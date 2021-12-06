أسهل طريقة لعمل الكسكسي في البيت بالكبة الكهربائية

طبق الكسكسي الحلو أو حادق من اشهر الأكلات العربية التي تحضر بعدة طرق مختلفة وإضافات مختلفة سواء أن كان محلى أو مالح أو المجهز مع الخضار ولكن خطوات تحضير الكسكسي كثيره وطويله مما يصعب على السيدات تحضيره في المنزل و يستسهلون شراءه من الخارج آكلة الكسكسي عبارة عن حبيبات صغيرة هشه ناعمة تتكون من الدقيق يتم تحضيره بطريقة معينة بعدها يتم تناوله ساخنا بإضافة بودرة السكر مع رش بعض المكسرات و إضافة اللبن المحلى بالسكر في حالة إذا كان تناوله في طبق حلو أما في حالة تناوله كوجبة أساسية على الغذاء أو العشاء ممكن تناوله مع الخضار أو شوربه اللحم والبصل المكرمل إليكم طريقة عمل الكسكسي السهل والسريع بأفضل الطرق عن طريقه الكبة كهربائيه.

مقدار كيلو من الدقيق.

1 ونصف كوب ماء.

نصف كوب سمن أو زبدة.

ملعقتين زيت نباتي.

كوب من اللبن كبير.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

قطعة شاش كبيرة لوضع الكسكسي فيها.

في البداية نضع قدر كبير به كمية من الماء ثلاثة أرباع القدر ثم نضع عليه مصفاة وتثبت في القدر بواسطة عجينة ثم يترك القدر حتى يغلي على النار لحين تجهيز الكسكسي. نحضر طبق كبير واسع وعميق ونظيف ثم نضع فيه الدقيق بعد نخله. وبعدها نقوم بوضع الماء بطريقه الرش و بأصابع اليد نحرك الدقيق حتى يختلط مع الماء. ثم نبدأ في الفرك باليدين ونستمر في هذه الحركة عده مرات حتى ننتهي من كميه الماء تماما. ثم نرش الزيت ونكمل الفرك بالدين. نحضر الكبة الكهربائية ويضرب الخليط فيها ضربة واحدة أو اثنان فقط ثم نقوم بوضع الكسكسي في الشاشة الكبيرة. ونضعه في المصفاة على البخار التي سبق تجهيزها فوق القدر. نرك الكسكسي على البخار لمدة ساعة ثم يرفع من على النار ونضعه في طبق ويترك حتى يهدا. بعدما يهدا الكسكسي نفرك باليدين مثل المرة الأولي السابقة ونستمر في الفرك. نرش على الكسكسي نصف كوب اللبن ونصف كوب الماء وعليهم ملعقة الملح الصغيرة. ثم نضع الكسكسي في الكبة ويضرب مرة اخرى. يوضع الكسكسي مرة اخرى في الشاش ونضعه على البخار لمدة ثلاثة أرباع ساعة. وبعد يرفع من على البخار ونضع عليه الذب أو السمن ونفرك مرة اخرى وهو ساخن بواسطة ملعقة كبيرة ويقدم مع الشوربه وصحه وهناء.

طريقة عمل الكسكسي ومكوناتهاطريقة تحضير الكسكسي

يمكن عمل الكسكسي الحلو بإضافة السمن البلدي و الزبدة والمكسرات وجوز الهند واللوز والسكر البودرة وتقلب المكونات مع بعضها جيدا ويقدم.