لو فيه شخص في حياتك عنده مشاكل ودايما بيشتكي ومحتاج لمساعدتك بدون مقابل، الشخص ده ممكن يكون بطريقة ما بيستنفذك طاقتك عاطفيا خصوصا لو حسيتي إنك بتحسي بإرهاق في كل مرة بتتكلمي معاه وده طبعاً مش كويس ابدا ومحتاج منك تغيير عشان تحافظي علي صحتك العقلية والجسدية. وده بيكون بطرق معينة هتساعدك، اعرفي معانا 8 طرق تعرفي بيها إزاي تتعاملي مع الأشخاص التوكسيك واللي بيتسببوا في استنفاذ الطاقة

8 طرق تعرفي بيها إزاي تتعاملي مع الأشخاص التوكسيك واللي بيتسببوا في استنفاذ الطاقة

1- ماتقدميش حلول

لما يجيلك شخص عنده مشاكل في حياته متحاوليش تصلحيها كل اللي عليكي تعمليه إندك تدعميه عاطفياً، لكن أبدا متلعبيش دور المعالج النفسي اللي هيحل كل المشاكل، شجعيه علي اتخاذ القرار إنه يروح لمتخصص لأنه أكيد عارف الأفضلله بيكون إيه.

2- الحصول علي مساعدة

لو الشخص ده بيشكي دايما من حياته ده معناه إنه مش سعيد بخصوصا حاجه معينة وده معناه إنه محتاج مساعدة نفسية رغم إن دعمك ممكن يكون مؤقت فده مش هيصلح السبب الجذري للمشكلة لأن المشكلة أصلا ممكن تتعلق بالصحة العقلية.

3- التوقف عن الاتصال

قللي من الوقت اللي بتقضيه مع الشخص اللي بيستنفزك عاطقياً، بمعني مترديش علي الرسايل اللي بيبعتها صبح او في وقت متأخر أو حتي في إجازة الأسبوع، لو جالك البيت فهميه إنك مستعده تسمعيه ولكن وراكي معاد او مشغوله في حاجة ضروري وده هيخليكي تدي لنفسك قيمة أكبر لوقتك وطاقتك اللي ممكن تستغليها في مكان وبطريقة أفضل.

4- وضع الحدود

أغلب الأشخاص اللي بيكونوا من النوعية دي مش بيفهموا إن ليكي طاقة محدودة وفيه حاجات ممكن تحسسك بعدم الراحة في مناقشتها، بإنهم يتصلوا في وقت غير مناسب، أو زيارة في بيتك بدون إذن، حاولي تشرحي لهم إن ليكي طاقة معينة محتاجه تحتفظي بيها وليها حدود معينة، بدون أي غضب أو عدوانية في الكلام لكن بلطف وبطريقة حذرة عشان يفهموا تقصدي إيه.

5- الابتعاد عن نفسك

لو لاحظتي ‘ن علاقتك بالشخص اللي بيستنزف طاقتك بتأثر بشكل سلبي علي صحتك العقلية وبتعاني منها فأفضل حل بيكون ليكي إنك تبعدي الشخص ده عن حياتك لو كانت العلاقة سامة ومؤذية بالنسبة ليكي.

6- الرعاية الذاتية

لو إنتي مش قادرة تبعدي عن الشخص اللي بيأذيكي عاطفيا وبتحسي معاه بإرهاق، اتأكدي إن يكون ليكي وقت مخصص لنفسك، اعملي ده بدون وجود الشخص ده عشان ماتفكريش في المشاكل الخاصة بيه وإزاي تحليها.

7- خليكي هادية

فيه ناس مش بتشتكي من حياتها بالعكس بيتفاخروا بيها وممكن يقللوا من غيرهم عشان يحسوا بالرضا عن نفسهم أكتر، لو تعرفي شخص بيضيق وقتك وطاقتك بالطريقة دي حاولي متتصرفيش بعدوانية. هما محتاجين التقدير مش اكتر فقوليلهم كلام لطيف ووضحي وجهة نظرك الخاصة.

8- استخدمي طريقة ” الصخرة”

بعض الأشخاص بيتغذوا علي طاقتك ورد فعلك العاطفي اللي بتظهريه مع كل رد فعل، فلو حابة إنهم يبطلوا يضايقوكي، متظهريش أي مشاعر كأنك حجر، إجاباتك تكون واقعية وقصيرة، اتصرفي بملل أو بتعب ومرض وهيلاحظوا إنهم مش عارفين ياخدوا اللي هما عاوزينه منك.

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