اصنعي الكبسة السعودي بالدجاج في وعاء واحد بطعم ولون رائع

تعتبر الكبسة السعودي بالدجاج من الأكلات اللذيذة التي لها مذاق خاص وهي من الأكلات التي يشتهر تقديمها في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن الأرز البسمتي مع قطع من الدجاج ومجموعة من البهارات اللذيذة، يتم تزينها بالمكسرات المفضلة لدينا، حيث يشتهر الأكل السعودي بالبهارات الشهية، وهي من الوجبات التي يمكن إعدادها في إناء واحد ولا تستهلك الكثير من الوقت ويمكننا تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل والاستمتاع بمذاقها والرائع والجميل فهي وجبة غذائية متكاملة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج بحلة واحة وبخطوات سهلة. وسريعة. مكونات عمل الكبسة السعودي بالدجاج مكونات عمل الكبسة السعودي بالدجاج تتكون الكبسة من المكونات البسيطة الآتية:ـ دجاجة كاملة.

عود من القرفة.

حبهان غير مطحون.

2 ورق لورا.

قرنفل.

قرن فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

حبة بصل مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة سمنة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

حبتين من الطماطم مقطعين مكعبات.

2 كوب من الأرز البسمتي. بهارات مطحونة نصف ملعقة من كلاً من: كاري.

كركم.

بابريكا.

كزبرة جافة.

ملح. للتزين كزبرة خضراء.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكننا إعداد الكبسة السعودي بالدجاج بحلة واحدة من خلال خطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ نقوم أولاً بغسل الدجاجة جيداً ثم نقسمها إلي جزئين بالطول ثم نترك الدجاج لكي يصفي تماماً من الماء. ثم نقوم بنقع الأرز البسمتي في الماء ويترك لمدة ساعة ثم يصفى جيداً. نضع حلة كبيرة على النار ثم نضيف بها الزيت والسمنة ثم نضيف عود القرفة والليمون المجفف وقرن من الفلفل الأخضر ورق لورا وحبهان والقرنفل ونقلب المكونات. ثم نضيف البصل الشرائح ونقلب المكونات حتي يذبل ثم نضيف الثوم المفروم ثم نقلب المكونات مرة أخرى على نار هادئة. نقوم بإضافة البهارات الكركم والكاري والكزبرة والبابريكا ثم نقلب مرة أخرى. ثم نضيف الدجاج ويتبل برشة من الملح ثم نقلبها مع الخليط حتي تأخذ اللون الذهبي. نضيف صلصة الطماطم والطماطم المقطعة مكعبات ونقلب المكونات ثم نترك الحلة على نار هادئة حتي تغلي مع مراعاة تغطيتها لمدة 15 دقيقة. ثم نضيف كوب من الماء الساخن حتي نغطي الدجاج ثم نتركها تغلي على نار متوسطة حتي تنضج الفراخ تماماً تأخذ مدة حوالي 40 دقيقةً. نقوم بإخراج قطع الفراخ من الخليط، ثم ندهن الدجاج بالسمنة وتدخل الفرن لكي تأخذ اللون الذهبي المحمر. ثم نضيف 2 كوب من الأرز البسمتي الذي تم نقعه إلي الحلة ونقلب الأرز مع الخليط جيداً ثم نتركه لكي ينضج تماماً على نار هادئة لمدة نصف ساعة. نسكب الأرز في طبق التقديم ثم توضع قطع الدجاج المحمر على الوجه ثم تزين بالكزبرة الخضراء والمكسرات المتوفرة أو حسب الرغبة وبألف هنا وشفا. طريقة عمل سلطة الزبادي تعتبر سلطة الزبادي من الأطباق الجانبية التي يمكن تقديمها بجانب الكبسة ويتم تحضيرها كالآتي:ـ نقوم بوضع كوب من الزبادي في طبق كبير ثم نضيف إليه 2 فص من الثوم مهروس ناعم ثم نضع 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الخل ونمزج المكونات جيداً.

نضيف التوابل الملح والكمون الكمية حسب الرغبة ثم نقوم بشر حبة كبير ة من الخيار ويتم إضافتها إلي الخليط.

نقلب المكونات جيداً ثم نضع رشة من زيت الزيتون على الوجه وتقدم بالهنا والشفا. طريقة عمل سلطة الدقوس طريقة عمل سلطة الدقوس يتم تحضير سلطة الدقوس كالآتي:ـ نقوم بنوع البذورعن أربع حبات من الطماطم ثم نقوم بعمل فتحات من أسفل بالسكين في حبات الطماط،م ثم نضع الطماطم في ماء ساخن ثم نرفع الوعاء على النار. ثم نقوم بسلق الطماطم على النار لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بنزع قشور الطماطم وتوضع الطماطم داخل الكبة الكهربائية. نضيف إليها ملعقة صغيرة من كلاً من الكمون والملح والبابريكا والثوم المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة وقرن من الفلفل الحار. ثم نضيف ثلاث ملاعق من زيت الزيتون ونخلط المكونات جيداً، ثم تصب في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا. الوسوم

تعتبر الكبسة السعودي بالدجاج من الأكلات اللذيذة التي لها مذاق خاص وهي من الأكلات التي يشتهر تقديمها في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن الأرز البسمتي مع قطع من الدجاج ومجموعة من البهارات اللذيذة، يتم تزينها بالمكسرات المفضلة لدينا، حيث يشتهر الأكل السعودي بالبهارات الشهية، وهي من الوجبات التي يمكن إعدادها في إناء واحد ولا تستهلك الكثير من الوقت ويمكننا تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل والاستمتاع بمذاقها والرائع والجميل فهي وجبة غذائية متكاملة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج بحلة واحة وبخطوات سهلة. وسريعة. مكونات عمل الكبسة السعودي بالدجاج مكونات عمل الكبسة السعودي بالدجاج تتكون الكبسة من المكونات البسيطة الآتية:ـ دجاجة كاملة.

عود من القرفة.

حبهان غير مطحون.

2 ورق لورا.

قرنفل.

قرن فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

حبة بصل مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة سمنة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

حبتين من الطماطم مقطعين مكعبات.

2 كوب من الأرز البسمتي. بهارات مطحونة نصف ملعقة من كلاً من: كاري.

كركم.

بابريكا.

كزبرة جافة.

ملح. للتزين كزبرة خضراء.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكننا إعداد الكبسة السعودي بالدجاج بحلة واحدة من خلال خطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ نقوم أولاً بغسل الدجاجة جيداً ثم نقسمها إلي جزئين بالطول ثم نترك الدجاج لكي يصفي تماماً من الماء. ثم نقوم بنقع الأرز البسمتي في الماء ويترك لمدة ساعة ثم يصفى جيداً. نضع حلة كبيرة على النار ثم نضيف بها الزيت والسمنة ثم نضيف عود القرفة والليمون المجفف وقرن من الفلفل الأخضر ورق لورا وحبهان والقرنفل ونقلب المكونات. ثم نضيف البصل الشرائح ونقلب المكونات حتي يذبل ثم نضيف الثوم المفروم ثم نقلب المكونات مرة أخرى على نار هادئة. نقوم بإضافة البهارات الكركم والكاري والكزبرة والبابريكا ثم نقلب مرة أخرى. ثم نضيف الدجاج ويتبل برشة من الملح ثم نقلبها مع الخليط حتي تأخذ اللون الذهبي. نضيف صلصة الطماطم والطماطم المقطعة مكعبات ونقلب المكونات ثم نترك الحلة على نار هادئة حتي تغلي مع مراعاة تغطيتها لمدة 15 دقيقة. ثم نضيف كوب من الماء الساخن حتي نغطي الدجاج ثم نتركها تغلي على نار متوسطة حتي تنضج الفراخ تماماً تأخذ مدة حوالي 40 دقيقةً. نقوم بإخراج قطع الفراخ من الخليط، ثم ندهن الدجاج بالسمنة وتدخل الفرن لكي تأخذ اللون الذهبي المحمر. ثم نضيف 2 كوب من الأرز البسمتي الذي تم نقعه إلي الحلة ونقلب الأرز مع الخليط جيداً ثم نتركه لكي ينضج تماماً على نار هادئة لمدة نصف ساعة. نسكب الأرز في طبق التقديم ثم توضع قطع الدجاج المحمر على الوجه ثم تزين بالكزبرة الخضراء والمكسرات المتوفرة أو حسب الرغبة وبألف هنا وشفا. طريقة عمل سلطة الزبادي تعتبر سلطة الزبادي من الأطباق الجانبية التي يمكن تقديمها بجانب الكبسة ويتم تحضيرها كالآتي:ـ نقوم بوضع كوب من الزبادي في طبق كبير ثم نضيف إليه 2 فص من الثوم مهروس ناعم ثم نضع 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الخل ونمزج المكونات جيداً.

نضيف التوابل الملح والكمون الكمية حسب الرغبة ثم نقوم بشر حبة كبير ة من الخيار ويتم إضافتها إلي الخليط.

نقلب المكونات جيداً ثم نضع رشة من زيت الزيتون على الوجه وتقدم بالهنا والشفا. طريقة عمل سلطة الدقوس طريقة عمل سلطة الدقوس يتم تحضير سلطة الدقوس كالآتي:ـ نقوم بنوع البذورعن أربع حبات من الطماطم ثم نقوم بعمل فتحات من أسفل بالسكين في حبات الطماط،م ثم نضع الطماطم في ماء ساخن ثم نرفع الوعاء على النار. ثم نقوم بسلق الطماطم على النار لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بنزع قشور الطماطم وتوضع الطماطم داخل الكبة الكهربائية. نضيف إليها ملعقة صغيرة من كلاً من الكمون والملح والبابريكا والثوم المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة وقرن من الفلفل الحار. ثم نضيف ثلاث ملاعق من زيت الزيتون ونخلط المكونات جيداً، ثم تصب في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

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