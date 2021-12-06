بسرعة الصاروخ طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط ستلفي أكبر كمية في دقائق

إن لف ورق العنب والكرنب من الأمور التي يجد فيها بعض الناس صعوبة، فورق العنب والكرنب من المأكولات اللذيذة وخاصةً في فصل الشتاء الذي يحتاج إلى الطعام الساخن للتدفئة، ولكنه يحتاج إلى وقت وبذل جهد كبير أثناء لفه بالطرق التقليدية، كما أن الأدوات التي تم تصنيعها حديثًا للف تكون مكلفة أحيانًا لذلك يبحث الناس عن طرق يمكن من خلالها لف الورق بشكل أسهل وأسرع وغير مكلف، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفية لف ورق العنب والكرنب بالمشط فقط.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط فقط

إن إعداد وطهي ورق العنب والكرنب في فصل الشتاء من الأمور الأساسية التي تقلل من الشعور بالبرد، ومن أسهل الطرق التي يمكن من خلالها لف ورق العنب والكرنب بجهد قليل وكمن دون تكلفة وفي فترة زمنية قصيرة هي اللف من خلال المشط.

حيث إن المشط من الأدوات التي تتواجد في العديد من البيوت ويمكن من خلاله لف ورق العنب والكرنب بإحكام من الجانبين، ومن خلال هذه الفقرة سنوضح لكم المكونات اللازمة لتحضير وتجهيز وصفة لف ورق العنب والكرنب بالمشط وهي:

نصف كيلو من الأرز.

كرنب وورق عنب.

بصل مُقطع.

عصير الطماطم.

بقدونس وشبت وكزبرة.

ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

مشط.

خطوات لف ورق العنب والكرب بالمشط فقط

نقوم في البداية بتجهيز خلطة الحشو من خلال القيام بوضع وعاء على النار ووضع الزيت به، ومن ثم نقوم بإضافة البصل حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي بعدها نقوم بإضافة التوابل ونتركها حوالي 15 دقيقة، نقوم بإزالة الوعاء من على نار وتركه يبرد ومن ثم نقوم بوضع كمية الأرز عليه ونقلب جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع وعاء على نار ونضع فيه ورق الكرنب وورق العنب ليتم سلقهم، وبعدها نقوم بتصفية الورق من الماء جيدًا، ومن ثم نقوم باستعمال المشط في لف الورق كالتالي: