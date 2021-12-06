حياتك المهنية دلوقتي بقت مهمة ولها متطلبات كتير بشكل كبير وبيزيد كل يوم مع الوقت، وخط الفاصل بين شغلك وبيتك أصبح صعب تسيطري عليه فتبدأي تحسي بالإرهاق والتعب. مواعيد العمل وثقافة المكان اللي شغالة فيه بتفرق من مكان للتاني حتي علاقاتك مع زملائك في الشغل ممكن تكون فيها توتر فالصحة العقلية ركزوا الضوء عليها أكتر في الوقت الحالي ،عشان كده جه الوقت تعرفي اللي بتحسي بيه لما تكوني في الشغل، ولأن الخط الفاصل بين الشغل والحياة الشخصية رفيع.. اعرفي إزاي تسيطري علي عواطفك في الشغل

الخط الفاصل بين الشغل والحياة الشخصية رفيع.. اعرفي إزاي تسيطري علي عواطفك في الشغل

القلق رقم واحد في حالة الصحة العقلية بيأثر علي ثُلث النساء وخُمس الرجال في مرحلة معينة من حياتهم ولكن ده طبيعي جدا في الجنسين وبتدل علي صحة عقلهم. لأن المشاعر كالقلق والتوتر والإحباط أو حتي اللامبالاة كلهم مشاعر طبيعية فيكي طالما مش بتعطل حياتك اليومية بشكل مبالغ فيه أو خطير لأنها بتكون زيها زي المشاعر الإيجابية من الرضا والسعادة والفخر الفكرة كلها بتكون في الطريقة اللي بتستجيبي بيها ليهم .

القبول :

لو حسيتي بقلق أو توتر أو إحساس بالغضب سهل جدا تحسي أو تحكمي علي نفسك إنك بتعاني من مشكلة، فحاولي دايما تشيلي الفكرة دي من دماغك وتتقبلي نفسك وتعاطفي معاها واقبلي مشاعرك بكل مافيها لأنها بتكون خطوة مهمة تديري بيها مشاعرك الصعبة.

استراحة :

خدي استراحة من الموقف اللي بيسببلك المشاعر السلبية دي، بكل بساطة لما تحسي بالارتباك العاطفي نظامك العصبي مش بيهدي إلا بعد مرور 20 دقيقة عشان كده مهم أوي تسيبي نفسك للوقت عشان يساعد جسمك بإعادة الضبط قبل اتخاذك لأي قرار أو إجراء. لو فيه شكوي أو طلب متقدم ليكي تأخيرك في الرد لفترة طويلة هيسبب في استفزازك أكتر وده هيخليكي تحسي السوء أكتر. القاعدة العامة إن وقت ردك أكتر من 20 دقيقة وأقل من 24 ساعة من وقت حدوث الحدث.

التغيير :

زيادة القلق ممكن يسببلك استياء شديد فاتخاذك لقراراتك مهمة لحل المشكلة اللي سببتلك الاستجابة العاطفية، ده غير إن سلوكك ممكن يسبب مشكلة للغير فبيكون عندك مسؤولية كبيرة وهي التغيير لكن مهم جدا تسيبي مشاعرك لحد ماتستقر قبل أي قرار ممكن تاخديه. وعشان تساعدي جسمك يشحن طاقتك وتحسي بالسعادة أكتر مارسي الأنشطة بإنك تحركي جسمك بالرياضة، اقرأي كتاب، اخرجي مع أصدقائك، دوري علي اللي بيحسسك بالهدوء لأن الأنشطة دي بتقطع أي شعور بالإرهاق فتساعدك في ضبط التوازن.

إحنا كلنا بشر وكل عاطفة وإحساس جوانا صح فالمشاعر الصعبة كالقلق والغضب موجودين دايما فاتعاملي معاهم علي إنها منبه قيم عشان يغير موقفك أو يغير طريقة تفكيرك في الموقف ده.

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