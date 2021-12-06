طريقة عمل خبز البر بمكونات بسيطة

خبز البر هو نوع من الخبز الصحي المصنوع من حبوب القمح الكامل ويعتبر ذو فائدة للجسم خاصة إن كنت تريد الحفاظ على وزنك وعدم اكتساب الدهون أو زيادة وزن الجسم، في هذا المقال سوف تتعرف على مكونات عمل الخبز وكذلك خطوات التحضير. مكونات عمل خبز البر 300 جرام طحين خبز.

200 جم طحين قمح كامل.

300 جرام خميرة برية مصفاة.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الملح. خطوات عمل خبز البر نخلط كل من طحين الخبز والقمح مع نخلهم في وعاء كبير.

نسكب الخميرة البرية في طبق ثم تُقلب مع الطحين لتشكيل عجينة رخوة منهم.

نغطى الطبق بشكل محكم بغطاء بلاستيكي، ونترك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح.

نضع الملح على العجينة ثم نسكب الماء والخميرة ويتم عجنهم مرة أخرى ونغطي الوعاء.

نترك العجين حتى يختمر لمدة ساعة تقريباً ثم نرفع الغطاء ونفرد العجينة.

نكرر العملية السابقة حوالي أربع مرات خلال الساعتين التاليتين ثم نترك العجين ليرتاح حتى يتضاعف حجمه.

ننثر الدقيق على سطح مستوى ونفرد العجين على السطح المرشوش بالطحين.

نضغط على العجين لأسفل ليتخذ شكل مستطيل ثم نطوي الزوايا على نفسها لنشكل العجين على شكل كرة.

ننقل العجينة إلى وعاء الخبز ونغطيهل بمنشفة، ثم نتركخا لمدة ساعتين إضافيتين.

نضغط بلطف على العجينة إذا عاد العجين لنفس شكله يترك مرة أخرى، وإذا ترك الإصبع تجويف في العجينة ندخلها الثلاجة.

خلال وجود العجين في الثلاجة أو تركه مغطى، عليك تسخين الفرن على درجة حرارة 500 فهرنهايت.

عندما يسخن الفرن يتم تقطيع ورق زبدة مقاس ونقلب العجين عليه ثم نستخدم السكينة لتقطيعه.

نخرج الصينية من الفرن ونمسك حواف ورق الزبدة وننزل بالعجينة برفق على الصينية.

نغطي الصينية وندخلها إلى الفرن مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

نرفع فضاء الصينية مع الاستمرار في خبز الخبز لمدة ربع ساعة إلى 20 دقيقة أخرى أو حتى يصبح لون الخبز بنياً أو ذهبياً.

ننقل الصينية إلى رف التبريد ونترك الخبز يبرد تماماً قبل تقطيعه إلى شرائح.

يتم تقديم شرائح الخبز على أطباق التقديم. مكونات عمل خبز البرخطوات عمل خبز البر الوسوم

خبز البر هو نوع من الخبز الصحي المصنوع من حبوب القمح الكامل ويعتبر ذو فائدة للجسم خاصة إن كنت تريد الحفاظ على وزنك وعدم اكتساب الدهون أو زيادة وزن الجسم، في هذا المقال سوف تتعرف على مكونات عمل الخبز وكذلك خطوات التحضير. مكونات عمل خبز البر 300 جرام طحين خبز.

200 جم طحين قمح كامل.

300 جرام خميرة برية مصفاة.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الملح. خطوات عمل خبز البر نخلط كل من طحين الخبز والقمح مع نخلهم في وعاء كبير.

نسكب الخميرة البرية في طبق ثم تُقلب مع الطحين لتشكيل عجينة رخوة منهم.

نغطى الطبق بشكل محكم بغطاء بلاستيكي، ونترك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح.

نضع الملح على العجينة ثم نسكب الماء والخميرة ويتم عجنهم مرة أخرى ونغطي الوعاء.

نترك العجين حتى يختمر لمدة ساعة تقريباً ثم نرفع الغطاء ونفرد العجينة.

نكرر العملية السابقة حوالي أربع مرات خلال الساعتين التاليتين ثم نترك العجين ليرتاح حتى يتضاعف حجمه.

ننثر الدقيق على سطح مستوى ونفرد العجين على السطح المرشوش بالطحين.

نضغط على العجين لأسفل ليتخذ شكل مستطيل ثم نطوي الزوايا على نفسها لنشكل العجين على شكل كرة.

ننقل العجينة إلى وعاء الخبز ونغطيهل بمنشفة، ثم نتركخا لمدة ساعتين إضافيتين.

نضغط بلطف على العجينة إذا عاد العجين لنفس شكله يترك مرة أخرى، وإذا ترك الإصبع تجويف في العجينة ندخلها الثلاجة.

خلال وجود العجين في الثلاجة أو تركه مغطى، عليك تسخين الفرن على درجة حرارة 500 فهرنهايت.

عندما يسخن الفرن يتم تقطيع ورق زبدة مقاس ونقلب العجين عليه ثم نستخدم السكينة لتقطيعه.

نخرج الصينية من الفرن ونمسك حواف ورق الزبدة وننزل بالعجينة برفق على الصينية.

نغطي الصينية وندخلها إلى الفرن مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

نرفع فضاء الصينية مع الاستمرار في خبز الخبز لمدة ربع ساعة إلى 20 دقيقة أخرى أو حتى يصبح لون الخبز بنياً أو ذهبياً.

ننقل الصينية إلى رف التبريد ونترك الخبز يبرد تماماً قبل تقطيعه إلى شرائح.

يتم تقديم شرائح الخبز على أطباق التقديم. مكونات عمل خبز البرخطوات عمل خبز البر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خبز البر بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.