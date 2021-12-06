ستربس الدجاج المقرمش بطريقة بسيطة وقرمشة احلى من الجاهز بكتيير

يعتبر ستربس الدجاج من الأكلات السريعة الجميلة، وهى عبارة عن اصابع فراخ مقرمشة ولها لون ذهبي جميل وطعم لذيذ، وهى من الأكلات التى عليها اقبال كثير فى المطاعم الكبيرة ولكن كل السيدات يبحثون عن طريقة لعمله فى المنزل ويكون زى الجاهز، وذلك لكى يضمنون سلامتها ونظافتها لأفراد اسرتهم لأن الجميع من الكبار والصغار يحبون هذه الأكلات جداً، لذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير ستربس الدجاج المقرمش بالتفصيل. مكونات ستربس الدجاج المقرمش كيلو من صدور الدجاج مقطعة اصابع.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من السكر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب أو الصوص الحار.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من الفلفل.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف. مكونات ستربس الدجاج المقرمش طبقة التغليف السايلة كوب من الدقيق.

1/2 ملعقة صغيرة من البصل البودر.

1/2 كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

رشة من الفلفل.

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا

ملح حسب الرغبة.

1/2ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

1/2 ملعقة صغيرة من السبع بهارات. طبقة التغليف الثانية كوب من البقسماط.

1/2 كوب من النشا. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل ستربس الدجاج سهلة وبسيطة ويمكنك تجهزها مسبقا ووضعها فى الثلاجة او الفريزر لحين الاستخدام وهى كمايلي: نغسل صدور الفراخ جيداً ثم نضعها فى مصفاة حتى تتصفى من لماء تماماً. ثم نقوم بتجهيز التتبيلة ونحضر بولة ونضع بها الكاتشب او الصلصة الحارة والزعتر والملح والفلفل والبهارات السبعة والبابريكا ورشة السكر والحبهان المطحون. ونضيف عليهم البصل البودر والثوم البودر ونخلطهم مع بعض كويس ثم نضع عليهم اصابع صدور الدجاج. نخليهم مع بعض كويس جداً ثم نتركهم فى الثلاجة لمدة ساعة او ساعتين على الأقل حتى تتشرب التتبيلة وتأخذ الطعم الجميل. بعد ذلك نجهز خلطة التغليف السايلة الأولى ونضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونصف ملعقة من الثوم البودر والبصل البودر والبهارات والزعتر والحبهان المطحون والملح والفلفل. نخلطهم مع بعض كويس ثم نعجنها بالماء حتى تتكون لدينا عجينة سائلة سميكة. ونحضر طبق واسع ونضع به خليط البقسماط والنشا. نقوم بتغميس قطع الدجاج فى الخليط السائل ثم نغلفه فى خليط البقسماط من الناحيتين ونضغط عليه باليد. وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها ثم نضعها فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نجهز طاسة عميقة ونضع بها زيت القلي ونضعها على النار حتى تسخن ثم نقلي قطع الدجاج وما نقلبهاش الا بعد ما تتحمر من تحت. نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد. ثم نضعها فى طبق التقديم وتزين بالخس وبالف صحه وعافيه. الوسوم

يعتبر ستربس الدجاج من الأكلات السريعة الجميلة، وهى عبارة عن اصابع فراخ مقرمشة ولها لون ذهبي جميل وطعم لذيذ، وهى من الأكلات التى عليها اقبال كثير فى المطاعم الكبيرة ولكن كل السيدات يبحثون عن طريقة لعمله فى المنزل ويكون زى الجاهز، وذلك لكى يضمنون سلامتها ونظافتها لأفراد اسرتهم لأن الجميع من الكبار والصغار يحبون هذه الأكلات جداً، لذا سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير ستربس الدجاج المقرمش بالتفصيل. مكونات ستربس الدجاج المقرمش كيلو من صدور الدجاج مقطعة اصابع.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من السكر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب أو الصوص الحار.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من الفلفل.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف. مكونات ستربس الدجاج المقرمش طبقة التغليف السايلة كوب من الدقيق.

1/2 ملعقة صغيرة من البصل البودر.

1/2 كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

رشة من الفلفل.

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا

ملح حسب الرغبة.

1/2ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

1/2 ملعقة صغيرة من السبع بهارات. طبقة التغليف الثانية كوب من البقسماط.

1/2 كوب من النشا. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل ستربس الدجاج سهلة وبسيطة ويمكنك تجهزها مسبقا ووضعها فى الثلاجة او الفريزر لحين الاستخدام وهى كمايلي: نغسل صدور الفراخ جيداً ثم نضعها فى مصفاة حتى تتصفى من لماء تماماً. ثم نقوم بتجهيز التتبيلة ونحضر بولة ونضع بها الكاتشب او الصلصة الحارة والزعتر والملح والفلفل والبهارات السبعة والبابريكا ورشة السكر والحبهان المطحون. ونضيف عليهم البصل البودر والثوم البودر ونخلطهم مع بعض كويس ثم نضع عليهم اصابع صدور الدجاج. نخليهم مع بعض كويس جداً ثم نتركهم فى الثلاجة لمدة ساعة او ساعتين على الأقل حتى تتشرب التتبيلة وتأخذ الطعم الجميل. بعد ذلك نجهز خلطة التغليف السايلة الأولى ونضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر ونصف ملعقة من الثوم البودر والبصل البودر والبهارات والزعتر والحبهان المطحون والملح والفلفل. نخلطهم مع بعض كويس ثم نعجنها بالماء حتى تتكون لدينا عجينة سائلة سميكة. ونحضر طبق واسع ونضع به خليط البقسماط والنشا. نقوم بتغميس قطع الدجاج فى الخليط السائل ثم نغلفه فى خليط البقسماط من الناحيتين ونضغط عليه باليد. وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها ثم نضعها فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نجهز طاسة عميقة ونضع بها زيت القلي ونضعها على النار حتى تسخن ثم نقلي قطع الدجاج وما نقلبهاش الا بعد ما تتحمر من تحت. نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد. ثم نضعها فى طبق التقديم وتزين بالخس وبالف صحه وعافيه.

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