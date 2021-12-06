طريقة عمل فطائر العشر دقائق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

فطائر العشر دقائق ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات السريعة المشهورة التي لها مذاق شهي ولذيذ وهش، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها حيث أنها يمكن حشوة بالجبنة أو البطاطس أو اللحمة أو الفراخ وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتتكون من مكونات موجودة ومتوفرة في كل منزل وتكون غير مكلفة، ويمكن عملها لأبنائك عند الذهاب الى المدرسة بدل الخروج من المنزل بدون فطور، وتبحث دائماً السيدات على وجبات سهلة وغير مكلفة لعملها للأسرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطائر العشر دقائق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل عجينة فطائر العشر دقائق

تتكون عجينة فطائر العشر دقائق اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الدقيق الفاخر.

فنجان من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

2 كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المقادير لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

حبة من الطماطم المفرومة.

حزمة بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

رشة من الفلفل الأسود والملح.

نصف كوب صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من دبس الرمان.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر العشر دقائق اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به فنجان السكر وكوبين من الدقيق والخميرة وكوب من الماء والملح ونخلط باستخدام ملعقة حتي يتكون خليط سائل. نقوم بعد ذلك بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ وجاف لمدة عشر دقائق حتي تتخمر ويتضاعف حجمها. نضيف إليها باقي الدقيق والزيت الي الخليط السائل ونعجن المكونات جيداً باستخدام اليد حتي الحصول على عجينة متماسكة وطرية. نغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة حتي ترتاح الي حين تحضير الحشوة لعمل الفطائر. لتحضير الحشوة نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ثم نضع بها البصل ونقلب المكونات جيداً حتى يذبل. نضيف بعد ذلك اللحم ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الطماطم والفلفل الأسود والملح ودبس الرمان والبقدونس ونقلب المكونات جيداً. نترك الخليط على نار هادئة حتى ينضج وتستوي اللحمة جيداً ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد قليلاً. ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية حتي تسخن. نقوم بتقسيم العجينة الي كرات متوسطة ثم نفردها على سطح مرشوش بالدقيق ثم ندهنها بالقليل من الكاتشب ثم نضع كمية من الحشوة. نغلق العجينة جيداً من الاطراف ثم نضعها في صينية وندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج جيداً وتتحمر لمدة نصف ساعة على الأقل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات والسلطات.

القيمة الغذائية للحمة

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية حوالي ٢٥٠ سعرة حرارية، وتحتوي على نسبة من الدهون حوالي ١٥.٤١ وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي ٢٥.٩٣ غرام، وتحتوي على نسبة من الماء حوالي ٧٥.٩٨ ميللترات، وتحتوي على نسبة من الفسفور حوالي ١٩٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من البوتاسيوم حوالي ٣١٨ مليغرام، وتحتوي على نسبة من الحديد حوالي ٢.٦٠ مليغرام.