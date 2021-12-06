بدون خميرة.. الذ فطائر بطاطس بالجبن سهله وسريعه للعشاء

بدون خميرة.. الذ فطائر بطاطس بالجبن سهله وسريعه تعد طريقة وكيفية عمل فطائر البطاطس بالجبن من أكثر الطرق التي تبحث عنها الأمهات وربات البيوت على مؤشرات البحث عبر الإنترنت وتبحث الأمهات دائمًا على الوجبات السهلة والسريعة والتي تناسب ذوق أطفالهن وفي نفس الوقت تحتوي على الفائدة الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل وبدلًا من شراء الفطار من المحلات والمخابز وقد يكون هناك بها بعض الضرر حيث أنه يمكنك عملها في المنزل ومن خلال موضوعنا سيتم عرض كيفية عمل فطائر البطاطس بالجبن في خطوات بسيطة.

كيفية عمل فطائر البطاطس بالجبن في المنزل

مكونات الطريقة:-

90 جرام من الطحين أو الدقيق.

10 جرام من الزبدة المذابة.

رشة بسيطة من الملح الأبيض.

55 جرام من الحليب كامل الدسم.

بطاطس متوسطة الحجم مهرووسة أو مسلوقة.

معلقتان كبيرتان من المايونيز.

أي نوع مفضل لك من الجبن مثل الجبنة الموزاريلا أو الجبنة الميكس مع الشيدر أو الرومي.

قومي بخلط البطاطس المهروسة مع المايونيز ثم اتركيها جانبًا حتى تحتاجينها للاستخدام وأضيفي لها قليل من الجبن والملح.

المهروسة مع المايونيز ثم اتركيها جانبًا حتى تحتاجينها للاستخدام وأضيفي لها قليل من الجبن والملح. أحضري وعاء كبير مناسب لعجن المكونات وقومي بوضع الزبد والدقيق ورشة الملح معهم ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبحوا مزيج واحد.

لمدة 5 دقائق قومي بعجن العجينة بيدك وغلفيها جيدًا ثم ضعيها داخل الثلاجة حتى ترتاح وتخمر لمدة 30 دقيقة لا أقل.

على طاولة عجن قومي بفرد العجينة على شكل فطيرة دائرية وقومي بوضع الجبن فيها من الداخل وافرديها عليها.

بعد ذلك قومي بإضافة البطاطس الممزوجة بالمايونيز وفردها على العجينة والجبن ثم قومي بفرد طبقة جديدة من الجبنة على البطاطس.

أغلقي العجينة على المكونات التي بداخلها وافرديها مرة أخرى على شكل دائري.

على المكونات التي بداخلها وافرديها مرة أخرى على شكل دائري. ضعي طاسة القلي الواسعة على نار هادئة بعد إضافة بعض من زيت الطعام عليها حتى يسخن قليلًا.

ادهني وجه العجينة بالبطاطس بالزبدة ثم ضعيها في الطاسة وقلبيها من أسفلها لأعلاها حتى تنضج ويتحول لونها للون الذهبي اللطيف.

بعد أن تنضج تمامًا قومي بإخراجها من الطاسة وبعد أن تنتهي من عملية القلي قومي بوضعها على طبق تقديم وبجواره أي مقبلات أو نوع من أنواع الصوص المفضلة لديك ولدى أطفالك.

طريقة استخدام المكونات لعمل الفطائر