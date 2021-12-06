أصابع التمر بالسمسم خطوة بخطوة هشه وخفيفه حلوة قوى للفطار لازم تجربيها

أصابع التمر بالسمسم خطوة بخطوة، التمر له فوائد عديدة للإنسان حيث يمد الجسم بالطاقة والنشاط ويمكن استخدام التمر فى صنع العديد من أنواع الحلوى المختلفة مثل أصابع التمر اللذيذة بالسمسم ، وسوف نوضح طريقة صنع أصابع التمر اللذيذة بالسمسم فى المنزل حيث تعد هذه الحلوى من أسهل وأفيد الأطباق لكونها تحتوى على السكريات والمعادن التي تفيد الجسم وتمده بمزيد من الطاقة والحيوية. أصابع التمر بالسمسم خطوة بخطوة مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم 3 كوب دقيق أبيض منخول.

ملعقة خميرة فورية.

وملعقة سكر أبيض خشن.

ملعقة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

3 ملعقة زيت ذرة.

¼ ملعقة من القرفة المطحونة.

¾ كوب ماء دافئ. مكونات حشو أصابع التمر بالسمسم ½ كيلو تمر مقطع وخالي من النوى.

2 ملعقة زبدة غير مملحة.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. مكونات حشو أصابع التمر بالسمسم مكونات سطح أصابع التمر بالسمسم بيضة مخفوقة.

ملعقة حليب بودر.

¼ ملعقة من الفانيليا السائلة

½ كوب من السمسم لتزيين الوجه. خطوات تحضير أصابع التمر بالسمسم نحضر إناء مناسب ونضع به الماء الدافئ ثم نضيف إليه الخميرة الفورية والسكر ونقلب هم جيداً ونتركه لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة.

نحضر وعاء عميق ونضع به جميع المكونات الجافة من الدقيق والقرفة والملح والبيكنج بودر وتقبلهم معا.

نبدأ بالعجن عن طريق عمل حفرة صغيرة في منتصف خليط الدقيق ونضع بها مزيج الخميرة والسكر والماء ونعجن الجميع جيداً باليد حتى نصل إلى عجينة متماسكة وطرية.

نغطى العجينة بواسطة كيس بلاستيكي ونتركها لمدة ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.

أعداد حشوة أصابع التمر بالسمسم

فى وقت تخمر العجينة نقوم بإعداد الحشوة وذلك عن طريق وضع الزبدة في مقلاة صغيرة على النار لمدة دقيقة حتى تصبح طرية.

نضيف إليها كمية التمر ثم القرفة ونقلب الجميع جيداً للوصول إلى قوام طري ثم نغلق النار ونتركه يبرد قليلاً.

خطوات إعداد خليط دهن سطح أصابع التمر بالسمسم

نضع البيضة المخفوقة داخل وعاء مناسب ونضيف إليها الفانيليا والتقليب.

إضافة مقدار الحليب البودرة ونخلط الجميع جيداً ونتركه جانباً بجوار السمسم. مكونات سطح أصابع التمر بالسمسمخطوات تحضير الخطوات النهائية لعمل أصابع التمر بالسمسم نحضر العجينة ونبدأ بتقطيعها إلى قطع ونقوم بفرد كل قطعة بالطول على طاولة مرشوشة بالدقيق ثم نصنع فى كل قطعة طوليه تجويف بسيط.

نقطع خليط التمر إلى قطع ونشكلها بشكل اسطواني بحيث يكون الطول مستوى لطول كل قطعة عجين والعرض بسيط حوالى 1 سم.

نضع أسطوانات التمر داخل تجويف قطع العجين ونغلق العجين أو ملفه بشكل اسطواني.

نقطع العجينة إلى أصابع متناسقة وتوضع داخل صينية فرن مدهونة بالزيت.

نقوم بدهن سطح جميع الأصابع بخليط البيض والحليب باستخدام فرشاة دهن ثم نرش على سطح كل منها كمية من السمسم.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ولمدة من 15 إلى 20 دقيقة حتي تمام النضج والوصول إلى سطح ذهبي اللون ثم نخرجها.

نتركها تبرد ثم ترص في طبق التقديم المناسب وتقدم مع فنجان من الشاي بحليب أو فنجان من القهوة. الخطوات النهائية الوسوم

أصابع التمر بالسمسم خطوة بخطوة، التمر له فوائد عديدة للإنسان حيث يمد الجسم بالطاقة والنشاط ويمكن استخدام التمر فى صنع العديد من أنواع الحلوى المختلفة مثل أصابع التمر اللذيذة بالسمسم ، وسوف نوضح طريقة صنع أصابع التمر اللذيذة بالسمسم فى المنزل حيث تعد هذه الحلوى من أسهل وأفيد الأطباق لكونها تحتوى على السكريات والمعادن التي تفيد الجسم وتمده بمزيد من الطاقة والحيوية. أصابع التمر بالسمسم خطوة بخطوة مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم 3 كوب دقيق أبيض منخول.

ملعقة خميرة فورية.

وملعقة سكر أبيض خشن.

ملعقة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

3 ملعقة زيت ذرة.

¼ ملعقة من القرفة المطحونة.

¾ كوب ماء دافئ. مكونات حشو أصابع التمر بالسمسم ½ كيلو تمر مقطع وخالي من النوى.

2 ملعقة زبدة غير مملحة.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. مكونات حشو أصابع التمر بالسمسم مكونات سطح أصابع التمر بالسمسم بيضة مخفوقة.

ملعقة حليب بودر.

¼ ملعقة من الفانيليا السائلة

½ كوب من السمسم لتزيين الوجه. خطوات تحضير أصابع التمر بالسمسم نحضر إناء مناسب ونضع به الماء الدافئ ثم نضيف إليه الخميرة الفورية والسكر ونقلب هم جيداً ونتركه لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة.

نحضر وعاء عميق ونضع به جميع المكونات الجافة من الدقيق والقرفة والملح والبيكنج بودر وتقبلهم معا.

نبدأ بالعجن عن طريق عمل حفرة صغيرة في منتصف خليط الدقيق ونضع بها مزيج الخميرة والسكر والماء ونعجن الجميع جيداً باليد حتى نصل إلى عجينة متماسكة وطرية.

نغطى العجينة بواسطة كيس بلاستيكي ونتركها لمدة ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.

أعداد حشوة أصابع التمر بالسمسم

فى وقت تخمر العجينة نقوم بإعداد الحشوة وذلك عن طريق وضع الزبدة في مقلاة صغيرة على النار لمدة دقيقة حتى تصبح طرية.

نضيف إليها كمية التمر ثم القرفة ونقلب الجميع جيداً للوصول إلى قوام طري ثم نغلق النار ونتركه يبرد قليلاً.

خطوات إعداد خليط دهن سطح أصابع التمر بالسمسم

نضع البيضة المخفوقة داخل وعاء مناسب ونضيف إليها الفانيليا والتقليب.

إضافة مقدار الحليب البودرة ونخلط الجميع جيداً ونتركه جانباً بجوار السمسم. مكونات سطح أصابع التمر بالسمسمخطوات تحضير الخطوات النهائية لعمل أصابع التمر بالسمسم نحضر العجينة ونبدأ بتقطيعها إلى قطع ونقوم بفرد كل قطعة بالطول على طاولة مرشوشة بالدقيق ثم نصنع فى كل قطعة طوليه تجويف بسيط.

نقطع خليط التمر إلى قطع ونشكلها بشكل اسطواني بحيث يكون الطول مستوى لطول كل قطعة عجين والعرض بسيط حوالى 1 سم.

نضع أسطوانات التمر داخل تجويف قطع العجين ونغلق العجين أو ملفه بشكل اسطواني.

نقطع العجينة إلى أصابع متناسقة وتوضع داخل صينية فرن مدهونة بالزيت.

نقوم بدهن سطح جميع الأصابع بخليط البيض والحليب باستخدام فرشاة دهن ثم نرش على سطح كل منها كمية من السمسم.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ولمدة من 15 إلى 20 دقيقة حتي تمام النضج والوصول إلى سطح ذهبي اللون ثم نخرجها.

نتركها تبرد ثم ترص في طبق التقديم المناسب وتقدم مع فنجان من الشاي بحليب أو فنجان من القهوة. الخطوات النهائية

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