بشرى لبنات حواء.. الآن طريقة عمل كريم النشا والبقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والبقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، يشغل بال الكثير من السيدات البحث عن طريقة عمل كريم النشا والبقدونس، وذلك لفعاليته الممتازة في تفتيح وتبييض البشرة ويعمل بشكل ممتاز على إزالة تجاعيد البشرة التي يزعج ظهورها الكثير من السيدات والفتيات، ومعكم من خلال موقعنا سنطرح لكم كيفية عمل عذا الكريم الطبيعي من مكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل.

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طريقة عمل كريم النشا والبقدونس

يعد هذا الكريم من أكثر الكريمات الطبيعية التي لها تأثير فعال في تفتيح البشرة وتنعيمها، وإليكم مكونات هذه الوصفة كما يلي:

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب متوسط من مغلي البقدونس.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس

يتم تحضير هذا الكريم من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: