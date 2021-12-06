وصفة رهيبه لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين مهما كان الاسمرار ستذهلك النتيجة

كثير من السيدات والفتيات يعانين من مشكلة اللون الداكن لليدين والقدمين مقارنةً بباقي أجزاء الجسم، وهذا يكون غالباً بسبب زيادة إنتاج هرمون الميلانين في الجسم، وكذلك بسبب تعرض الجسم لأشعة الشمس الزائدة بشكل كبير، ولهذا يزداد البحث عن وصفات لتفتيح اليدين والرجلين في المنزل.

توجد عدد من الوصفات التي تستخدم في تبييض اليدين والقدمين بشكل طبيعي في المنزل، مثل:

يتميز الحليب بأنه غني بحمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة الجلد الميت وتقشيره، هذا بجانب أن هذا الحمض يستخدم كمادة مبيضة لها دور في تبييض اليدين والقدمين، ويستخدم كما يلي:

ننظف اليدين والقدمين جيداً قبل استخدام وصفة الحليب.

ثم نضع الحليب على اليدين والقدمين قبل الاستحمام لمدة تلت ساعة.

ثم نشطفها بالماء الدافيء.

يوجد بالطماطم مركبات لها دور في التبييض، وهذا لأنها حمضية تساعد في توازن درجة الحموضة في الجلد وتمنع زيادة معدل الزيوت، وبالتالي تقوم بتبييض اليدين والقدمين، وتستخدم الطماطم في وصفة تفتيح اليدين والرجلين كما يلي:

نخلط ربع كوب عصير الطماطم وملعقتين من اللبن.

ثم نضع الخليط على اليدين والقدمين بواسطة قطعة قطن نظيفة.

نترك الخليط لمدة 40 دقيقة قبل أن يشطف بالماء.

يعتبر الليمون من المواد الغنية بفيتامين جـ ومضادات الأكسدة وهذا يساعد بشكل كبير في تعزيزز نمو الخلايا الجديدة في الجسم التي لها دور في تفتيح البشرة، ويمكن استخدام الليمون في تبييض اليدين والقدمين بالخطوات التالية:

نخلط عصير الليمون الطازج مع عصير الخيار يكمية متساوية، مع كمية قليلة كركم ونعجنهم معاً لنحصل على خليط متماسك.

ثم نضع الخليط على اليد والقدمين لمدة تلت ساعة قبل غسله بماء دافيء.

يحتوي الجل على مركب ( أنثراكينون( الذي يشتهر بقدرته في تبييض اليدين والبشرة من خلال إزالة طبقة الجلد الخارجية، ويتم استخدام جل الألوفيرا في تبييض والقدمين كما يلي: