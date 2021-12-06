4 نصايح هتساعدك تغيري اللوك بتاعك بسهولة

تغيير لون الشعر, وشكل الحواجب, او ببساطة وضع المكياج بطريقة مختلفة ، اصغر التغييرات ممكن انها تأثر على اللوك بتاعك ، على سبيل المثال ، المتخصصين لقوا ان مجرد صبغ شعرك ممكن انه يأثر على صورتك الذاتية ، ويحسسك بالرضا النفسي ، وكمان بيخلصك من التوتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 4 نصايح لتغيير اللوك بتاعك بطرق بسيطة وسهلة.

نصايح لتغيير اللوك بتاعك:

1- غيري لون شعرك:

لو انتي صاحبة اندر تون دافي بننصحك باستخدام درجات شقراء باردة ، ولو بشرتك فاتحة ، هتناسبك درجات البني الاكتر برودة زي اللون الشوكولاتة الغامق, والكستنائي وغيرها من درجات البني ، واصحاب البشرة المتوسطة او السمراء ، بننصحك تعتمدي على الالوان البنية الدافية زي الكراميل, البني الدهبي وغيرها من الدرجات عشان تظهري بيها لون بشرتك.

اما لو الاندرتون بتاعك بارد ، جربي الوان دافية ، صاحبات البشرة الفاتحة هيناسبهم جدا اللون الدهبي الكراميل ، ولو بشرتك متوسطة جربي اللون البني الدهبي او الكهرماني لتجنب المظهر الباهت ، اما صاحبات البشرة السمراء الالوان الغامقة الطبيعية هتكون مناسبة جدا ليهم وممكن اضافة ليها لون شوكولاتة لاظهار لون البشرة.

لو الاندر تون بتاع بشرتك محايد فانتي في الحالة دي عندك اختيارات اوسع ، البشرة الفاتحة هيناسبها جدا اللون الاشقر, النحاسي, والعنبر ، وصاحبات البشرة المتوسطة بننصحهم يجربوا درجات مختلفة من الاسود زي الاسود الحقيقي, الاسبريسو وغيرها من درجات الاسود ، اما صاحبات البشرة السمراء هيناسبهم البني المحمر, البني النحاسي وغيرها من درجات الالوان.

2- اختيار قصة الشعر المناسبة:

في حاجات كتير لازم تحطيها في اعتبارك قبل ما تقصي شعرك ، زي شكل وجهك, ملمس شعرك او فتلته ناعمة او خشنة او متوسطة.

الشعر الناعم هيناسبة قصات الشعر ال bob, pixie, wedges ، لان القصات دي هتدي الشعر كثافة ، وتقدري تستخدمي منتجات خاصة عشان تدية حجم اكبر.

الشعر اللي نعومتة متوسطة هيبقى عندك تنوع اكتر في قصات الشعر ، تقدري تختاري ما بين قصات الشعر القصيرة والطويلة مع طبقات ، او قصات بطول الكتف.

لو ملمس شعرك خشن ، هيكون افضل ليكي تقللي حجمه ، وده السبب اللي بيخلي نوع الشعر ده افضل مع القصات اللي فيها طبقات ، والقصات القصيرة اوي ، القصات دي بالاضافة انها هتديكي لوك حلو ومختلف كمان هتخلي التعامل مع شعرك اسهل ، ممكن تجربي قصة ال pixie, او قصة الشعر المدورة الطبقات.

3- تغيير شكل حواجبك:

تصحيح او اختيار شكل الحاجب المناسب ليكي ممكن تكون مهمة مش سهلة ، ولكن في تكنيك او خطوات ممكن تعمليها هتخلي المهمة دي اسهل بالنسبة لك.

اول حاجة حطي قلم الحواجب بتاعك بشكل عمودي على جانب انفك ، بحيث تكون نقطة التقاء القلم بمستوى الحواجب هي نقطة البداية للحاجب.

الخطوة التانية حركي القلم بحيث يكون على عينك ، النقطة اللي هيلتقي فيها القلم مع عضمة الحاجب هي المكان اللي المفروض يكون فيه قوس الحاجب.

اخر حاجة هنحدد نهاية الحاجب ، حركي القلم بحيث يكون في محاذاة الزاوية الخارجية لعينك ، لازم تكون النهاية موازية لنقطة بداية حاجبك.

4- ازاي البلاشر ممكن يغير شكل وشك:

خبراء المكياج كشفوا ان تطبيق البلاشر على الخدود مش الاختيار الصحيح او المناسب للكل ، زيه زي اي حاجة تانية في المكياج ، لان في فروق صغيرة فردية بين كل حد والتاني ، وكل ده بيتوقف على شكل وشك ، وهنقولك بعض النصايح اللي هتساعدك في اختيار الطريقة المناسبة ليكي.

– الوجه البيضاوي: حطي البلاشر على عضمة الخدين ، واتجنبي التجويف الموجود تحت العضم نفسه عشان تخلي عضمة الخدين تبان اعلى.

– الوجه المربع: حطي البلاشر تحت عضمة الخد ، ده هيخلي وشك يطلع بلوك ناعم اكتر.

– الوجه المستطيل: حطي البلاشر على عضمة الخدين تحت الزوايا الداخلية للعين ، وادمجيه كويس على البشرة عشان تتأكدي انه ممتد تحت منطقة طرف الانف ، التقنية دي هتخلي وشك يبان اقصر.

– وجه على شكل قلب: حطي البلاشر على الزاوية الخارجية من عضمة الخد ، بداية من الاذن وادمجيه باتجاه منتصف الوجه ، الطريقة دي هتخلي وشك انعم وهيخلي شكله بيضاوي اكتر.

– الوجه المستدير: حطي البلاشر بداية من الاذن وصولا لعضمة الخد ، وممكن تحطي بلاشر بسيط على الدقن عشان تخلي وشك يبان اطول شوية.

– الوجه المثلث: حطي البلاشر على شكل حرف V في منطقة عضمة الخدين ، وادمجيه مع الصدغين ، ده هيساعد على موازنة شكل وشك.

ازاي تحددي الاندرتون بتاعك:

لما الموضوع يتعلق بلون بشرتك ودرجة الاندر تون ممكن يحصل شوية لبس او الموضوع يبقى محير شوية ، ولكن خبراء المكياج حددوا ان لون البشرة هي طبقة الجلد الخارجية اللي ممكن تتأثر ويتغير لونها على مدار السنة بسبب الشمس ، اما الاندرتون هو الظل الداخلي لبشرتك او درجة اللون الداخلية وده اللي مش بيتغير.

وهنقولك دلوقتي ازاي تعرفي درجة الاندرتون بتاعك.

– بصي لمعصمك ، لو لقيتي العروق باينة باللونين الازرق والارجواني ، ده معناه ان بشرتك باردة ، اما لو العروق باللون الاخضر او مخضر ده معناه ان بشرتك دافية ، ولو مقدرتيش تحددي هي اي لون في الاتنين كده معناه ان بشرتك محايدة يعني بتجمع بين الاتنين.

– بصي على اكسسواراتك المفضلة ، اصحاب البشرة الدافية بيليق عليهم الاكسسوارات باللون الدهبي اكتر ، في حين ان الاكسسوارات الفضي بتناسب البشرة الباردة اكتر.

– شوفي ازاي بشرتك بتتفاعل مع الشمس ، لو بشرتك بتتحرق بسهولة من الشمس ده معناه انك صاحبة بشرة باردة ، اما لو اخدتي تان او لون برونزي من الشمس تبقى بشرتك دافية ، اما لو بيحصلها الاتنين كده انتي بشرتك محايدة.

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