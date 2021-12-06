بدون ماكينة.. بالكيس فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ هتبقي أكبر كمية في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالكيس من أكثر ما تبحث عنه ربات المنزل حيث يعد استعمال الأدوات التي تساعد في الحشوة السريع لورق الملفوف، حيث تعتبر الطريقة السريعة التي من الممكن أن نقوم بها في الحشو للكرنب أو الملفوف بشكل عادي تعد من الطرق التي تستهلك مزيد من الوقت، ومن الممكن أن يتم الحشو بأكثر من طريقة سريعة وبأدوات بسيطة تستطيعين أن تقومي بإنجاز أكبر كمية من الملفوف وفي وقت محدود دون استهلاك معظم الوقت في الحشو للملفوف، وفيما يلي نوضح طريقة الكيس والتي انتشرت بالعديد من المنصات، والتي تساعد على التحسين من شكل إصبع ورق العنب، أو الكرنب.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالكيس

بالكيس من الممكن أن نقوم بالحشو من خلاله للكرنب أو ورق العنب من خلال الاستخدام السريع للكيس من دون الحشو اليدوي حيث تعتبر تلك الطريقة موفرة للوقت وبشكل كبير وتساعد في إنجاز كمية كبيرة من المحشي والملفوف خلال وقت وجيز بالمقارنة مع الطريقة العادية.

خطوات لف ورق العنب والكرنب بالكيس

بالاستعانة بالكيس من الممكن أن نقوم بوضع الخليط بطريقة جيدة وسريعة على الأوراق وبدء الحشو ولكن هناك خطوات مبدئية لا بد من القيام بها كي يتم الحشو وفي منتهى السرعة وبطريقة سهلة للملفوف بنوعيه الكرنب، واوراق العنب والتي تعد أكثر أنواع المحشي تميزا وطلبا.