بشرى لبنات حواء.. الآن طريقة عمل كريم النشا والبقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والبقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، يشغل بال الكثير من السيدات البحث عن طريقة عمل كريم النشا والبقدونس، وذلك لفعاليته الممتازة في تفتيح وتبييض البشرة ويعمل بشكل ممتاز على إزالة تجاعيد البشرة التي يزعج ظهورها الكثير من السيدات والفتيات، ومعكم من خلال موقعنا سنطرح لكم كيفية عمل عذا الكريم الطبيعي من مكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل.
كريمات من الصيدلية لتفتيح وتبيض البشرة والتخلص من الحبوب الدهنية.. سيكون وجهك مضيئا بدرجة لون واحدة
طريقة عمل كريم النشا والبقدونس
يعد هذا الكريم من أكثر الكريمات الطبيعية التي لها تأثير فعال في تفتيح البشرة وتنعيمها، وإليكم مكونات هذه الوصفة كما يلي:
- مقدار ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب متوسط من مغلي البقدونس.
- مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
- مقدار نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.
يتم تحضير هذا الكريم من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نقوم أولا بإضافة النشا إلى مغلي البقدونس، ثم نقوم بإذابتهم معا بشكل جيد حتى يذوب تماما النشا مع البقدونس.
- لكي نجعل هذا الخليط ثقيل القوام نقوم بوضع الخليط السابق في وعاء ثم نقوم بعمل حمام بخار له.
- بعد الانتهاء من عمل حمام البخار نضيف له كلا من الفازلين والزيوت الطبيعية التي احضرناها من قبل، ثم نقلبهم مع بعضهم البعض حتى تتماسك تلك المكونات بشكل جيد.
- نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل ساعة قبل استخدامه.
- يستخدم على الوجه مباشرة من خلال توزيعه بشكل جيد، ثم نتركه على البشرة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد، حيث أنه لا بد أن تنتبه الكثير من الفتيات إلى هذا الأمر.
- للحصول على نتائج جيدة عليك تكرار هذه الوصفة مرة يوميا قبل النوم.
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كريم النشا والبقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، يشغل بال الكثير من السيدات البحث عن طريقة عمل كريم النشا والبقدونس، وذلك لفعاليته الممتازة في تفتيح وتبييض البشرة ويعمل بشكل ممتاز على إزالة تجاعيد البشرة التي يزعج ظهورها الكثير من السيدات والفتيات، ومعكم من خلال موقعنا سنطرح لكم كيفية عمل عذا الكريم الطبيعي من مكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل.
كريمات من الصيدلية لتفتيح وتبيض البشرة والتخلص من الحبوب الدهنية.. سيكون وجهك مضيئا بدرجة لون واحدة
طريقة عمل كريم النشا والبقدونس
يعد هذا الكريم من أكثر الكريمات الطبيعية التي لها تأثير فعال في تفتيح البشرة وتنعيمها، وإليكم مكونات هذه الوصفة كما يلي:
- مقدار ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب متوسط من مغلي البقدونس.
- مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
- مقدار نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.
يتم تحضير هذا الكريم من خلال بعض الخطوات البسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نقوم أولا بإضافة النشا إلى مغلي البقدونس، ثم نقوم بإذابتهم معا بشكل جيد حتى يذوب تماما النشا مع البقدونس.
- لكي نجعل هذا الخليط ثقيل القوام نقوم بوضع الخليط السابق في وعاء ثم نقوم بعمل حمام بخار له.
- بعد الانتهاء من عمل حمام البخار نضيف له كلا من الفازلين والزيوت الطبيعية التي احضرناها من قبل، ثم نقلبهم مع بعضهم البعض حتى تتماسك تلك المكونات بشكل جيد.
- نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل ساعة قبل استخدامه.
- يستخدم على الوجه مباشرة من خلال توزيعه بشكل جيد، ثم نتركه على البشرة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد، حيث أنه لا بد أن تنتبه الكثير من الفتيات إلى هذا الأمر.
- للحصول على نتائج جيدة عليك تكرار هذه الوصفة مرة يوميا قبل النوم.
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