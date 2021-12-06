الرمان على النار فكرة هائلة اغلي من الذهب لن تصدقي النتائج اول مرة تشوفيها اتحداكي هتعمليها حالا

الرمان من الفواكه التي لها العديد من الاستخدامات وربما اعتدنا أن الرمان دائمًا يستخدم بشكل دقيق في إعداد العصائر المثلجة والحلويات ‏والسكريت ولكن ربما لاحظنا في الفترة الاخيرة أن العديد من مطاعم الوجبات السريعة أصبحت تستخدم الرمان في العديد من الأشياء الأخرى ‏ومن ضمن هذه الأشياء أن الرومان يتم عمله في أطباق مريحة حيث يقوم الرمان بإعطاء الطبق الملح طعم حامض جميلا يميزها عن باقي الأطباق وهناك استخدام مميز من استخدامات الرمان ‏وهو يتكون من وضع الرمان على النار نحصل على فوائدها الكثيرة وهذا ما سنعرفه في هذا المقال.

‏إعداد دبس الرمان في المنزل

من أبرز الأمثلة التي يتم استخدام فيها الرمان هو دبس الرمان الذي يصنع من عصير الرمان المكثف ويعمل هذا الدبس على إضافة الطعام الجميل العديد من أصناف الطعام ورغم انه ينتشر بشكل كبير في الأسواق إلى أنه يمكن صناعته داخل المنزل بسهولة ودون الحاجة إلى الكثير من المكونات و‏حتى نستطيع صنع دبس الرمان لابد أن يكون لدينا المكونات التالية وهي:

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ستة أكواب كاملة من عصير الرمان لأن الرمان يتكاتف مع الوقت فلابد أن تكون هناك كمية كبيرة.

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كوب كامل من عصير الليمون

1\2‬ كوب من السكر.

طريقة تحضير دبس الرمان بالخطوات

هناك العديد من الخطوات التي يمكن استخدامها للحصول على دبس الرمان وربما انه يحتاج الكثير من الوقت إلى أنه سهل التحضير ويمكن التعامل معه في أبسط صورة ومن خلال ما يلي سنتعرف على خطوات عمل دبس الرمان:

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