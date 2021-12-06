أسهل الخلطات لعلاج تشققات القدمين في المنزل باستخدام زيت اللوز

تعتبر التشققات من أكثر الأشياء المزعجة التي تعاني منها أغلبية الأشخاص سواء كان الرجال أو السيدات فقد يكثر وجود التشققات في فصل الشتاء فعندما يكون الجو بارد يحدث جفاف بالجلد مما يؤدي إلي ظهور التشققات، فمن الممكن أتظهر التشققات في الجسم أو في البشرة ولكن تكون موجودة بكثرة في القدمين لذلك تعد التشققات التي توجد بالقدمين من أصعب التشققات التي يعاني منها الكثير وأيضا قد يعصب علاجها أو إزالتها، فقد تظهر تشققات القدمين في أي وقت طول السنة لا يشترط ظهورها في وقت معين مثل فصل الشتاء والأسباب التي تعمل علي وجودها هي الزيادة في الوزن وهذا من خلال الضغط علي القدمين لذلك تتأثر من الضغط ويحدث تشققات، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر وبالتحديد الذين يكون لديهم نسبة السكر في الدم مرتفعة فهم من أكثر الأشخاص عرضة بالإصابة بالتشققات، ومن الممكن أن إستخدام أنواع معينة من الصابون قد تتسبب في تراكم أو وجود بعض الفطريات في القدمين مما يؤدي إلي ظهور التشققات أيضا، فيقومون بعض الناس بإستخدام كريم مرطب ليساعد علي إزالة التشققات ولكنه لا يؤثر عليها ويكون مفعولها مؤقت لذلك من الأفضل أن نقوم بعمل خلطة طبيعية تعمل علي علاجها بكل سهولة وبدون تكلفة وبدون مجهود. مكونات خلطة طبيعية لعلاج التشققات ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كوب واحد صغير من السكر.

ربع كوب صغير من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز. طريقة عمل خلطة طبيعية لعلاج التشققات يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ثم نضيف إليه كوب واحد صغير من السكر ونضع ربع كوب صغير من زيت جوز الهند، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز وبعد ذلك نقوم بخلط المكونات بطريقة جيدة.

وبعد ذلك نضعها علي القدمين واليدين أو يتم وضعها علي المنطقة التي يوجد بها تشققات.

ويتم تدليك الخلطة علي مكان التشققات ونتركها حوالي عشر دقائق ثم يتم غسلها بالماء الدافئ وتكرر هذه الخلطة كل يومين. مكونات خلطة طبيعية لعلاج التشققاتطريقة عمل خلطة طبيعية لعلاج التشققات الوسوم

تعتبر التشققات من أكثر الأشياء المزعجة التي تعاني منها أغلبية الأشخاص سواء كان الرجال أو السيدات فقد يكثر وجود التشققات في فصل الشتاء فعندما يكون الجو بارد يحدث جفاف بالجلد مما يؤدي إلي ظهور التشققات، فمن الممكن أتظهر التشققات في الجسم أو في البشرة ولكن تكون موجودة بكثرة في القدمين لذلك تعد التشققات التي توجد بالقدمين من أصعب التشققات التي يعاني منها الكثير وأيضا قد يعصب علاجها أو إزالتها، فقد تظهر تشققات القدمين في أي وقت طول السنة لا يشترط ظهورها في وقت معين مثل فصل الشتاء والأسباب التي تعمل علي وجودها هي الزيادة في الوزن وهذا من خلال الضغط علي القدمين لذلك تتأثر من الضغط ويحدث تشققات، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر وبالتحديد الذين يكون لديهم نسبة السكر في الدم مرتفعة فهم من أكثر الأشخاص عرضة بالإصابة بالتشققات، ومن الممكن أن إستخدام أنواع معينة من الصابون قد تتسبب في تراكم أو وجود بعض الفطريات في القدمين مما يؤدي إلي ظهور التشققات أيضا، فيقومون بعض الناس بإستخدام كريم مرطب ليساعد علي إزالة التشققات ولكنه لا يؤثر عليها ويكون مفعولها مؤقت لذلك من الأفضل أن نقوم بعمل خلطة طبيعية تعمل علي علاجها بكل سهولة وبدون تكلفة وبدون مجهود. مكونات خلطة طبيعية لعلاج التشققات ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كوب واحد صغير من السكر.

ربع كوب صغير من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز. طريقة عمل خلطة طبيعية لعلاج التشققات يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ثم نضيف إليه كوب واحد صغير من السكر ونضع ربع كوب صغير من زيت جوز الهند، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز وبعد ذلك نقوم بخلط المكونات بطريقة جيدة.

وبعد ذلك نضعها علي القدمين واليدين أو يتم وضعها علي المنطقة التي يوجد بها تشققات.

ويتم تدليك الخلطة علي مكان التشققات ونتركها حوالي عشر دقائق ثم يتم غسلها بالماء الدافئ وتكرر هذه الخلطة كل يومين. مكونات خلطة طبيعية لعلاج التشققاتطريقة عمل خلطة طبيعية لعلاج التشققات

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