفة، كما تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة الناعمة بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات الغربية الناعمة مكونات الغربية الناعمة تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نحصل على غريبة ناعمة وجميلة بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

٢ كوب من الطحين.

فستدق للتزيين طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم أبسط طريقة لتحضير الغريبة الناعمة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع السمنة، والسكر البودرة ونخفقهم مع بعض جيداً حتى يصبح اللون فاتح مثل الكريمة. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجين بضع دقائق، ونتركها في الثلاجة حتى يسهل تشكيلها. بعد ذلك نخرجها من الثلاجة، ثم نقوم بتقطيعها إلي كرات صغيرة الحجم. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع العجين، ثم نزينها بالفسدق، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٦٠ ونتركها حتى تصبح ذهبية اللون. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم برص قطع الغريبة في طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا. سر نجاح الغريبة في المنزل توجد بعض الأسرار البسيطة لنجاح الغربية بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يفضل خفق السكر والسمنة جيداً مع بعض.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

ترك العجين داخل الثلاجة حتى يتماسك.

تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم.

يفضل أن يكون السكر ناعم للغاية.

ترك الصينية داخل الثلاجة بعد التشكيل لمدة خمس دقائق حتى تتماسك.

يفضل أن تكون درجة الحرارة متوسطة قبل دخول الصينية الفرن. الوسوم

الغريبة الناعمة ، من الحلويات الجميلة المحببة لدى الكثير من الناس، وهى حلوى مغربية يرجع أصلها إلي بلاد المغرب، ويطلق عليها العديد من الأسماء، وتتميز بطعمها الشهي وقوامها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وكثير من الناس يفضلون تناولها في أوقات العصاري بجانب كوب من الشاي، ويمكن تزيينها بالمكسرات اللذيذة التي تعطي له طعم ورائحة مختلفة، كما تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة الناعمة بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة. مكونات الغربية الناعمة مكونات الغربية الناعمة تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نحصل على غريبة ناعمة وجميلة بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

٢ كوب من الطحين.

فستدق للتزيين طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم أبسط طريقة لتحضير الغريبة الناعمة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع السمنة، والسكر البودرة ونخفقهم مع بعض جيداً حتى يصبح اللون فاتح مثل الكريمة. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجين بضع دقائق، ونتركها في الثلاجة حتى يسهل تشكيلها. بعد ذلك نخرجها من الثلاجة، ثم نقوم بتقطيعها إلي كرات صغيرة الحجم. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع العجين، ثم نزينها بالفسدق، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٦٠ ونتركها حتى تصبح ذهبية اللون. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم برص قطع الغريبة في طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا. سر نجاح الغريبة في المنزل توجد بعض الأسرار البسيطة لنجاح الغربية بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يفضل خفق السكر والسمنة جيداً مع بعض.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

ترك العجين داخل الثلاجة حتى يتماسك.

تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم.

يفضل أن يكون السكر ناعم للغاية.

ترك الصينية داخل الثلاجة بعد التشكيل لمدة خمس دقائق حتى تتماسك.

يفضل أن تكون درجة الحرارة متوسطة قبل دخول الصينية الفرن.

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