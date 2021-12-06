طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بطريقة سهلة

السمك الفيليه المقرمش، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت، كما أنه من الأكلات المفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق لذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش. مكونات السمك الفيليه المقرمش مكونات السمك الفيليه المقرمش سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: ملعقة صغيرة من المستردة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة هريسة شطة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

٨ قطع من السمك الفيليه.

مقدار من الدقيق مخلوط مع ملعقة ونصف من الكركم ونصف ملعقة من الكمون والثوم البودر ورشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض ما عدا الدقيق.

بعد ذلك نقوم بخلط السمك مع المكونات التي قمنا بخلطها ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يتم تتبيله بشكل جيد.

ثم نقوم بعد ذلك بتغليف السمك بالدقيق ونقلبه في الدقيق جيدا.

ثم نقوم بقليه في الزيت الغزير ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة التي يمكن تناولها مع السمك الفيليه. طريقة عمل سلطة الطحينة تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها صينية الدجاج بالثوم والليمون ومكوناتها كالتالي: ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير الوسوم

السمك الفيليه المقرمش، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت، كما أنه من الأكلات المفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق لذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش. مكونات السمك الفيليه المقرمش مكونات السمك الفيليه المقرمش سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: ملعقة صغيرة من المستردة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة هريسة شطة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

٨ قطع من السمك الفيليه.

مقدار من الدقيق مخلوط مع ملعقة ونصف من الكركم ونصف ملعقة من الكمون والثوم البودر ورشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض ما عدا الدقيق.

بعد ذلك نقوم بخلط السمك مع المكونات التي قمنا بخلطها ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يتم تتبيله بشكل جيد.

ثم نقوم بعد ذلك بتغليف السمك بالدقيق ونقلبه في الدقيق جيدا.

ثم نقوم بقليه في الزيت الغزير ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة التي يمكن تناولها مع السمك الفيليه. طريقة عمل سلطة الطحينة تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها صينية الدجاج بالثوم والليمون ومكوناتها كالتالي: ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير

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