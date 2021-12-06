البغاشة من الحلويات المشهورة التي تتميز بمذاقها الطيب وقوامها الهش الخفيف الذي يميزها عن غيرها من الحلويات، كما تحتوي على بعض السكريات التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية، وهى من الحلويات المنزلية التي يتم إعدادها بكل سهولة، بدل من شراء الحلويات الأخرى التي لا نعرف مصدر مكوناتها، بالإضافة إلى مكوناتها البسيطة التي تجعلنا نقوم بعملها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البغاشة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات البغاشة الهشة مكونات البغاشة الهشة تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب من الدقيق.

رشه صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من السمنة.

زيت للقلي.

شربات للتحلية.

سمسم للحشو.

سكر بودرة للتزيين.

بيضة واحدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البغاشة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بوضع الدقيق، والملح، والبيض مع بعض، ثم نقلبهم جيدًا. نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، ثم نغطي العجين لمدة ربع ساعة حتى يرتاح جيدًا. نقوم بتقسيم العجين إلي أربع كرات متساوية، ثم نقوم بفرد كرات العجين إلي فطائر رقيقة وشفافة. نقوم بدهن الفطائر بالسمنة، ثم نضعهم على بعض ونقوم بفردهم مرة أخرى. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على حسب الأشكال التي نرغب فيها. نضع قطع البغاشة في صينية كبيرة، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك السمنة جيدًا. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيدًا. بعد ذلك نقوم بوضع قطع العجين في الزيت، ثم نقلبها حتى يصبح شكلها مثل البالونة. نقلب البغاشة من حين إلى آخر حتى تتحمر وتنضج تمامًا ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات البارد مباشرةً لمدة دقيقتين حتى تتشرب القطر جيدًا. بعد ذلك نقوم بوضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البغاشة في المنزل توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كما يأتي:- خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.

ترك العجين يرتاح قليلاً قبل التشكيل.

وضع قطع العجين داخل الثلاجة حتى تتماسك جيدًا.

يفضل تسخين الزيت قبل وضع قطع العجين.

وضع البيض يعطي للعجين قوام هش.

يفضل أن تكون السمنة سائلة أثناء وضعها على العجين.

فرد العجينة مرة أخرى بعد وضع السمنة. الوسوم

البغاشة من الحلويات المشهورة التي تتميز بمذاقها الطيب وقوامها الهش الخفيف الذي يميزها عن غيرها من الحلويات، كما تحتوي على بعض السكريات التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية، وهى من الحلويات المنزلية التي يتم إعدادها بكل سهولة، بدل من شراء الحلويات الأخرى التي لا نعرف مصدر مكوناتها، بالإضافة إلى مكوناتها البسيطة التي تجعلنا نقوم بعملها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البغاشة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات البغاشة الهشة مكونات البغاشة الهشة تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب من الدقيق.

رشه صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من السمنة.

زيت للقلي.

شربات للتحلية.

سمسم للحشو.

سكر بودرة للتزيين.

بيضة واحدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البغاشة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بوضع الدقيق، والملح، والبيض مع بعض، ثم نقلبهم جيدًا. نضيف الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، ثم نغطي العجين لمدة ربع ساعة حتى يرتاح جيدًا. نقوم بتقسيم العجين إلي أربع كرات متساوية، ثم نقوم بفرد كرات العجين إلي فطائر رقيقة وشفافة. نقوم بدهن الفطائر بالسمنة، ثم نضعهم على بعض ونقوم بفردهم مرة أخرى. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على حسب الأشكال التي نرغب فيها. نضع قطع البغاشة في صينية كبيرة، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك السمنة جيدًا. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيدًا. بعد ذلك نقوم بوضع قطع العجين في الزيت، ثم نقلبها حتى يصبح شكلها مثل البالونة. نقلب البغاشة من حين إلى آخر حتى تتحمر وتنضج تمامًا ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات البارد مباشرةً لمدة دقيقتين حتى تتشرب القطر جيدًا. بعد ذلك نقوم بوضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البغاشة في المنزل توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كما يأتي:- خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.

ترك العجين يرتاح قليلاً قبل التشكيل.

وضع قطع العجين داخل الثلاجة حتى تتماسك جيدًا.

يفضل تسخين الزيت قبل وضع قطع العجين.

وضع البيض يعطي للعجين قوام هش.

يفضل أن تكون السمنة سائلة أثناء وضعها على العجين.

فرد العجينة مرة أخرى بعد وضع السمنة.

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