وداعاً لفشل البسبوسة.. أسهل طريقة لعمل البسبوسة الطرية والمرملة بمكونات بسيطة احلي من المحلات

البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة، التي نحب تناولها جميعاً طوال أيام السنة وخاصة في فصل الشتاء إلى جانب كوب من الشاي أو القهوة الساخن، وقد انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الوصفات المنزلية لعمل البسبوسة، لكن أغلبها لا يعطي نفس النتيجة التي نتذوقها في محلات الحلويات، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة مضمونة لعمل البسبوسة في المنزل بنفس طعم محلات الحلويات، بشرط الالتزام بالمقادير والطريقة بحذافيرها.

طريقة عمل بسبوسة المحلات

المقادير

كوب ونصف من السميد الناعم أو الخشن.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

حبتان من البيض.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

علبة من قشطة كوب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نخلط السميد والملح والسكر وجوز الهند والملح والبيكنج بودر سوياً.

نضيف الزبدة والزيت إلى الخليط السابق ونخلط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.

نضيف الفانيلا والبيض والقشطة ونقلب مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر صينية فرن مناسبة وندهنها بالقليل من الزبدة او الزيت ثم نوزع فيها خليط البسبوسة.

ندخل الصينية ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي.

ندخل الصينية ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي. في هذه الأثناء نحضر القطر عن طريق رفع كوبين من الماء مع كوب من السكر في قدر على نار متوسطة.

نضيف عصير نصف حبة من الليمون عندما يبدأ خليط السكر والماء بالغليان ثم يترك القطر يغلي لمدة خمس دقائق.

نضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا إلى القطر ونوزعه وهو ساخن على البسبوسة عند إخراجها من الفرن مباشرة.

نغطي البسبوسة بورق ألومنيوم أو ورق زبدة ونتركها لمدة ساعتين ثم نزينها بالفستق ونقطعها ونقدمها.

يمكن حشو البسبوسة بالقشطة وذلك عن طريق توزيع نصف خليط البسبوسة في الصينية ثم إدخاله في الفرن لمدة ربع ساعة، وبعدها نخرج الصينية من الفرن ونوزع عليها البسبوسة ونترك الصينية خارج الفرن لمدة ربع ساعة، ثم نوزع بقية خليط البسبوسة فوق القشطة بحذر، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

طريقة تحضير البسبوسة في البيت